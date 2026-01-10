TDV çeyiz yardımı detayları belli oldu! Gençlere 500 bin TL destek: Başvurular 13 Mart’ta

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi, 18-35 yaş arası yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençleri evlilik yolunda desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında başta ev eşyası olmak üzere çiftlerin ihtiyaçları karşılanacak ve nikahlarını müftülüklerde kıydıran hak sahiplerine 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.