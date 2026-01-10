Viral
TDV çeyiz yardımı detayları belli oldu! Gençlere 500 bin TL destek: Başvurular 13 Mart’ta
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen 'İki İnsan Bir Hayat' projesi, 18-35 yaş arası yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz desteği sağlayacak. Başvurular 13-31 Mart arasında alınacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2026 16:27