TDV çeyiz yardımı detayları belli oldu! Gençlere 500 bin TL destek: Başvurular 13 Mart'ta



Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen 'İki İnsan Bir Hayat' projesi, 18-35 yaş arası yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz desteği sağlayacak. Başvurular 13-31 Mart arasında alınacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2026 16:27


Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi, 18-35 yaş arası yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençleri evlilik yolunda desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında başta ev eşyası olmak üzere çiftlerin ihtiyaçları karşılanacak ve nikahlarını müftülüklerde kıydıran hak sahiplerine 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.



BAŞVURULAR MART'TA BAŞLIYOR

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, 13-31 Mart tarihleri arasında TDV'nin internet sitesi https://tdv.org/tr-TR/ üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru sonuçları ise 4-8 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak.



Projeden faydalanabilecek çiftler:

  • 18-35 yaş aralığında,
  • Türkiye'de herhangi bir ilde ikamet eden,
  • Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi,
  • Aylık geliri iki asgari ücreti geçmeyen,
  • İlk evliliklerini yapacak nişanlılar.


ÇEYİZ DESTEĞİ VE EVLİLİK EĞİTİMİ

Projeye dahil olan çiftler, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydırdıklarında:

  • 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz desteği alacak,
  • Evlilik Okulu kapsamında düzenlenecek seminerlere katılarak aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanacak.

Seminerlerde gençler, evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretebilmeyi ve yuvalarını sağlam temeller üzerine kurmayı öğrenecek.



Projeye katkıda bulunmak isteyenler, TDV'nin "bagis.tdv.org" sitesi üzerinden destek sağlayabilecek. Proje, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, evlilik masraflarının azaltılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi hedefleriyle 81 ilde eş zamanlı uygulanacak.

