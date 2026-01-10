Grok’un görsel özelliğinde skandal! Çocuk güvenliği alarmda

GROK YALNIZCA ÜCRETLİ HESAPLARA YANIT VERSE DE DURUM HALA DEVAM EDİYOR

Öte yandan X'teki Grok hesabı, dünden itibaren bazı kullanıcıların taleplerine, görsel üretme ve düzenleme işlemlerinin yıllık 395 dolarlık abonelik paketine yönlendiren bir bağlantının da yer aldığı ve bu hizmetlerin "şu anda yalnızca ücretli abonelere açık olduğu" yönünde yanıtlar vermeye başladı.

Söz konusu adım, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X ve Grok'u geliştiren xAI şirketine yönelik artan tepkiler ve incelemelerin ardından geldi.

Bu iki şirket, rıza dışı müstehcen içerik üretimi ve çocuklara yönelik cinsel içerik iddiaları nedeniyle dünya genelinde düzenleyici kurumların soruşturmalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Görsel üretim özelliğinin ücretli abonelere açılmasının ardından, Grok'un herkese açık görsel akışında bu tür içeriklerin azaldığı görülse de ücretli ve doğrulanmış hesaplar üzerinden hala cinsel içerikli görseller üretilebildiği kaydediliyor.