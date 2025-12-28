28 Aralık 2025, Pazar
Diplomaside yeni yıl bombası! Rusya'dan dikkat çeken video: Putin'in liderlere hediyesi şaşırttı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya liderleri için hazırlattığı yeni yıl hediyeleri, diplomatik nezaketin sınırlarını zorlayan ve uluslararası siyasetin nabzını tutan bir gövde gösterisine dönüştü. Sputnik tarafından paylaşılan çarpıcı görüntülerde, her bir hediye, Moskova'nın o liderle olan ilişkisinin geleceğine dair sarsıcı ipuçları barındırıyor.
Giriş Tarihi: 28.12.2025 16:04