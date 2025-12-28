28 Aralık 2025, Pazar

Diplomaside yeni yıl bombası! Rusya'dan dikkat çeken video: Putin'in liderlere hediyesi şaşırttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya liderleri için hazırlattığı yeni yıl hediyeleri, diplomatik nezaketin sınırlarını zorlayan ve uluslararası siyasetin nabzını tutan bir gövde gösterisine dönüştü. Sputnik tarafından paylaşılan çarpıcı görüntülerde, her bir hediye, Moskova'nın o liderle olan ilişkisinin geleceğine dair sarsıcı ipuçları barındırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.12.2025 16:04
Rusya merkezli Sputnik tarafından paylaşılan çarpıcı görüntüler, uluslararası diplomasiyi sarsacak sembolik mesajlarla dolu bir yeni yıl videosunu gün yüzüne çıkardı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in dünya liderlerine gönderdiği her bir "hediye", aslında Moskova'nın o ülkeye yönelik stratejik bakış açısını ve gelecekteki hamlelerini temsil eden siyasi birer şifre niteliğinde. Peki Putin, kime hangi hediyeyi gönderdi?

Sputnik tarafından yayınlanan video, Putin'in sırtında taşıdığı kırmızı bir hediye bohçası ile başlıyor.

Ardından ekrana Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geliyor. Görüntülerde Şi'nin kendisine gelen hediye paketini açtığı kaydediliyor.

Görüntülerde, Amerikan finansal gücünü temsil eden yeşil bir dolar sembolünün yerde parçalandığı görülürken, yılbaşı ağacında Çin Yuanı (¥) ve Rus Rublesi (₽) sembollerinin yan yana ve parlayarak asılması dikkat çekiyor.

Bu durum, Moskova'nın küresel ekonomideki yeni kutup arayışını ve Batı ekonomisine yönelik meydan okumasını simgeliyor.

KUZEY KORE'YE "MİNNET KILICI", HİNDİSTAN'A SAVAŞ UÇAĞI!

Putin'in askeri müttefiklerine yönelik seçimleri de oldukça dikkat çekici. İlk karede Rusya Ukrayan savaşı için Kuzey Koreli askerleri Moskova'ya gönderen lider Kim Jong-Un yer alıyor.

Kuzey Kore lideri için hazırlanan kılıcın yanında, üzerinde "Rusya'dan minnetle" (From Russia with gratitude) yazılı resmi bir kartvizit yer alıyor.

Hindistan'a ise savunma sanayiindeki iş birliğini perçinleyen bir Rus savaş uçağı maketi hediye ediliyor.

Bu hamleler, Moskova'nın askeri sadakat ve minnet duygusunu diplomatik birer nişane olarak sunduğunu gösteriyor.

Hindistanlı lider Narenda Modi'nin Rus savaş uçağı maketiyle mutlu olduğuna dair kareler yer alıyor.

TRUMP'A HEDİYESİ BARIŞ MI?

Videoda yer alan diğer bir lider ise ABD Başkanı Donald Trump.

Putin'in Trump'â gönderdiği yeni yıl hediyesinde iki liderin Alaska'da gerçekleştirdiği Ukrayna barışı konulu zirveden bir kare yer alıyor.

Karede ikilinin ciddi ifadesi ise dikkat çekici.

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO'YA DJ KABİNİ

Putin, yakın müttefiki Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bir DJ kabini hediye ediyor.

Bu hediye, Maduro'nun müziğe olan ilgisine bir jest olmanın ötesinde son zamanlarda ABD Başkanı Trump'ın tehditleriyle ve yaptığı danslarla gündeme gelmesine bir gönderme.

Maduro'nun Venezuela vatandaşlarıyla dans ettiği kaydediliyor.

MACARİSTAN'A GAZPROM PİYANGOSU: "ÖZEL TEKLİF"

Avrupa'da enerji krizinin ortasında kalan Macaristan için ise durum çok daha farklı.

Budapeşte sokaklarının kar altındaki görüntüsü eşliğinde, dev enerji şirketi Gazprom'un logosunun bulunduğu ve üzerinde "Özel Teklif" (Special Offer) yazan bir belge ön plana çıkarılıyor.

Bu, Putin'in enerji kartını müttefikleri için nasıl bir ödül mekanizmasına dönüştürdüğünün açık bir kanıtı olarak yorumlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A NÜKLEER JEST

Videonun en çarpıcı anlarından birinde, Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı paket açılıyor.

Paketin içinden Türkiye'nin enerji geleceğini simgeleyen Akkuyu Nükleer Santrali temalı bir kar küresi çıkıyor.

Bu sembolik hediye, Moskova'nın Türkiye ile yürüttüğü stratejik ortaklığa verdiği değeri ve nükleer enerji alanındaki sarsılmaz iş birliğini diplomatik bir zarafetle simgeliyor.

KİEV'E ŞOK GÖNDERME

Videonun en çok konuşulan ve dünya kamuoyunda infial yaratacak bölümü ise Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e ayrılan paket.


Putin, savaşın gölgesindeki rakibi Zelenskiy'e yeni yıl hediyesi olarak kelepçe göndererek sert bir mesaj veriyor.