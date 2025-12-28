Trump-Zelenskiy görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Putin kamuflaj giydi

PUTİN'İN ŞARTI NET: DONBASS'TAN ÇEKİLİN

Putin, daha önce defalarca ateşkes için Ukrayna askerlerinin Donbass'tan çekilmesi gerektiğini dile getirmişti. Donbass; Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsıyor.

Zelenskiy ise bu talebi kesin bir dille reddediyor ve Putin'i "sahadaki durumu çarpıtmakla" suçluyor.