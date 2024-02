RABBİM ONLARI AFFETME, ÇÜNKÜ NE YAPTIKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORLAR...

Bu ifadeler bana ait değil, Ayçin Kantoğlu yazmış... Müthiş...!

Katiller sürüsü, devlet isimli terör örgütü İsrail; Hamas ile değil kadınlar, çocuklar, hastaneler, hastanelerdeki doktorlar, hemşireler, yaralı ve ağır yaralı insanlar ile savaşıyor. Bütün bunları bilerek, isteyerek ve planlayarak yapıyorlar...Soykırımcı İsrail'in asker görünümlü katiller sürüsü, havaya uçurdukları mahalleleri sevinç çığlıklarıyla seyrediyorlar, bu anları kamera ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınlıyorlar. Yaptıkları iğrençliklerden zevk alıyorlar...

Aşdod Limanından Gazze'ye giden insanî yardım araçlarına saldırarak engel olmaya çalışıyorlar. 3 büyük suçu birden işlediler ve işlemeye devam ediyorlar.

Savaş suçu, tehcir suçu ve insanlık suçu işlediler... Bu soykırımı durdurmak, ben insanım diyen herkesin boynunun borcudur... Azgın lanetlenmiş bir kavmin devlet isimli terör örgütü var karşımızda...!



HRİSTİYANLARIN BİR BÖLÜMÜ VE YAHUDİLER

Netanyahu, Biden, Trudeau, Macron, Shultz, Sunak, Meloni hepsi beraber soykırımın failleridirler. Sahnede İsrail vardır fakat arkada bu isimler ve devletleri yer alıyor. Ateşkesi ısrarla reddettiler. Koşa koşa gidip katiller sürüsünün başı Netanyahu'nun sırtını sıvazladılar.

Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya devlet adamları, bütün bu suçlara ortak oldular.

Bu devletlerin idarecileri, soykırım suçuna ortak olurlarken milletlerinde büyük bir tepki oluştu, mazlum Filistinlilerin yanında durdular. Müslümanlara, Filistin'e destek veren herkese saldırılıyor, buna rağmen Avrupa'nın meydanları, caddeleri Filistin bayrakları ile İsrail'e lanet yağdıran insanlarla doldu. Karşımızda elleri kanlı, ruhları katil ve sapık Batılı devlet adamları var...



GAZZE KASABI NE HEDEFLİYOR?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan a haber televizyonunda katıldığı yayında açıkça söyledi: "İsrail güvenlik değil toprak peşinde..." Hemen şahsi kanaatimi de yazayım. İsrail müzakere etmek istemiyor, Gazze'yi yok edip yeniden işgal etmek istiyor. Rehineleri ise bizzat kendisi öldürdü ve öldürüyor... Tarihe ve bu sayfalara not düşelim; Gazze Kasabı Netanyahu yalnız değildir. Bazı İsrail vatandaşlarının yaptıkları protestolar, masumların akan kanını durdurmak için değil, daha çok Netanyahunun kendilerine göre yanlış politikalarını eleştirmek, ölen askerlerinin hesabını sormak, rehine askerleri kurtarabilmek içindir. Bu alçaklar, tepelerine bombalar yağmadıkça durmazlar, durdurulamazlar...

Öldürmeye karşı öldürme, bombalamaya karşı bombalama...



KİMSENİN HAKKI YERDE KALMAYACAK

Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan 6 Şubat depremlerinin yıldönümü geldi çattı.

Rabb'im, ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın. Toprağa verdiğimiz insanlarımıza ALLAH'tan rahmet, kalanlara sağlıklı hayırlı ömür diliyorum... Geçen süre boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her an depremzede vatandaşlarımızla beraber oldu. İnsanüstü bir gayret ile müthiş bir azim ve kararlılıkla devletin ve milletin bütün gücünü, imkanlarını ve kabiliyetlerini harekete geçirdi.

Ayrıca devletimiz ve milletimiz el ele gönül gönüle bir yönüyle de dünyanın en büyük arama-kurtarma ve iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan hedefi de belirtti:

"Temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız.... Vatandaşlarımız devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak." şeklinde konuştu.