SOYKIRIMIN yapan İsrail ile beraber Amerika Birleşik Devletleridir...

ABD; savaşın yayılmaması vurgusu yapıyor ve fakat katiller sürüsü İsrail isimli devlet maskeli terör örgütünün soykırımını durdurmuyor.

Ateşkes asla istemiyor.

Ateşkese karşı oy kullanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ziyaretinde her anlamda hakettiği muameleye tabi tutuluyor. Evanjelist Hristiyan ve Siyonist Yahudi ittifakı, ABD'nin bütün kozmik odalarını ele geçirmişler ve ABD'yi Yahudiler'in adeta bir maymununa çevirmişler. Blinken de Yahudi kimliğini haykırmaktan asla çekinmemiştir. ABD, aslında İsrail'e karşı bölge ülkelerini özellikle de Türkiyeyi durdurmanın peşinde.

Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Hakan Fidan, ayyıldız koruması altında Mescid-i Aksa figürünün yanına Blinken'i oturtup hem ABD hem dünyaya mesaj verdi. Şehitlerimizden dolayı müthiş bir acı çekiyoruz.

Yaşananlar yüreklerimizi dağlıyor. Sabahlara kadar Gazze'deki kardeşlerimiz için ALLAH'a dua ediyoruz.

İnşallah; Türkiye'nin garantörlüğünde iki devletli çözüm her zamankinden çok daha yakın.



SİYONİST YAHUDİYİ NE DURDURUR...?

Soykırıma uğradıklarını söyleyen Yahudiler, soykırım yapıyorlar. Yerleşim yerlerinden uzaklaşan sivilleri vurdular. Varil bombası kullandılar. Fosfor bombası kullandılar. Okul, camii, hastane, ambulans, kilise bombaladılar. İnsanlığı nükleer silah ile tehdit edebiliyorlar.

Sınırımızın dibinde terör örgütünden ordu kurdular.

PKK/PYD/YPG, FETÖ, DHKP-C, bütün hücreleri ile Siyonist Yahudilere aittirler.

İsrail bu terör örgütleri aracılığı ile zaten Türkiye ile savaşmaktadır. Kudüs, Gazze, Filistin Yahudilerindir derseniz, Türkiyenin de güneydoğusunun Yahudilere ait olduğunu kabul etmiş olursunuz. Türkiye;

Gazze'de direnen Filistinli kardeşlerimize silah ve askeri mühimmat desteği vermeli. Başka türlü bu azgın ve lanetlenmiş Yahudileri durdurmak asla mümkün değildir.

Aksi taktirde;

Gazze'nin kadın, erkek, çoluk, çocuk bütün şehitleri, ahirette, çetin hesap gününde, sadece soykırımcı Siyonist Yahudilerden değil, bizden de davacı olacaklar.



BOYKOT

İsrail'in işgal ve soykırım suçlarına destek vererek suça ortak oldular. Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesinde suç ortağı olan İsrailli ve uluslararası şirketleri boykot ediyoruz. Boykot; şahsen ben ne yapabilirim sorusuna verilecek en esaslı cevap, en güçlü silahtır. İlgili küresel şirketler, bu boykot protestolarının gevşeyeceğini zannediyorlar...

Bu beklentilerini boşa çıkarmak durumundayız.

Hatta boykot, bir günlük mesele değil, yeni bir anlayış ve hayat tarzı olmalı...

Hedefimiz ve odak noktamız, milletçe bu markaların mal ve hizmetlerin satın alınmaması olmalı. Yerli üretimleri ya da muadilleri aramak ve bulmak hiç de zor ya da imkansız değil. Milli ürünler, muadil ürünler konulu/isimli birden fazla boykot uygulaması, internet ortamında sizlerin kullanımına sunulmuştur.

Mesele elimize bebek kanı bulaşmaması olmalıdır.



CUMHURBAŞKANI OLACAKTI PAKET OLDU

Aylar önce bu ülkeye cumhurbaşkanı yapmak istedikleri kişiyi, partilerine Genel Başkan olarak bile seçmediler... Haftalardır ağızlarına geleni de söylüyorlar. Yüce ALLAH devletimizi ve milletimizi büyük bir felaketten korumuş ve bu güruhun iktidarını engellemiştir. İtiraf etmek zorundayım. Kurultay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlup olarak çıkmasını asla beklemiyordum. CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, şunları dile getiriyor: "Özgür Özel'in genel başkan olmak için delege ve medya gücü, maddi kuvveti yoktu. Tarihte ilk defa bir yerel yönetici genel başkan belirledi.

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi maddi gücünden faydalanarak kurultaydan galip çıktı.

Delegeler, para karşılığında Özel'den yana oy kullandı.

İmamoğlu ve Koç ailesinin müdahalesiyle delegeler Özgür Özel'e yöneldi.