TÜRKİYE Cumhuriyetinin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı olacak inşallah...

Türk donanması, bir asır önce işgal gemilerinin demirlediği İstanbul Boğazı'nda, 100 gemiyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını selamladı. Hem İstanbul'da hem Türkiye'nin her yerinde milyonlarca vatandaşlarımız, merasimlere tarifsiz bir coşku ve gururla katıldılar. İstanbul Boğazı'ndan geçen yerli ve milli savaş gemilerimiz, savunma sanayii ürünlerimiz, dostlarımızı sevindirmiş, düşmanlarımızı ise kudurtmuştur. Müthiş bir manzara idi, göğüslerimiz kabardı. 30 Ekim Mondros'un yıldönümünde, ülkemizi işgal eden düşmanların İstanbul Boğazındaki gemilerini asla unutmadık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim bayram günü saat 19:23'te yaptığı 100. yıl hitabında önemli mesajlar verdi. "Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir..." dedi ve ekledi: "Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir..."

CUMHURİYET EHİL ELLERDE

Dindar Müslüman/ muhafazakar ve Türk milliyetçisi insanlarımızın, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde hep beraber, ellerinde bayraklar ile coşku içerisinde savaş gemilerimizi, Türk Yıldızları savaş uçaklarımızı ve gece yapılan dron ve havai fişek gösterilerini hararetle seyretmeleri, marşlar söylemeleri, sanki solcu maskeli bazı iktidar muhaliflerini rahatsız etmiş gibiydi...!? Bu arada kendisine muhalifim diyenler, yapılmış ve yapılacak olan yüzlerce etkinliği görmezden gelerek, yalanlar üreterek kutlamaları gölgelemek istediler. Peki işin doğrusu neydi...? Etkinlikler iptal edilmedi, planlandığı şekilde devam ediyor. Sadece katil, işgalci ve terörist İsrail'in, Gazze'de yaşattığı soykırım nedeniyle eğlence içerikli bazı programları şimdilik iptal edildi. Etkinlikler, zaten yıl boyunca devam edecek... Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk milletine hizmet edecek dev eserler ile anmak, içimizdeki bazılarının asla anlayamayacakları bir iş... En güzel ve gerçek Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; doğal gaz, petrol aramak ve bulmak, millî savunma sanayiini geliştirmek, hastaneler, okullar, üniversiteler kurmak, otoyollar, demiryolları, hızlı trenler, havalimanları, köprüler veya tüneller yapmak, yani devlete ve millete fedakarca hizmet etmektir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da yıllardır canla başla Türk Milletine hizmet ederek, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının şahını gerçekleştirmişlerdir...



DİN SAVAŞI VE HEDEFTE TÜRKİYE DE VAR

Katil, terörist ve işgalci Siyonist Yahudiler ile ABD öncülüğündeki Batı, din savaşı yaptıklarını ve soykırımı açıkça kabul ve ilan ettiler.

Katiller sürüsünün başı Netanyahu, tahrif ettikleri Tevrat'tan örnekler verdi. Alıntı yaptığı, hüküm uydurdukları, eğip büktükleri konular şunlar idi: "Sahip oldukları her şeyi yakıp yıkın. Hem erkekleri, hem kadınları, bebekleri ve o bebekleri emziren kadınları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ve eşekleri gözünüzü kırpmadan öldürün." ABD Temsilciler Meclisinin Evanjelist Hristiyan Başkanı Mike Johnson da İsrail'e neden "sonuna kadar" destek verdiğini İncil ile açıkladı. Bu söylediklerini sadistçe bir zevkle de yapıyorlar. Hristiyanların bir bölümü ve Siyonist Yahudiler, Müslümanlara korkunç bir soykırım yapıyorlar. Batılı televizyonlar ve medya ise bu katillere hizmet ediyor, soykırımı haklı ve meşru göstermek için yayın yapıyorlar. Sapkın Hristiyan ve Siyonist Yahudilerin bu din savaşında Türkiyeden toprak kopartmak da var... Savaş bize sıçramasın diyenler, savaşın nihai hedefinin aslında Türkiye olduğunu anlamıyorlar mı acaba...?



SAĞDUYULU YAHUDİLER NEREDELER...?!

Binlerce Yahudi asker öldü, binlerce yaralı Yahudi var, Hamas'ın elinde savaş esirleri bulunuyor. Hamas, İsrail'i paçavraya çevirdi, darmaduman etti, İsrail kaybetti, yenildi. Caydırıcılık algısı çöktü. Güvenliği, itibarı yok oldu, yenilmez ordusu var inancı çürüdü. İsraillilerin, kendi devletlerine ve kurumlarına güveni paramparça oldu.

İsrail'de hükümet, güvenlik ve istihbarat kurumları ile ordu mensupları birbirlerine girdiler. Savaş ortamında bile birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltiyorlar. Ekonomik yapısı çatladı. Siyasi yapıları parçalanıyor ve şiddetli bir çatışmanın eşiğinde.

Dağıstanlılar, İsrail'den kalkan uçak inmesin diye havaalanına baskın yapıyorlar. İsrailli yazar Aviva Klompas açıklıyor:

Yahudi karşıtlığı Almanya, İngiltere ve ABD'de büyük bir hızla artıyor. İsrail'in planlı soykırımını bütün dünya gördü. İsrail'in yöneticileri aynı Nazi komutanları gibi yargılanacaklar... Siyonist Yahudilerin Gazze'de Filistinlilere uyguladıkları bu soykırım ve işledikleri iğrenç insanlık suçları, bütün dünyada Yahudilere yönelik nefreti arttırmıştır daha da arttıracaktır.



BATI KATİLLERLE BERABER

Avrupa, bu ikiyüzlü alçaklığın bedelini çok ağır ödeyecek. Avrupalı liderler, devlet başkanları ve idarecilerinin, islam düşmanlığından gözleri dönmüş. Olup bitenlerin ciddiyetini anlayamıyorlar.

Dünyanın her yerinde özellikle Avrupa'da, Filistinli Müslüman kardeşlerimiz için kalabalık destek yürüyüşleri yapılıyor.

Katılanların büyük çoğunluğunu o ülkelerin insanları oluşturuyor.

Londra'da onbinlerce kişi, İsrail'i protesto ederek Filistin'e destek mitingi yapıyor.

Filistin lehine gösteri yapmanın yasak olduğu Fransa'da onbinlerce insan, toplanıyor.

Sokaklarında Filistin bayrağı ile gezmenin yasak olduğu ülkelerin cesur halkları, devletlerine de öfkeliler.

Katil Siyonist Yahudilerin, korkunç soykırımına tepki göstermek için dünyanın vicdanlı insanları meydanlarda... Dünyada Siyonist Yahudilerin oluşturduğu korku ve baskı kuşatması da her geçen gün yıkılıyor.