HEPİMİZİN farklı fikri oluşuyor birisi "Gaziantep deyince aklına ne geliyor" diye sorduğunda.

Kimisi gastronomi diyor Kimisi baklava, fıstık, kebap diye özetliyor kendince.

Kimisinin merakı tarihe... Kimisi doğal güzellik sevdalısı.

Kimisi alışverişten yana...

Kiminin bakışı ekonomiye...

Sanayi, KOBİ'ler, ihracat, üretim, iş, aş diyor...

Tarımsal üretim gücü dillere destan...

Bazısı için üniversiteler önemli...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin muhteşem yerleşkesini anlatıyor.

Bazıları belediyecilik hizmetlerini öve öve bitiremiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in belediyecilikte oluşturduğu Gaziantep Modeli dilden dile dolaşıyor.

Bazısı da bu soruya benim gibi "Hepsi, hatta daha fazlası" diye cevap veriyor...

Dünyanın her yerini gezip anlatan Evliye Çelebi de zaten Gaziantep konusunda aciz kaldığını şu sözlerle anlatmamış mı: "Bu şehri anlatmaya ne dil, ne kalem yeter..." Evliye Çelebi'nin anlatamadığı şehri hele bugün geldiği noktasıyla biz anlatmaya çalışıyoruz. Zaten anlatılanlar yetmiyor ki, hafta sonları Türkiye'nin her yerinden kafileler halinde Gaziantep'e ziyaret turları düzenleniyor.



İKİ BÜYÜK YÜK

Gaziantep son dönemde önemli iki yükü de sırtlamış durumda.

Birincisi, Gaziantep ile birlikte 11 şehrimiz 6 Şubat'ta asrın felaketi diye nitelenen bir deprem yaşadı. Şehirde insanlarla sohbet ederken bunun burukluğunu hissediyorsunuz. Ancak yaralar hızla sarılmış. Çevre illere en çok yardım eden şehirlerden birisi de Gaziantep olmuş...

İkincisi, Suriye'den ve başka ülkelerden aldığımız göç konusunda da Gaziantep büyük bir yükü sırtlamış durumda. Vali Kemal Çeber bu rakamı 500 bin olarak açıkladı. Dile kolay bu kadar insan Gaziantep'te Ensar anlayışı ile misafir ediliyor. Çoğu şehirde ekonomiye katkı yapıyor, çalışıyor, iş kuruyor.



EKONOMİNİN DİNAMOSU

Gaziantep çok şeyi barındırırken, ekonomiye olan katkısıyla da öne çıkıyor. Sanayide ve ticarette Türkiye'nin 6. büyük şehri olması boşuna değil.

İhracatta ön sıralarda yer alırken bu sıçramayı son 20 yılda yaptığını düşünürseniz büyük bir başarı hikayesi yazıldığı da ortaya çıkar.

2022'den 2022 yılına ihracattaki büyüme yüzde 1000'i geçmiş durumda. İhracattaki başarı yatırımı da üretimi de dolayısıyla istihdamı da artırıyor. İnsanlar işe, aşa kavuşuyor. Hem de sadece Gaziantepliler değil, bölge insanı için ekmek kapısı bir şehir.