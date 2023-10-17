TERÖRİST İsrail polisi, canlı yayın yapan Al Araby TV muhabirini tehdit ediyor: "Güzel şeyler söylesen iyi olur. Dinle küçük pislik, Gazze'yi toza çevireceğiz. Duydun mu, toza..." diyor. İsrailli şarkıcı Eyal Golan: "Gazze yok edilmeli ve orada tek bir insan bile kalmamalı. Basitçe söylemek gerekirse bunlar hayvan...." diyor. İsrailli subay Betzalel Taljah, CNN canlı yayınında, "Savaş sadece Hamas'la değil, tüm sivillerle." diyor. Bunları söyleyen ve yapanlar, sıradan Yahudilerdir. Bahaneleri ise Hamas saldırıları imiş... Hamas durup dururken mi saldırdı...? Bir sabah kalkıp biraz silah sıkalım mı dediler...? Yahudi yerleşimcilerin Filistinli Müslümanları yerlerde sürükleyip evlerine, tarlalarına, bahçelerine zorla el koyan Yahudiler, hiç suçlu ve sorumlu değiller mi...? Mescid-i Aksa'ya terörist İsrail polisi korumasında en çirkin saldırıları yapan fanatik Yahudiler suçlu değiller mi...? Son 6 aydır, katiller sürüsü İsrail, neredeyse her hafta düzenli olarak Filistin'de Müslüman öldürmüştür. Yani; devlet maskeli terör örgütü İsrail, Hamas hiçbir şey yapmasa da Filistinli Müslümanları zaten öldürüyordu. Yahudiler, Müslümanlara soykırım yaptıklarını iğrenç bir hoyratlıkla da söylüyorlar... Hamas ve Aksa Tufanı harekatının, bunların Müslümanlara yönelik öfkesi ve yaptıkları soykırım ile hiçbir ilgisi yoktur. Masum insanların kanının dökülmesinin tek sorumlusu katil, terörist ve işgalci İsrail'in yöneticileridir.

KAYBEDİYOR, KAYBEDECEK...!

Siyonist Yahudi katiller sürüsü İsrail, Hamas karşısında kepaze oldu, paçavraya döndü, birçok asker ve sivil Yahudi öldü, Hamas'ın elinde rehineler var ve açıkça terör örgütü İsrail kaybetti. Hamas'ın, İsrail Askeri İstihbarat Merkezine girdiği iddiasını da hatırlatalım. Muhtemelen tüm muhbirlerin listesine ve başka birçok gizli belgeye ulaşmış olabilirler. İsrail adlı devlet isimli terör örgütü, bu savaşı kaybetmiştir. Bu nedenle sivillere katliam yapıyor. Hamas karşısında düştüğü kepazeliğin hıncını sivillerden alıyor. İsrail; erkek, kadın, yaşlı, genç, çoluk, çocuk demeden sivil Müslümanları öldürüyor. Sadece savaş suçu işlemiyor, insanlık suçu da işliyorlar. Katil, Siyonist Yahudi İsrail ordusu, Gazze'de ambulanslar, hastaneler, acil servis ve sivil savunma ekiplerini de hedef aldı. Gazze'de 8 doktor şehit edilmiş. Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki insani yardım deposu da vuruldu, artık bir enkaz. Siyonist Yahudiler, Müslümanlara soykırım yapıyor.

YAHUDİLERİN YAPTIĞI BU SOYKIRIM ASLA UNUTULMAYACAK

Siyonist Yahudilerin yaptığı bu korkunç katliamlar, işlediği iğrenç insanlık suçları asla unutulmayacaktır. İsrail ile beraber; Amerika, Avrupa ve Batı; devletleri ile ulusal ve uluslararası kuruluşları ile topyekün ve açıkça din savaşı yapıyorlar. Evangelist Hristiyan/ Siyonist Yahudi ittifakı ve Batı yani; Katiller sürüsü İsrail, ABD ve Avrupa bir kez daha Müslüman soykırımı yapıyorlar. Din savaşı yaptıklarını ağızlarıyla da söylüyorlar... ABD işin içine Türkiye'yi de sokuşturuyor. Batı devletleri, Filistin'e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. Olanlar, Hamas-İsrail savaşı değildir...! Yaşananların, Filistinli Müslüman kardeşlerimizin uğradıkları zulüm dışında da ülkemiz ile ilgisi vardır. Yahudilerin tahrif ettikleri Tevrat'a göre, Filistin dışında, Türkiye'den de toprak istediklerini ayrıca hatırlatalım. Yani Gazze, Kudüs, Filistin Yahudilerindir fikrini kabul edersek, ALLAH korusun, Türkiye'nin güneydoğusunu da Yahudilere vermeyi kabul etmiş olursunuz.

KAFİRDEN MEDET UMMAK

Filistinli Gazeteciler Sendikası: "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci öldü, 20'den fazla basın mensubu yaralandı ve 2 kişi kayıp..." açıklamasını yaptı. ABD'de ana akım meydanın neredeyse tamamında üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğu Yahudi. Dolayısı ile Siyonist Yahudi katiller sürüsü İsrail'i eleştirmek adeta yasak. Hatta Batı medyası, İsrail lehine yalan ve yanlı haberlerin, iftiraların üretimini üstlenmişler. BBC, İsrailli Siyonist Yahudi teröristlerin, Gazze'de yasa dışı beyaz fosfor kullandığını anlatan muhabirin yayınını kesiyor. İngiltere'de katil, işgalci, terörist soykırımcı İsrail'i protesto edenler gözaltına alınıyor. Fransa'da Filistin'e destek gösterilerinin tamamına yasak getirildi. Almanya'da işgalci İsrail soykırımına tepki gösteren Müslümanlar gözaltına alınıyor. Harvard Üniversitesi'nde "Filistin'de yaşanan şiddetten İsrail sorumludur..." diye bir bildiri yayınlayan öğrencilerin isim listesini okul yönetiminden talep ettiler. Ömür boyu o öğrencilere şirketlerinde iş vermeyeceklermiş. Kafirler topluluğu bir ve beraberdirler. Gözleri döndü. Dolayısı ile Batı'nın bu soykırım ile ilgili önleyici bir rolü olamaz. Çünkü bizatihi Batı kendisi, Siyonist Yahudiler ile birlik olmuş, Müslüman öldürmekle meşguldür...