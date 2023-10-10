"Hamas, İsrail saldırılarına zemin hazırladı" diyorlar... Doğrudur, yaşananlarda bir çok tuhaflık var.

Hamas örgütünün İran ile ilişkisi mide bulandırıcı bir husus.

Netanyahu için bu durum bir can simidi oldu. İsrail azgınca saldırmak için bahane buldu.

Hepsi mümkün... Ve fakat;

Hamas'ın bu saldırısı olmadan evvel de İsrail katil, terörist ve işgalci değil mi idi...? İsrail sevgi dolu bir muhabbet kuşu mu idi ki Hamas, İsrail saldırılarına zemin hazırlamış olsun...? İsrail ilk defa değil 70 yıldır katliam yapıyor ve işgal ediyor....! Gazze dünyanın tek ve en büyük açık hava hapishanesi değil mi...? Gazze zaten abluka altında değil mi...? Zaten İsrail Gazze'nin elektriklerini, suyunu sürekli kesip durmuyor mu...? Gazze gıdasız, ilaçsız, okulsuz değil mi...? Katil İsrail, plajda Filistinli çocukları öldürmedi mi...? Siyonist Yahudiler, Gazze'yi yüzlerce kez bombalayıp karşısında kahvelerini yudumlamadılar mı...? Su kuyularının üzerlerine beton döküp tarlaları ateşe vermediler mi...? Masum insanların kanının dökülmesinin tek sorumlusu katil, terörist ve işgalci İsrail'in yöneticileridir.

Ayrıca bu savaş Hamas ile İsrail arasında değil, İsrail ile dünyadaki bütün Müslümanlar arasındadır.

Bugün Gazze'de Müslümanlar ciddi anlamda savaşıyorlarken; sanki Siyonist Yahudiler sevgi pıtırcığı idiler de Filistinli Müslümanlar onları yoldan çıkartmışlar gibi konuşmak Filistinli Müslümanları manen yıkmak ve suçlu ilan etmek demektir...



FİLİSTİNLİ KARŞILIK VERDİ, KATİL İSRAİL MAZLUM OLDU

İsrail; hem ölen sivil Yahudilerden bahsediyor hem de uluslararası hukuku ihlal ederek, yıllardır yaptığı gibi hastaneleri ve ambulansları bombalıyor, sivilleri öldürüyor.

Camileri, mülteci kamplarını vuruyor. Samimi endişelerini ifade edenleri ayrı tutuyorum, Müslüman olduğunu iddia eden birisi için en kepaze hal, Filistinli Müslüman karşısında, katil, terörist ve işgalci İsrail'i savunmaktır. Masum sivil siyonist Yahudiler ölmesin ama masum sivil Filistinli Müslümanlar ölebilirler mi demek istiyorsunuz...?!

Sonuçta Müslüman Filistinli kardeşimizdir, İsrail'le yani kafir, katil, işgalci ve terörist ile savaşıyorsa haklıdır, desteklenir... Hiçbir Müslüman ya da sağduyu sahibi hiçbir insan; bir savaşta, sivillerin ölmesini istemez ve fakat;

70 yıldır sivilleri katleden katil, işgalci ve terörist İsrail, bu dünyada sivillerden ve insanlıktan bahsedecek son adrestir.



MÜSLÜMANLAR İMTİHANDA

İsrail, sadece Müslümanlar'ın değil bütün dünyanın huzurunu kaçırıyor. İşgalci israil tarafından ülkesi gasp edilen Filistinli Müslüman kardeşimiz, topraklarını bırakıp kaçsaydı "niye savaşmadı" diyorlar, kaçmayıp savaşıyor, bu kez de "terörist"diyorlar?

Evangelist Hristiyan/ Siyonist Yahudi ittifakı ve Batı, vatanlarını korumaya çalışan, evleri ellerinden alınan insanlara terörist diyor.

İsrail, bir kez daha, ABD ve Avrupa korumasında soykırım yapıyor. Filistinli Müslüman kardeşlerimiz, üzerine düşeni yapmış zalim ve katillere karşı savaşmaktadır.

Filistin Müslüman kardeşimiz cihat ederlerken, dünyadaki diğer Müslümanlar yüce ALLAH tarafından şu an imtihan edilmektedirler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yanında ortaya koyduğu tavır asildir, insanidir, adildir, samimi barış yanlısı ve çözüm odaklıdır, herkesin takdirini kazanmıştır. Bir kez daha bütün dünyanın gözü, kulağı, kalbi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceğine ve Türkiyenin çabalarına odaklanmıştır.



TÜRKİYEDEN DE TOPRAK İSTİYORLAR

Yaşananlar ve Filistinli Müslüman kardeşlerimizin uğradığı korkunç, insanlık dışı saldırıların, din kardeşliği dışında da bizi ilgilendiren boyutları vardır. Daha önce de bu köşede sizler ile paylaştığım bir konuyu yeri geldiği için tekrar ilginize sunuyorum... Mesele sadece Kudüs mü?... İsrail'in o bölgede işgal ettiği topraklar mı?... Bu olaylar sadece Filistinli kardeşlerimizi mi ilgilendiriyor...? Anlatalım efendim... Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yapmak isteyenler kimler?... Yahudiler... Bunu neden istiyorlar?... Dini inançlarından dolayı... Aynı dini inançlarından dolayı, başka nerelerinin kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar?...

Bugünkü doğu ve güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamını... Yani; Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının, Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar.

Tahrif ettikleri, eğip, büktükleri Tevrat'tan bu anlamları çıkartıyorlar.

Buna iman etmişler ve resmen hayalini kuruyorlar. Eğer Kudüs'ü İsrail'inbaşkenti olarak kabul ederseniz; aynı gerekçe ile bu katil ve terörist İsrail; Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor/edecektir.



BİR GECE ANSIZIN KİMLERE GİTTİK?

Sürdürülen askeri harekatlar o terörist saldırısına bir cevap.

Amerika'ya cevap böyle verildi, verilmeye de devam ediliyor. DEAŞ ile mücadele ediyor maskesinin arkasında, gözümüzün önünde terör örgütü devleti kurmak istiyorlar.

Bu nedenle sadece teröristlere değil, uzun vadede; Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen ABD'ye, İsrail'e ve Avrupa'ya da operasyon yapıyoruz. Hatta Rusya ve İran da işin içindeler.

Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor. Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi Avrupa ve ABD'nin, elleri İran'ın, ayakları Rusya'nın, Kürt görünümlü Kürt katilleri...

DAĞA çıkınca, PKK'lı...

Suriye sınırını geçince, PYD/YPG'li... İran'da PJAK... Meclise girince, HDP'li oluyorlar. Ve Atatürk'ün partisi CHP, bu HDP ile adeta bir ve beraber... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bu şeytani kuşatmayı yarmayı başaracaktır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; bu kuşatmanın yarılmasındaki en önemli gücümüzdür. Bizden gibi görünen ama bizden olmayan, içimizdeki düşmanlar ise en zayıf yerimizdir.