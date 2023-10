TERÖRÜN ve teröristlerin amaçları, insanları korkutmak, toplumda dehşet ve panik oluşturmak, insanların yaşama sevincini ortadan kaldırmak, milletin devlete olan inancını yıkmak ve sarsmaktır.

Ses getirmek, olağan hayat akışını durdurmak ve bozmak isterler.

Bu nedenle teröristler, eylemlerinin insanlara, en fazla korku oluşturacak şekilde ulaştırılmasını, isterler. Yaptıklarının, geleneksel medyada ve günümüzde sosyal medyada, en dehşet veren şekilde yayınlanıyor olması, onların amaçlarını hizmet eder.

Önceki gün teröristlerin medyadaki işbirlikçileri, zaten bunu bilerek ve isteyerek yaptılar. Ancak maalesef, özellikle sosyal medyada, önlerine düşen görüntüleri başkalarına çılgınca ileterek, teröristlerin bu amaçlarına hizmet eden kötü niyetli olmadıklarına inanmak istediğim sıradan vatandaşlarımız da oldu.

Elbette olanları medyada göreceğiz ve insanlara duyuracağız, fakat bunu çok dikkatli yapmak, devletimizin ve milletimizin yanında olmak, resmi makamların açıklamaları dışındaki hiçbir bilgi ve görüntüyü yaymamak zorundayız.

Aksi taktirde, bir anda ALLAH korusun terörist ile aynı safta olursunuz...!



YARDIM VE YATAKLIK

Karşımızda PKK/PYD/YPG ve sahipleri vardır... Maalesef; her terör hadisesinin meydana geldiği yer, zaman, yöneldiği hedef, kullanılan silahlar ile ilgili derin mesajları vardır. Devletimiz bütün kurumları ile bu iğrenç olayı her açıdan inceleyerek, arkasındakileri bulacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Zaten ilk andan itibaren gerekenler yapılmış, teröristler inlerinde yok edilmişlerdir. Mücadele aralıksız ve acımasız devam edecektir. Şimdi önemli soru şudur. Veteriner teknisyeni Mikail BOZLAĞAN'ı Kayseri'de şehit edip aracına el koyarak Ankara'ya gelen bu katillere, silah ve mühimmat kimler tarafından, nerede verildi...? Araç ile beraberlerinde mi getirdiler yoksa daha sonra Ankara'ya geldiklerinde mi kendilerine verildi...? Kim ya da kimler bu canilere yardım ve yataklık yaptılar...? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu soruların hepsini cevaplandıracak ve bu saldırının arkasında kim ya da kimler varsa ortaya çıkartacaktır.



SİYASİ PARTİ MASKELİ TERÖRİST

PKK ve HDP, Kürtlerin katilidirler.

İstikbalini çaldılar. Kürtlerin çocuklarını okutuyorlar diye öğretmenleri, Kürtlere hizmet ediyorlar diye sağlıkçıları, yardım görevlilerini, hatta polislere servis açtılar diye garsonları katlettiler. Odun toplayan köylüleri, yol yapımında çalışan işçileri katlettiler. Kürtlerin evlatlarını kaçırdılar.

PKK ve HDP işte budur.

HDP; teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından, sevenlerinden oluşan, siyasi parti maskeli bir insan topluluğudur. HDP bir Kürt siyasi hareketi değildir. HDP bir Kürt partisi değildir.

HDP Kürtlerin temsilcisi değildir...

PKK/ PYD/YPG ve bunların siyasi parti görünümündeki arkadaşları HDP; Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin ittifakına hizmet etmek için var olmuşlardır. PKK/ PYD/YPG/KCK ve bunların siyasi parti maskeli adamları HDP'ye, LANET OLSUN... HDP ile teröristler, bir ve beraberdirler... Zaten her yerde ve her zaman bir ve beraber olduklarını da adeta haykırdılar, hiçbir zaman reddetmediler, reddetmiyorlar... Anayasal düzeni tanımıyorlar, ırka dayalı siyaset yapıyorlar, parti yöneticilerinin kanlı katillerle sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkıyor, arabalarının bagajlarında kalaşnikoflar/lav silahları çıkıyor, eş başkanları meydanlarda teröre aleni övgüler düzüyor... En kötüsü; Kürt kökenli kardeşlerimizin evlatlarını kaçırıp dağdaki teröristlere teslim ediyorlar. Terör örgütüne her türlü desteği veren, yardım ve yataklık yapan, belediyelerde şehit yakınlarını işten çıkartan, teröristlere anıt mezar yaptıran, devletine ve milletine düşman bu adamlara, daha ne kadar meşru bir siyasi parti muamelesi yapılacak...?

CHP İDARECELİERİ VE HDP SEVGİSİ Atatürk'ün partisi CHP, işte bu insanlarla beraber memleketi yönetmeye çalışıyor... Şu andaki CHP idare heyeti, HDP'nin PKK ile ilişkisi olduğuna bir türlü inanmıyor.

Seçimlerde bağıra bağıra işbirliği yaptılar.

Kazandıkları İstanbul başta olmak üzere bütün belediyelerde, el ele koyun koyuna bir ve beraberler. İhaleleri, belediye şirketlerini, kadroları yağmalıyorlar.

CHP'yi şu anda idare edenlerin, Atatürk'ün partisini getirdiği ibretlik hal ne acıdır ki böyle... Bu iğrenç ve korkunç beraberlik, milletimizin vicdanını kanatıyor. Bu fotoğrafları, gerçekleri ve iğrenç işbirliğini; iktidar olmak için hainlere göz kırpanların, hainler ile ittifak ve işbirliği yapanların suratlarına her fırsatta çarpacağız inşallah...