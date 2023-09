TÜRK'ÜN şanlı bayrağı, Karabağ'a asılmıştır...

İlham Aliyev'i, Azerbaycan ordusunu ve halkını gönülden kutluyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda da ciddi ve büyük emek sahibidir. Zengezur Koridoru için: "Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır" dedi. Türkiye için Nahçıvan ve Zengezur bütün Kafkaslar ve Orta Asya demektir.

Bundan sonra Rusya/Türkiye/ Azerbaycan/İran/Ermenistan ilişkilerinde savaş ve acı değil de yeni bir barış ve işbirliği alanı olabilir mi...? Gürcistan'ı da kapsayan Kafkasya Birliği olabilir mi...? Bütün bu gelişmeler, yeni bir ilişki modelinin ortaya çıkmasına zemin sağlayabilir mi...? Bölge kavga ve ihtilaf alanı değil de dostluk, kazanç alanına dönüşebilir mi...? İnşallah Ermenistan uzanan dostluk elini bu kez geri çevirmez... Bu anlamda Erdoğan'ın:"Zengezur koridoru projesi Ermenistan ile olmazsa İran ile olur, İran sıcak bakıyor" açıklaması, Ermenistan'ın aklını kullanmazsa neler olabileceğini açıkça anlatmıyor mu...?



ERMENİSTAN KUKLASI

Emperyalist yamyamlar, Ermenistan kuklası ile aslında Türkiye'ye de saldırıyorlardı. Tek millet, iki devlet; Türkiye ve Azerbaycan bir ve beraberdirler. Bundan dolayı, kafirler topluluğu kuduruyor.

Irak'tan, Suriye'den, Akdeniz'den, kuzeyden boğulmak istenen Türkiye, bu kuşatmaları yarmak için çırpınıyor. İçimizde ise bizi zayıflatacak kişiler, kurumlar, siyasi partiler ve tuzaklarla boğuşuyoruz. Hangi partiden, hangi siyasi çevreden olduğunuz, geçmişte kimin için ne söylemiş olduğunuz değil;

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli birlikteliğinin bugün neresinde durduğunuz esastır.



İSTANBUL SAHİPSİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamış bir balon olarak geziyor.

Görevinin gerektirdiği devlet adamlığı bilgi, görgü ve reflekslerine asla sahip olmadığı her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beceriksizlik ve yetersizlik ile yerlerde sürünüyor, bu perişan durum, CHP idarecilerini bile tedirgin ediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tıkır tıkır çalışır vaziyette teslim aldığı kurumları bile çalıştıramıyor.

Öylesine beceriksiz ve başarısız ki Belediye Başkanlığı görevinden kaçıp kurtulmaktan başka çaresi de kalmamış bulunuyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündemi İstanbul'dan başka her şey... AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe kendisinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında yaptığı il gezilerindeki konuşmalarını derlemiş, o süreçte haftalarca bırakın makamında çalışmayı İstanbul'da bile değildi...

Şimdilerde CHP Genel Başkanlığı için yatıp kalkıyor gibi görünüyor fakat gerçek bu mu acaba...?



CHP'Yİ GÖMÜP GİDECEKLER

Akşam gazetesi yazarı, değerli meslektaşım Turgay Güler dün her satırına katıldığım çok değerli bir analiz yapmış.

Önemine binaen aynen paylaşmak istiyorum:

"Değişimciler şamatacılık yapıyor aslında. Yalandan bağırıp çağırıyor. Dümenden muhalifler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı seçilmesini en çok onlar istiyor. Hatta Kemal Bey'den bile daha çok.

Kendilerine yönelik daha ağır, en ağır eleştirilerin gelmesini bekliyorlar. Zira dert başka, plan başka! Nedir o plan? CHP'yi Kemal Bey'e bırakmak! Partiyi 'mezhep' partisi ilan etmek. Sonra da 'CHP'de olmuyor' diyerek ayrılmak. Ekrem Bey'de para da çokmuş.

Yeni bir parti kurmak için çoktan kolları sıvamış.

Uygun zaman ve bahaneyi kolluyormuş. Bulduğu an 'hadi bana eyvallah' diyecek.

Beslemesi yazar-çizer takımı ise gerekli altyapıyı ince ince hazırlıyor uzunca bir zamandır. Kimi Kemal Bey'e küfrediyor, kimi aşağılıyor...'