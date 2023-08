CHP idarecileri, yaşadıkları seçim yenilgisinin ardından tabanını ve seçmenlerini yalan, kin ve nefret ile diri ve bir tutmak istiyorlar. Her gün başka bir yalan ile karşımızdalar.

Partiden olması muhtemel kopma/ayrılma/ dağılma/parçalanmayı, iğrenç yalan/hakaret/kin ve nefret politikaları ile önleriz sanıyorlar.

Bu neden ile; iftira yayıyorlar, pislik atıyorlar, yalan söylüyorlar...

CHP yöneticilerinin ruh halleri aynen böyle... Yalan bilgi paylaşıyorlar. Yabancı ve karanlık dış güçler ile fonlanan internet siteleri, reklam ve tanıtım ajansları, bu yalanı haber yapıyorlar. Siyasiler, basın mensupları, bilim adamları, sanatçılar, sivil toplum liderleri bu yalanı geniş kitlelere ulaştırıyorlar.



ZAFERLER AYI AĞUSTOS

Anadolu'yu yurt edinmemizi sağlayan Malazgirt zaferi, Anadolu Türk-İslam birliğini temin ettiğimiz Çaldıran zaferi, Otlukbeli zaferi, bütün dünyaya huzur, güvenlik ve barış getiren Mercidabık zaferi, Mohaç zaferi, Belgrad'ın fethi, Kıbrıs'ın fethi, 30 Ağustos Kurtuluş Savaşı Zaferi ve ecdadımızın başka bir çok zaferi bu aydadır. Sultan Alparslan'ı, şanlı ecdadımızı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum...

70 cent'e muhtaç olduğumuz için perişan olduğumuz günlerden; şimdi milyarlarca dolarlık doğalgaz ve petrol rezervlerine ulaştık, Elhamdüllillah...

Ve fakat; içimizdeki bazıları, beğenmiyorlar... Aşağılıyorlar...

Hor görüyorlar... Bizden gibi görünen ama aklı, ruhu, kalbi bizden olmayanlar;

Batı putuna tapanlar kuduruyorlar...

Bağımsız, güçlenen, müreffeh, Müslüman hassasiyetler ile tavır alan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni istemeyenler var. Bunlar Türkiye Batı'ya kul köle olsun istiyorlar. Oyun kuran, hakkını arayan ve alan, masaya yumruğunu vuran bir Türkiye, içimizdeki bazılarının beyinlerini yakıyor. Bunların; Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli beraberliğini, Cumhur İttifakına katılmış diğer isimleri anlamaları mümkün değildir. Çünkü onlar Türkiye'nin safında değiller...



İÇİMİZDEKİ TESLİM OLMUŞ EZİKLER

Bunlar; ABD, AB, İsrail, Siyonist Yahudiler karşısında hep ezik, korkak ve teslim olmuş haldeler.Hatta daha da ötesinde bu saydıklarımla işbirliği yapmayı bir görev sayıyorlar. Düşmanlarımız, petrol ve doğalgazı bize yar etmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Ne acıdır ki içimizdeki işbirlikçiler de düşmanlarımıza yardım ediyorlar/edecekler.

Önümüzdeki yıllarda siyasi krizleri kışkırtma, darbe girişimi, iç savaş kışkırtması, suikastler, terörü ve teröristleri başımıza bela etme gibi hadiseler devam edecektir. Petrol, doğalgaz arama, işleme kurumları ile ülkemizde ve dünyada büyük hizmetler veren saygın kurumlarımıza itibar suikastleri ve saldırıları olabilir. Bunları boşa çıkartmak için kenetlenmeliyiz. Dikkatli ve uyanık olmak zorundayız...



PKK/PYD/YPG, ABD VE İSRAİL'E AİTTİR

Şehitlerimiz var... Kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Aslında Siyonist Yahudiler ve Evanjelist Hristiyanlar, uzun süredir Türkiye Cumhuriyeti ile savaş halindedirler... Bağımsız Kürdistan bir maskedir.

Asıl ve nihai hedef, Büyük İsrail devletidir. ABD ve İsrail, bu katil teröristleri resmen koruyup kollamaktadırlar.

Suriye'de PKK/ PYD/YPG saflarında Arap teröristler de var. Başka milletlerden de var.

ABD hepsine maaş ödüyor;

ABD'nin gizlemediği, saklamadığı devletinin bütçesinden para aktardığı bir iğrençlikten bahsediyoruz. PKK/PYD/ YPG ve bunların siyasi parti maskeli adamları, Kürtlerin değil Siyonist Yahudilerin terör örgütleridir. Siyonist Yahudiler, bu Kürt görünümlü Kürt katillerini, bazen ABD, bazen Rusya, bazen İran, bazen Avrupa Birliği ile karşımıza dikmektedir. İsrail ise yıllardır Türkiye'de akan kanın en büyük sebebidir.



HDP, PKK/PYD/YPG DEMEKTİR

Adamlar Anayasal düzeni tanımıyorlar, ırka dayalı siyaset yapıyorlar, parti yöneticilerinin bagajlarında kalaşnikoflar, lav silahları çıkıyor, eş başkanları meydanlarda teröre ve teröriste aleni övgüler düzüyor... En kötüsü; terör örgütüne her türlü desteği veren, yardım ve yataklık yapan, şehit yakınlarını işten çıkartan, teröristlere anıt mezar yaptıran, devletine ve milletine düşman bu adamlar, siyasi parti muamelesi görmeye devam ediyorlar. Bu kabul edilebilir bir durum değildir... Olmamalıdır...

Ne acı ki; Atatürk'ün partisi CHP de siyasette bu terörist sevicilerle uzun zamandır bir ve beraberdir...



BATI'DA İSLAM DÜŞMANLIĞI GİDEREK DEVLET POLİTİKASI OLUYOR

Batı'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik iğrenç saldırılar, planlı ve sistemli bir şekilde devam ediyor. Asla istemeyiz ve şiddetle karşı çıkarız ve onu da lanetleriz fakat soralım; benzer saldırıyı İncil ya da Tevrat için yapabilirler mi...? Asla...! Akıllarından bile geçiremezler... Adamın kendisi ile beraber yedi sülalesini canlı canlı yakarlar... Batılı devletler, maalesef bu yapılanları laiklik, demokrasi ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirmiştir, iğrenç saldırıyı yapanı değil, engellemeye çalışanları durdurmuştur ve halklarından ciddi hiç bir tepki gelmemiştir.



SADECE İSLAM'A KARŞI LAİKLER

Daha önce de yazmıştım.

Dünyada ve ülkemizde, kendisini laik olarak tanımlayanların ezici bir çoğunluğu, aslında, sadece İslam'a ve Müslümanlar'a karşı laiktirler. Laiklik anlayışları ise; İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık etmek, sövmek, dünyada İslam ve Müslümanlar hakim olamasınlar diye savaş vermektir. Bu insanların; özellikle ülkemizde diğer dinler ile ilgili, İslam ve Müslümanlar için sergiledikleri laiklik anlayışların hiçbirini göremezsiniz. Yani bu reziller; Hristiyanlara, Yahudilere ve diğer dinlerin mensuplarına karşı laik falan değildirler. Hatta; onların dini vecibelerine ve ibadetleri ile ilgili uygulamalarına, müthiş bir saygı duyarlar. Özel dini günlerinde falan, sosyal medyada tebrik mesajları yayınlarlar.

Homoseksüellerin, lezbiyenlerin, travestilerin haklarını ararlar. Ama ezan sesinden tiksinirler.