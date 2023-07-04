İSVEÇ, Türkler ve Müslümanlar ile savaşmak için mi yoksa Rusya'dan korunmak için mi NATO'ya girmek istiyor...? Türkiye; müttefik maskesi ile kendisine azılı düşmanlık yapanların kepazeliğini, onların ve tüm dünyanın yüzüne haykırmıştır. Türkiye; İsveç'in NATO üyeliği sürecinde; teröre ve teröriste destek verenleri, tek tek bir kez daha afişe etmiştir, hizaya sokmuştur ve taleplerinin karşılanmasını arzu etmiştir. Türkiye için büyük bir fırsat doğmuştur. Bu vesile ile Türkiye; NATO üyesi ülkeler dışında da bütün dünyaya, PKK/PYD/YPG, FETÖ, DHKP-C mensubu katillerin, NATO ve Avrupa Birliği üyesi devletler tarafından nasıl korunup, kollandıklarını anlatmıştır. Ülkemiz veto ederse İsveç'in NATO üyeliği imkansızdır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu tarihi fırsatı, ülkemiz lehine olacak şekilde kullanmaya gayret ediyor.

Türkiye itiraz ediyor ve meşru bir müzakere yürütüyor. Hiç şüphem yoktur; yarın NATO'ya girseler de yine bu teröristleri beslerler, çünkü bütün BATI zaten bunu yapıyor...



BENİMSENMİŞ NEFRET VE KİN

Bu arada içimizdeki bazıları; Recep Tayyip Erdoğan ile beraber, onun temsil ettiği değerlerden nefret ediyorlar. Neden bu kadar nefret ediyorlar...? Çünkü; onların gözünde Recep Tayyip Erdoğan, dindar Müslümanları, Osmanlı'yı, şanlı Türk ve Müslüman geçmişimizi temsil ediyor. Nefret ve kin bu kitlelerce benimsenmiş, nefret değerlerini ve kabullerini normalleştirmişler.

Türkiye Cumhuriyetinde İslamın ve Müslümanların hakim olamaması için çabalıyorlar. Türkiye; Batı putuna tapsın, Batı'ya kul köle olmaya devam etsin istiyorlar.



EKREM HARİÇ BÜTÜN CHP YENİLMİŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatı ile seçimi kaybedenlerden birisi olmasına rağmen, yenilgiyi hiç üzerine almıyor. CHP'de değişime liderlik edecekmiş.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde camilerde Kuran okurken karşımızdaydı ancak her geçen gün gerçek yüzünü gösteriyor. İBB olarak, LGBT ve çıplaklık sergileri açıyor, Hamidiye Su üzerinden de ecdat ve Osmanlı düşmanlığı yapıyor. Ekrem İmamoğlu, modern sanat adı altında LGBT sergileri açıp çocuklara, gençlere çıplaklık ve sapkınlık propagandası yapıyor, halkın günlerdir süren tepkisine rağmen, Feshane'deki sapkın sergiye sahip çıkarak serginin devam edeceğini açıkladı. CHP'li İBB Başkanı; Hamidiye Su markasını HMD'ye dönüştürmek istiyor. Herhangi bir olumsuz olay ya da durum olmamış iken; 121 yıllık bir markanın ismini değiştirmek ecdat ile kavga etmek değil midir...? Geçmişi silmeye gayret etmek değil midir...? 1994'ten bu yana, AK Parti'li belediye başkanlarının başarılı ve fedakar çalışmaları ile Türkiye'nin en iyi idare edilen kurumlarından biri haline getirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her gün biraz daha yerlerde sürünüyor.



SİVAS, MADIMAK, BAŞBAĞLAR

SİVAS Madımak ve Sivas Başbağlar acılarını, yıldönümlerinde büyük bir kalp sızısı ile hatırlıyorum. Milletimizi, etnik köken veya mezhep farklılığı üzerinden ayrıştırmak ve birbirine düşman etmek isteyenler, o zaman sahnede idiler; şimdi de varlar ve aramızdalar. İki büyük acımızda da halkımızı birbirine düşürmek ve Alevi-Sünni kavgası çıkarmak için çalışan sinsi yılanlar vardı. Denedikleri ve peşinde oldukları, bir iç savaştı. Fitnenin tohumunu ekenleri ve failleri bütün kalbimle lanetliyorum.



TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK FESTİVALİ

Eskiden teröristlerin yuvalandığı Cilo Sat Göllerinde artık terör operasyonları yerine festival yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Hakkari'nin Saklı Cennet'lerinden sadece birisi... 3400 rakımlı muhteşem bir doğa... Farklı endemik türlere sahip. Cilo Sat Gölleri Festivali, yöre halkının dışında yerli ve yabancı misafirleri de ağırladı.

PKK/PYD/YPG ve HDP adlı siyasi parti maskeli yandaşları, çok rahatsız oldular, bu güzel ve renkli etkinlikleri de baltalamaya yeltendiler ama başaramadılar. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden ve milletimizden yana olan, Kürt kökenli vatandaşlarımız ile kardeşliğimiz kıyamete kadar sürecek inşallah... Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum...