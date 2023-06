TERÖR örgütü PKK/ PYD/YPG sözde elebaşlarının, destek açıklamasına ses çıkartmadılar.

Ankara, İstanbul ve diğer Büyükşehir Belediyelerini omuz omuza ele geçirdiler yetmedi yerel seçimlerden bu yana da hep beraber yağmaladılar. Birdenbire şu ana kadar enseye şaplak oldukları kankaları Merdan Yanardağ'a şimdi saldırıyorlar. Halbuki Merdan hep aynı idi. Meral Akşener;

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koltuğuna talip oldu.

Başaramadı, peşine takılan bazı MHP kökenliler ile İP'i kurdu.

Önce MHP'yi böldü. Ardından yıkıcı, bölücü terörist sevici Selahattin Demirbaş'ın sesi oldu.

Acı ve ama gerçek şudur:

Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin milliyetçiliğini, ülkücülüğünü beğenmediler;

Meral Akşener'in İP'ine sarıldılar. Meral ablaları, onları götürüp HDP ile ruh ikizi olmuş, DHKP-C sevicilerin sesi, FETÖ'nün oyuncağı CHP'nin kucağına bırakıverdi. Yılların ülkücüleri; önceki yerel seçimlere ve en son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, içlerinde Merdan'ın da yer aldığı, PKK, DHKP-C, FETÖ ile aynı safta katıldılar.



AVRUPA'NIN KOYNUNDA DÜŞMANLARIMIZ

Kameraların önünde dost ve müttefik görünüyorlar.

Kameraların arkasında gerçek bir düşman gibi davranıyorlar...

TERÖR örgütleri ne kadar alçaksa teröristi aklamaya çalışanlar ve meşru imiş gibi gösterenler de o kadar alçaktır..! Terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir Avrupa kurumu ile karşı karşıyayız.

Kan döken FETÖ mensupları darbecileri, "sosyal yapı, sivil hareket" diye takdim ediyorlar.

İngiliz milletvekilinin hazırlamış olduğu, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren sözde raporun, AKPM'de onaylanmasını şiddetle lanetliyorum.

Eli kanlı bu yapının adı Fetullahçı Terör Örgütü'dür.

Ellerinde Türk milletinin kanı vardır. Bu ve benzeri hamleler ile köpeklerine sahip çıkıyorlar. Küreselci Şeytanlar, Almanya'daki ve genel olarak Avrupa'daki Türkleri, Türkiye'den kopartmak için yoğun bir faaliyet içindeler. FETÖ mensupları hainler üzerinden ayrıca bir Alman İslam dini de icat etmek hayali içindeler.

Ayrıca başka yöntemlerle Türkleri baskı, tehdit ve hatta şiddet ile sindiriyorlar. "Ali'siz Alevilik" din olsun istiyorlar.

Bu amaçla, Alevi kökenli yurttaşlarımız üzerinde de büyük oyunlar, başka sinsi tahrikler ile çalışıyorlar. PKK/PYD/YPG/ KCK, DHKP-C mensupları kahpeler, elleri kanlı katiller de Avrupa'nın koynundadırlar.



FETÖ, NATO VE AVRUPA'NIN DA ÇOCUĞU!

Şerefsiz, hain, kahpe, katil Fetullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamıyor mu?

FETÖ elebaşları ve adamlarının bir kısmı Avrupa'nın koynunda değiller mi...?

15 Temmuz ihanetinin içinde, gırtlağına kadar ABD, CIA, NATO, AVRUPA BİRLİĞİ yer almadılar mı?

Suriye'de, PKK'nın oradaki eli kanlı katillerini, açıktan ve resmen koruyan kollayan, ABD başta olmak üzere Avrupa değil midir? Bütün iyi niyetli uyarılarımıza rağmen teröristlere silah, mühimmat ve her türlü yardımı yapmayı sürdürmüyorlar mı? PKK ve Suriye'deki katiller, adeta ABD'nin Kara Kuvvetleri askerleri gibi davranmıyorlar mı?.



ULAŞIMDA ZİRVELER VE DEVLEŞMEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU bazı açıklamalar yapmış, onun heyecanını ve hizmet aşkını yine kendi sözleri ile sizlerle paylaşmak istiyorum.... Sadece bazılarına yer verebiliyorum...

Tüm zamanların rekorunu kırdık...! Zirvedeyiz! 25 Haziran Pazar günü İGA İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı: 252 bin 364...

Ne diyorduk; ulaşımda zirveye uçuyoruz!

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ecdada ithaf ettiği, tarihe damga vuran köprü 1915 Çanakkale Köprüsü'nden, 24 Haziran'da, 22 bin 267 araç geçişi ile rekor kırdık. Kıtaları birbirine kavuşturan yatırımlara imza atıyoruz! Geçmişten geleceğe uzanan köprünün ardından yeni rekor kalmamıştır artık diye düşünenler; size sesleniyorum, yapmayın böyle... Ulaşımda devleşiyoruz derken ciddiydik!

Geliyor diğer rekorlar...

24 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda:

Bu yılın en yüksek yolcu sayısı 195 bin 867...

Sağ'olsun, her daim var olsun; önderliğinde yol aldığımız, desteğiyle güç kazandığımız "Milletin Adamı" Recep Tayyip Erdoğan...



AREFE DUASI

Bugün Arefe günü, satırlarıma dua ile son vermek istiyorum.

Allah'ım; sana yalvarıyoruz, Hac ve Kurban başta olmak üzere, gerçekleştirmeye çalıştığımız bütün ibadetlerimizi eksikleriyle, kusurlarıyla, hatalarıyla kabul et. Sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen merhametlilerin en Merhametlisisin, bize merhamet et. Bizi bağışla... Bizi cehennem azabından koru...

Amin...