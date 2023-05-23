TÜRKİYE Yüzyılı, iş, aş, eser vaat eden Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istiyorum. Bu nedenle naçizane tespitimi arz ediyorum. Yeni desteklerin faydalı olabilmesi için; ilk tur seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin tamamının, ikinci tur seçimde de firesiz, yeniden oy vermeleri gerekir.

Yeniden zafer ancak böyle mümkün olabilir.

Bu nedenle; büyük bir heves ve heyecan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek üzere 28 Mayıs'ı bekliyorum… Seçmenini aynı inanç ve hassasiyet ile sandığa götürebilen kazanacak.

Cumhur İttifakında, hem AK Partide hem de MHP ve diğer bileşenlerinde bu inanç ve heves açıkça görülüyor.

Muhaliflerde ve başta CHP'lilerde ise; gözle görülen bir yenilgi hissi ve liderlerine karşı büyük bir tepki mevcut. Çünkü CHP liderinin ve Genel Merkez idarecilerinin açıkça yalan söylemeleri, seçmenlerini kandırmış olmaları, seçim sürecindeki tavır ve davranışları CHP'lileri çok kızdırdı, ve yarıştan açıkça soğuttu.



KENDİ ADAMLARINA BİLE HAKARET

Kemal Kılıçdaroğlu da yenildi, CHP de yenildi. Öylesine kendilerini kaybettiler ki; medyadaki militanları, sadece rakiplerine, kendilerine oy vermeyenlere değil, kendilerinden olanlara da küfür, tehdit ve hakaret ediyorlar. CHP ve yancıları, iyi niyetle Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezini eleştiren CHP'lileri de neredeyse öldürecekler, gözleri dönmüş…

CHP'NİN LANETLENMİŞ KİBİR VE GURURU

Bu güne kadar girdiği her seçimi kaybeden ana muhalefet, yine neden kaybettiğini anlayamamış. Aralarında hala hile ve şaibe iddiaları ile yenilgiye kılıf uydurmaya çalışanlar var. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın iktidarı tercih etmelerini bile iğrenç ifadelerle aşağıladılar.

Seçimin ardından, depremzedeye alçakça hakaret ettiler. CHP'ye oy vermeyen millete; cahil, aptal, hain, kafası çalışmıyor, diyorlar.

Hakaret edip hor ve hakir görüyorlar. Bu ülkenin insanını ve irfanını hor gören işte bu zihniyet, hep kaybetmeye mahkumdur.

Milletin ezici çoğunluğu CHP'ye hakim olan, yüce ALLAH'ın da lanetlediği bu gurur ve kibir halinden nefret ediyor. Ve göreceksiniz bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. İktidar partisi de tam ve mükemmel değildir, şüphesiz; kendini gözden geçirecek, hatalarını ve eksiklerini tamamlayacak, doğru, güzel faydalı işler yapmaya devam edecek.



27 MAYIS DARBESİNİN YILDÖNÜMÜNDE

İkinci tur seçimler, 27 Mayıs darbesinin yıldönümünden bir gün sonra yapılacak.

27 Mayıs darbesini, bu darbede görev alan asker ve sivil herkesi lanetliyorum… İğrenç yalanları ve iftiraları, sanki gerçekmiş gibi önce ortaya attılar, sonra yaydılar, ardından uyduruk mahkemelerde tiyatro gibi yargılamalar yapıldı. Yani sadece askerler değil; hem gazeteciler hem de hukukçular, bu darbede ve sonrasındaki cinayetlerde görev aldılar. Hukuk, demokrasi ve insan hakları nasıl ayaklar altına alındı, hepsi tanıklar ve kanıtlarla mevcut… Darbenin arkasında yine ABD yer almıştır.

Planlayıcılar arasında yine NATO görev almıştır. Hedefte zamanın Başbakanı Adnan Menderes yer alıyordu. Aynı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı gibi, o zaman da Merhum Adnan Menderes ve arkadaşları, BATI, ABD ve NATO isteklerine direnmek istemişti. Körükörüne BATI, ABD, NATO doğrultusunda hareket etmemek, ülkemizin milli çıkarlarını savunmak, Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını hedef yapmıştı.



YİNE BATI, YİNE KÖLELİK İSTİYOR

Günümüzde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, tam olarak aynı sebeplerle ve aynı BATI, ABD, NATO çevreleri tarafından devrilmek isteniyor.

İstedikleri, tam bağımsız görünümlü; ama aslında, ABD ve NATO'ya yani BATI'ya köle bir Türkiye Cumhuriyeti… Merhum şehidimiz Adnan Menderes, 17 Eylül 1961'de idam edildi. O vakte kadar da kendisine vahşice işkence yaptılar. Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu da aynı kaderi paylaştılar. Vermek istedikleri mesaj çok açık ve kesindi. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Hükümet iseniz; bu memlekette asla yerli ve milli tepkiler vermeyeceksiniz. Aksi taktirde sonunuz böyle idam olur.!!!

İktidara gelenlerin ya da gelmek isteyenlerin bilinç altına bu korkuyu, algıyı, gözdağını yerleştirmek istediler. İnşallah milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçecek ve bu BATI şeytanına ağzının payını verecek. Zaten Cumhur İttifakı, TBMM'de ezici çoğunluğu kazanmıştır ve tuzağın ilk bölümü boşa çıkmıştır. 27 Mayıs'ın yıldönümünden bir gün sonra demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim inşallah…