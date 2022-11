ALLAH'IM; ölenlere rahmet et, yaralılara şifa geride kalanlara sabır ver, teröristleri ve işbirlikçilerini kahreyle… İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, kanlı saldırının failinin ve arkasındakilerin yakalandığını açıkladı. Karşımızdakiler, PKK/PYD/YPG adlı, isimleri ayrı adamları aynı, Haçlı/Siyonist ittifakının katilleri. Terörist Ahlam Albashir, sorgusunda PKK/ PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla girdiğini itiraf etmiş. Hemen belirtelim; Suriye'de PKK/ PYD/YPG saflarında Arap teröristler de var. Başka milletlerden de var. ABD hepsine maaş ödüyor;

ABD'nin gizlemediği, saklamadığı devletinin bütçesinden para aktardığı bir iğrençlik… Devletimize ve milletimize kalkan pis eller kırılacaktır. Bu devlete baş kaldıranların, millete ihanet edenlerin başları alınacaktır.

Devletimiz varolsun. Milletimiz sağolsun… Teröristin üzerindeki kıyafet çok önemli bir mesaj veriyor, kocaman bir New York yazısı var. Küresel sermayenin başkenti New York… Amerika batıdan Yunanistan, doğu ve güneydoğuda PKK/ PYD/YPG ile Türkiye'yi kuşatıyor… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kitabın orta yerinden, Türkiye'nin ezici çoğunluğunun içinden geçenleri Amerikalılara söyledi;

"taziyelerini kabul etmiyoruz"…!!!



AMERİKA'NIN ASKERİ GİBİ OLDULAR

ABD; özgürlük vaadiyle işgal ettiği bölgelerde, milyonlarca Müslümana kaosu ve yıkımı yaşatmıştır. Terör örgütlerini eğitmek ve donatmak, ABD'nin resmi devlet politikası olmuştur.

Kendi kurdukları(Trump bizzat söylemişti) DEAŞ/IŞİD gibi bir terör örgütüne karşı, bir başka terör örgütü olan, PKK/ PYD/YPG mensuplarını eğitip, donatmaya devam ediyorlar.

Amerika bu katiller sürüsü aracılığı ile Türkiye ile savaşıyor.

ABD'li sahtekarların iğrenç hedefleri hala yürürlüktedir.

ABD ve İsrail birlikte, Büyük Yahudi Devleti kurmaya çalışmaktadır.

Bu amaçla PKK/ YPG /PYD adlı katillere devlet kurmak üzeredirler. Tek yol; bütün bölgenin, bu Haçlı/ Siyonist hizmetkarı, PKK/ PYD/YPG kuduzlarından temizlenmesidir…



LANETLİYORUM

PKK/PYD/YPGyi ve yancılarını lanetlemek yerine, Türk devletini zan altında bırakmaya gayret edenler açık devlet ve millet düşmanlarıdırlar. Bu terör saldırısını, iç politikaya dönük algı operasyonu olarak görenler ve hatta seçim stratejisi olarak tanımlayanlar, teröristlerin işbirlikçileri kahpelerdir.

Terör örgütleri PKK/ PYD/YPG mensuplarını lanetliyorum… Bunlara terör örgütü diyemeyen sivil toplum kuruluşlarını, kişileri, partileri herkesi lanetliyorum… Terör örgütlerinin destekçileri ABD, Avrupa, Haçlı/Siyonist ittifakı yerine, Türkiye Cumhuriyeti Devletine saldıran siyasetçi, gazeteci, televizyoncu, aydın maskeli PKK sevicilerini lanetliyorum…



HANGİ BİLGİYE ULAŞAMADINIZ…?

Olayın gerçekleştiği ilk anda, parçalanan insan bedenlerini mi görmek istediniz…? Kan revan içindeki yüzlere mi bakacaktınız…?

Sosyal medya erişiminin engellenmesi ve yayın yasağı, hangi bilgiye ulaşmanıza engel oldu…? Dünyanın bütün aklı başında, önemli devletleri benzer olaylarda aynı tedbirleri alıyorlar… İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, daha ilk anlardan itibaren, gereken bütün bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Hiç bir bilgi milletimizden gizlenmedi. Her gelişme, anında milletimize duyuruldu.

Devlet bütün kurumları ile görevinin başında idi. Terör ile amaçlanan; korku, panik, dehşet oluşturmak, yaşama sevincini yok etmek, devlet/ millet ilişkisine zarar vermekti.

İlk anlarda kaybettiğimiz canların fotograflarından ve görüntülerinden başka hiç bir bilgi yoktu ki…!? En ince ayrıntısı ile o görüntüleri görmeye ve yaymaya çalışmak neyin kafasıdır…?! Fotoğrafları ve görüntüleri paylaşmak; insanlığa yakışmaz, ayrıca; yayılmasına vesile olur, bu da korku, panik oluşturur, teröristlerin istediği de zaten budur… Gerçeğin ortaya çıkmasına mani olmak isteyen karanlık çevrelerin yaymak istediği yalan bilgiler, böyle saldırılarda, saldırı ile eş zamanlı olarak devreye sokulur. ALLAH korusun; teröristlerin amaçlarına istemeden de olsa hizmet ediyor konumuna düşülür.



TÜRK DEVLETİNE DEĞİL DE TERÖRİSTE Mİ İNANALIM…?

Avrupa Birliği üyesi Fransa'da, 2015 yılında terör saldırıları olduğunda, aylarca OHAL ilan edilmişti. İnterneti yavaşlatmışlardı. 100'lerce internet sitesi kapatıldı, teröristleri övecek, destekleyecek paylaşım yapanlara cezalar verildi. Türkiye Cumhuriyeti AB standartlarının da üstünde terörle mücadele etmektedir. Bu manada yayın yasakları hiç bir şekilde bilgi edinmeyi engellemez, evvelki gün de engellemedi. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik birimlerinin, resmî makamlarının açıkladığı bilgi, belge ve politikalarına değil de emperyalist yamyamların algı operasyonlarına mı inanalım…? Kendilerini muhalif olarak tanımlayanların bazıları, Türk devletinin, resmi makamların yaptığı açıklamalara inanmayıp teröristlerin ve yancılarının yalanlarına inanmayı öneriyorlar. İktidara değil devlete ve millete muhalif oluyorlar.



MUHALİF AMERİKAN/BATI MASASI

6+HDP+Abdullah Gül Masasının terör açıklamasında ABD'ye tek bir söz bile yok…! Hadiseyi hangi terör örgütünün yaptığı da masadaki şahsiyetler tarafından sanki bilinmiyor. Adamlar Türkiyede daha evvel hiç terör saldırısına şahitlik etmemişler gibi bir ortak açıklamanın altına imza atmışlar. Halbuki o masada Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu var. Yine Dışişleri Bakanlığı, Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yapmış Ali Babacan var. İçişleri Bakanlığı yapmış Meral Akşener var. Terör örgütünü de arkasındakileri de dünyadaki herkesten daha çok ve iyi bilirler… Fakat ABD, Avrupa Birliği ve diğer terörist besleyenlere hiç bir söz söyleyemiyorlar… Çünkü o masada hem ABD, hem Avrupa hem de küreselci yamyamların temsilcileri var… Ne acı…!? Memleket bunlara teslim edilir mi be birader…?