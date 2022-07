HDP'Lİ Pervin Buldan'ın, Meral Akşener'i adeta veto etmesine CHP, İYİ Parti ve masada bulunan diğer parti liderlerinin hala itiraz etmemiş olmaları çok dikkat çekiyor. Diğer liderler, bu konuda henüz açıkça bir isim beyan etmemişlerken, bu ve benzeri açıklamalar asıl patronun kim olduğunu kesin olarak anlatıyor.

Bendeniz uzun zamandır keskin bir Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı destekçisiyim. Lakin geçmişte sol siyasetin her yerinde gezinmiş birisi olarak sol cenah hakkında hatırı sayılır bilgi ve tecrübe sahibiyim.

Aslında CHP'nin içinde HDP'liler dahil herkesin üzerinde mutabık kalacakları başka saygın isimler de var. Bunların başında Murat KARAYALÇIN geliyor.

Seversiniz ya da sevmezsiniz, Murat KARAYALÇIN'ın devlet adamlığı tecrübesi ve geçmişi, şu anda CHP'de adları geçenlerden, Ekrem İmamoğlu'ndan da Mansur YAVAŞ'tan da kat kat öndedir.

Murat KARAYALÇIN, devletimizin her kademesinde görev yapmış bir siyasetçidir. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı görevinde çalıştı. Ankara'da liderliğini yaptığı Batıkent adıyla bilinen uydukent projesi, Türkiye' nin en büyük uydukent projesi olarak hayata geçti. Çok başarılı bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı makamlarında bulundu. Yıllardır sol siyasetin içinde.

Üstelik HDP çevrelerinin de yakından bildiği bir isim. Kendisi ile çok eskiye dayanan bir hukukumuz var. Çok uzun zamandır yüz yüze ya da başka bir şekilde görüşmedik, bu hususta ne düşünür bilmiyorum… Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi aday olmaz ise CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adaylığına, şu an adı geçenlerden çok daha fazla yakındır…



ARAP MİSAFİRLERİMİZ

Türkiye'ye gelen Arap turistler üzerinden, ülkemiz turizmi ve ekonomisini hedef alan bir saldırı ile karşı karşıyayız.

İstanbul'un her yerinde Araplar var. Hatta bütün Türkiye'de geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar, alışveriş yapıyorlar, çılgın gibi de para harcıyorlar.

Arap misafirlerimiz sayesinde, Türkiye ekonomisinin her yerine fayda sağlayan bir turizm ekonomisi yaşanıyor.

Memleketlerine Türkiye'den eşya gönderiyorlar. AVM'lerde ellerindeki çantaları, alış veriş arabaları ile taşıyorlar.

Esnaf, dükkan sahipleri, işyeri sahipleri her gördüğüm yerde bu Arap misafirlerimiz için Allah'a dua ediyorlar. Daha da fazla Arap turist olabilirdi. Tabii ki malum çevreler ve CHP zihniyeti, bu durumdan da mutlu değiller. Bu sefer de Arapların insani özelliklerinden falan rahatsızlar.

İğrenç sözler, tavır ve davranışlar ile ırkçı saldırılar yaşanıyor. Arap turistleri hedefe koyanların derdi sadece iğrenç bir insanlık suçu olan ırkçılık kesinlikle değildir.



BATI'NIN ARAP/TÜRK DÜŞMANLIĞI SİYASETİ

Ortadoğu ve Araplarla ilgilenmemiz malum çevreleri ve CHP zihniyetini kahrediyor. Onlar, eskiden olduğu gibi;

"Araplar bizi arkadan vurdu" İngiliz yalanına, hepimizi inandırmayı sürdürmek ile görevliler. Araplarla nefret odaklı bir ilişkimiz olsun istiyorlar. Zaten her zaman, Araplar ile ilişki olmasa daha iyi olur havasındaydılar. Bu felsefenin sahipleri Haçlı- Siyonist ittifakıdır.

Yani Batı'dır. Aynı Haçlı-Siyonist ittifakı, Araplar arasında da Türk düşmanlığını yaymaya çalıştı. Hala da bu fitne çabalarını sürdürüyor. Biz, böylecebirbirimizden uzak duracaktık.

İslamın ve Müslümanların kardeşlik zincirindeki en önemli halkalar, Türkler ve Araplar birbirlerine düşman edileceklerdi.

Müslümanların kardeşliğine, birlik ve beraberliğine korkunç bir darbe indirilecekti. Aynı zamanda; petrol, doğalgaz ve diğer zenginlikler de Batı'ya akıverecekti. Kabaca çark böyle işliyordu.

Bu işleyişi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi çabaları ve anlayışı bozdu.



ARAPLARLA DÖVÜŞELİM İSTİYORLAR

Araplarla daha çok işbirliği, ortaklık, alışveriş yapmak zorundayız. Çünkü bunu şimdiye kadar Batı yaptı. Bizi de Araplardan uzak tutmayı başardı.

Algılarımızı yalanlarla yönlendirdi.

Tarihi, kültürel ve İslami bağlarımız bulunan bu insanlar, kardeşlerimizdir.

Haa bu arada; onlardan nefret edelim diye, "Araplar bizi arkadan vurdu" diyorlardı ya...! Bizi doğrudan ve önümüzden kim vurdu..? İngiltere, Fransa, İtalya ve diğerleri... Araplar bizi arkadan vurdular deyip onlardan uzaklaşırken... Bizi doğrudan işgal eden... Topraklarımızı paylaşan...

Yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızı yağmalayanlarla... Avrupa Birliği çatısı altında, müttefik olmaya çalışıyoruz... Şaka değil, gerçek…!!!