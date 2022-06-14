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Haberler Erkan Tan Adayın kazanırsa ne iş yapacaksın?
ERKAN TAN
Adayın kazanırsa ne iş yapacaksın?

Adayın kazanırsa ne iş yapacaksın?

14.06.2022, Salı

DAHA evvel de sormuş idim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha soruyorum. Aday olmaz iseniz ve başka birisini CHP'nin adayı yapar iseniz; (olmasını asla istemem ama) o aday kazanırsa siz ne iş yapacaksınız...?
Doğrudan halkın oylarını almış ve seçimden galip çıkmış birisi, sizi ne kadar takar...? Dinler mi...?
Milletinve memleketin gözünde, sizin bir ağırlığınız ve itibarınız kalır mı?
Eğer aday olmaz iseniz; sizin aday gösterdiğiniz ve seçimi kazanan Cumhurbaşkanı ile CHP Genel Başkanı olarak sizin, ilişkilerinizi kim ve nasıl belirleyecek? Hal böyle iken; eğer, Cumhurbaşkanlığına aday olmuyor iseniz; milleti ve devleti idare etmek de istemiyorsunuz demektir. Öyle ya..! Cumhurbaşkanlığına aday olmazsanız memleketi nasıl idare edeceksiniz...?
Vaatlerinizi kim, nasıl hayata geçirecek...?

CHP VE HDP KARDEŞ
Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse ne olacak...? Fark etmeyecek...
Terörist sevici Selahattin Demirtaş, sanki bizzat kendisi seçilmiş gibi, bütün kozmik odalara yine girecek... Çünkü; CHP ve HDP bir ve beraberdirler.
CHP ve HDP, çok uzun zamandır aynı parti gibidirler. Rakip değil kardeş ve arkadaştırlar. Memleketin her yerinde CHP il ve ilçe teşkilatları, oyları hane hane, HDP ile nasıl paylaşacaklarını planlıyorlar.
Geçmişde başta İstanbul olmak üzere, büyük şehirlerde, her CHP'li aileden HDP için oy çıkmasını sağlamışlardı. Zaten CHP yönetiminin içine ve ruhuna, HDP ve DHKP-C kaçmış haldedir. Bu işbirliğinin delillerini daha önce defalarca burada sizlere anlatmıştım.
Yani uzun lafın kısası: Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse terörist sevici Selahattin Demirtaş da başkan olmayacak mı...?

MİLLETLE SAVAŞIYORLAR
Millet olarak Anayasa'yı değiştirdik. Artık Başbakan diye bir makam ve görev yok. Yürütmenin başı, devleti ve milleti idare etme görevi, Cumhurbaşkanlığı makamına ait. Bütün bakanları atayacak olan ve millete verdiği sözleri hayata geçirecek olan kişi, bundan böyle Cumhurbaşkanıdır. 6+1 mevcutlu muhalif masa yöneticilerinin, Anayasa değişikliğinden haberleri yok mu..? Buz gibi biliyorlar...
Aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği gibi, eski Türkiye'de kalmış pek çok kişi de olanları hala anlayamıyorlar... Anlamak istemiyorlar...
Ya da aslında şöyle söylemek gerekiyor.
Malum zihniyet, milletin referandum ile değiştirdiği konulara savaş açmışlar... Yani milletin değiştirdiği Anayasa'yı, fiilen, oldu bittiye getirerek, yeniden eski haline çevirmek istiyorlar... Zaten bunu her fırsatta söylüyorlar da... Sonra başka bir konu daha var. Bakanları kim belirleyecek? Kimlerin, hangi bakanlığı üstleneceğine hanginiz karar verecek? Bu bakanlar, Cumhurbaşkanı ile birlikte Genel Başkanlardan yani masadakilerden de emir ve talimat alacaklar mı?
Hepinizin farkı ve hatta taban tabana zıt parti programlarınız var.
Hanginizin ekonomik ve sosyal programı uygulanacak...?

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