SONUNDA hastalık bizi de tuttu. Karantina kuralları gereği, televizyon yayınlarına ara verdik. Geçen hafta da bu köşede sizler ile buluşamadım.

Neler yaşadığımı öğrenmek isteyenler oldu. Bu nedenle belki insanlara bir faydası olur umuduyla arz ediyorum.

Aşılarım tam idi, genel durumum Elhamdüllillah hastanelik değildi.

Şiddetli öksürük, soğuk algınlığı belirtileri oldu. Hanım da pozitif idi, ancak durumu hafif olarak seyretti, sadece nezle belirtileri oluştu. 5 yaşındaki evladımız da yakalandı, onda ve bu fakirde, çok şiddetli öksürük ve boğaz ağrısı vardı, hatta kendisine iki kere hastanede oksijen verildi.

Lakin 6. gün itibari ile ikimizde de öksürük nispeten hafifledi.

Devletin verdiği ilaçları kullandım, eş zamanlı olarak antibiyotik de kullandım. Ateş ilk gün hariç hiç olmadı. Bizdekinin Delta varyantı olduğunu söylediler.

Aşılar hastalığın hafif olarak atlatılmasında kesin etkili imiş, bunu tanıdığım ve bu hastalıkla başından bu yana mücadele eden bütün doktorlar özellikle vurguladılar... Nefes darlığı çok az hissettim. Koku ve tat alma duyuları tamamen kayboldu.

Şu anda öksürük seyrek olarak devam ediyor. Delta varyantına yakalananların karantina süresi 10 gün değil, 14 gün imiş.

Karantinanın sonunda test zorunlu değil. Kendiliğinden karantina kısıtlamaları kalkıyor.

Zencefil, zerdaçal, limon, tarçın, hakiki bal karışımını içmekten ve hakiki kekik yağı buharı solumaktan çok faydalandım...

Bu süreçte; başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere arayan, iyi dileklerini ileten, destek olan, dua eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. ALLAH'ım hasta kullarına şifa bağışla...

AKŞENER VEKİLLİKTEN İSTİFASINI İSTEYECEK Mİ...?

Hazine arazisine çöktü.

Gazeteci dövdürdü. Kamu bankalarından aldığı kredileri buharlaştırdı. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasına hakaret etti. Şimdi de şehit yakınına küfürlü saldırıda bulundu. HDP'lilerin: "Haddinizi bilin. Bizim oylarımız sayesinde o koltuklarda oturuyorsunuz" sözü karşısında sessiz kalan İP'li Lütfü Türkkan; İP ile HDP arasındaki işbirliğini eleştiren şehit kardeşinin kulağına eğilip küfrediyor.... Gücü ve kabadayılığı şehit yakınlarına yetiyor... Gazi Meclis'imizin Milletvekili'nin, bir şehit ailesine yaptığı çirkin söylemlerin karşılığı, TBMM üyeliğinin sona ermesidir. HDP'yi bütün Kürt kökenli varandaşlarımızın meşru temsilcisi gördüğünü söyleyen ve terörist Demirtaş ile kahvaltı hayalleri kuran Meral Akşener, şehidimizin ailesine küfreden Lütfü Türkkan'ın partisinden ve milletvekilliğinden istifasını isteyebilir mi?

UTANÇ SESSİZLİĞİ

Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan'ı kınayan ve eleştiren tek bir muhalif yazar, akademisyen gördünüz mü...? Kendilerini muhalif olarak tanımlayan kadın milletvekilleri, kadın hakları savunucuları, köşe yazarları, sözde aydınlar ve fondaş medya yine kafasını kuma gömmüş, üç maymunu oynuyorlar.