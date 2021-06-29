KORKUNÇ bir infaz, suikast, yok etme silahı ile her gün devletimize, milletimize, kardeşliğimize saldırıyorlar. Soner Yalçın adlı yalancı, Gezi kalkışması ve ihanetinde de polisimiz ve devletimiz aleyhinde iğrenç iftiralar ve yalanlar yayınlamıştı. Oda tv; yayın organı mı...? Yoksa yayın organı görünümlü suç örgütü mü...? Soner Yalçın, daha ne kadar iğrenç yalanları gerçekmiş gibi yayacak...?

Bir film setindeki sahneyi, gerçekmiş gibi haber yapan gözü dönmüş bir sapkınlıktan söz ediyoruz.

MUHALEFET BİLEREK YAPIYOR

Cumhur İttifakını, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi yıkmak için, bilerek yalan söylemek gibi korkunç bir yöntemi kabul etmişler...

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan için ayrı, MHP ve Devlet Bahçeli için ayrı yalan ve iftira yayıyorlar...

Son 4 gün içindeki yalan icraatları:

Katar yalanı... TÜRKGÜN gazetesi ilanları hakkında yalan... KADEM yurdunda silah yalanı... Yabancı ve karanlık dış güçler ile fonlanan internet siteleri, reklam ve tanıtım ajansları, yalanı haber yapıyor. Yalan bilgi'yi haber diye paylaşıyorlar.

Siyasiler, basın mensupları, bilim adamları, sanatçılar, sivil toplum liderleri bu yalanı geniş kitlelere ulaştırıyor. Gerçek ortaya çıkıncaya kadar, iğrenç yalan dünyayı dolaşıyor.

O esnada, oluşturulmak istenen kin, nefret, düşmanlık zaten meydana gelmiş oluyor. Özür yok, telafi yok, helalleşme yok. Kimin başlattığının önemi kalmıyor. Gaye zaten düşmanlık, kin ve nefret.

Hukuk yolu ile hesap sormak ise büyük bir çaba, zaman ve para gerektiriyor ve neredeyse imkansız... Ancak bu arada, yalan orta yerde duruyor...

SEÇİM BAŞLADI FARKINDA DEĞİLLER

Aslında seçim süreci başladı ama farkında değiller... Seçimlerin erkene alınmasını isteyen muhalifler gerçekten acınacak haldeler... Nedenini arz edeyim... Efendim, şu anda zaten Haziran ayı bitti, ALLAH nasip ederse Temmuz ayına gireceğiz. 2021'in yarısı geldi geçti. Yani gelecek sene bu vakitler, zaten adaylar, aday adayları resmen aramızda gezinmeye başlayacaklar. Çünkü; seçmen listelerinin askıya çıkartılması, güncellenmesi, ön seçim yapmayı planlayan siyasi partilerin ön seçim çalışmaları v.s... gibi bazı süreçler, iş ve işlemler, Seçim Kanunu ve mevzuatı gereğince 2023 yılının ilk aylarında mecburen başlamak zorunda...Uzun lafın kısası seçim zaten kapıda, geldi, başladı, hemşerim...

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli dev iş ve icraatlar ile harıl harıl millete ve devlete hizmet ederek, seçim için çalışıyorlar.

Sadece son 4 günde yapılan hizmetleri sayalım. Gemi savar Füzesi ATMACA. Hassas Güdüm Kiti teslimatı. Kanal İstanbul temel atma.

Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma.

Muhalifler ise seçimin zaten kapıya dayandığından gafiller...

CHP VE EŞCİNSELLER

Yerel seçimlerden ve yenilenen İstanbul seçimlerinden evvel herkesi uyarmaya gayret etmiştim. İstanbul başta olmak üzere bütün CHP'li belediyelerde; eşcinsellerin haklarını savunuyoruz görüntüsü arkasında, bu lanetlenmiş kepazeliği öven, özendiren, yücelten çalışmalar göreceğiz demiştim. LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, interseks) adlı sapkınlar ve faaliyetleri; İstanbul ve CHP'nin kazandığı her yerde, resmi ve kurumsal olarak baş köşede yer alıyorlar. Çünkü bu topluluk, resmen CHP İstanbul adayını destekleyeceğini zaten ilan etmiştir. CHP de bunları sevip saymaktadır. CHP'nin yönettiği belediyelerde bir ve beraberdirler.