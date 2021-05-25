FİRARİ kahpe FETÖ'cü teröristlerin ve suç örgütü elebaşının birlikte attıkları yalanı/pisliği/iftirayı doğru kabul edelim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Meclis Başkanlığı/ Başbakanlık/Ulaştırma Bakanlığı yapmış Binali Yıldırım'ı, Emniyet Genel Müdürlüğü/Milletvekilliği/İçişleri Bakanlığı yapmış Mehmet Ağar'ı yanlış kabul edelim, mahkemelerde süründürelim istiyorlar. Suç örgütü elebaşı Sedat Peker üzerinden Türkiye Cumhuriyeti devletine, aziz milletimize saldırı var. Suç örgütü elebaşı lideri kullanılarak, ülkemiz sanki bir mafya devletiymiş gibi bir uluslararası yalan algı oluşturuluyor. Süleyman Soylu bizzat kendisi, iddiaların araştırılması için Savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, şikayet ettiği ve hukuki süreç başlattığı halde, sanki hiç kimse hiç bir şey yapmıyormuş gibi ayrıca yalan söylüyorlar... Suç örgütü elebaşının omuzundan Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, ve aslında Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye ateş ediyorlar.

17/25 Aralık'ta FETÖ başarsın diye gizli gizli umutlananlar, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştirenler başarılı olsun da kendilerine iktidar alanı açılsın diye bekleyenler, bugün de suç örgütü elebaşına umut bağlamışlar...

Kendisine muhalifim diyenlerin bazıları, suç örgütü liderinin arkasına gizlenip millete ve devlete saldırıyorlar; onun iftira ve yalanlarını yayıyorlar... Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları, iftiraları, kurguları, şantajları, FETÖ mensubu kahpelerinki ile aynı... Ne kadar acı... Suç örgütü elebaşı ve FETÖ ne diyecekler de iktidarı vuracaklar, yıpratacaklar diye bekliyorlar.

DÜŞMANLARIMIZ VE SİYASİLERİMİZ

Siyonist Yahudi/Evangelist Hristiyan ittifakının amacı; bölgede gittikçe güçlenen Türkiye'nin önünü kesmek... Joe Biden destekli Türkiyedeki muhalif kesim, Evangelist Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakının oyuncağı oldu. Teröristleri tek tek geberten Türkiye Cumhuriyeti'ni; maket uçaklı saldırılar, çete reisleri, çirkin siyasi oyunlar ve iftiralarla zayıflatmaya çalışıyorlar. Darbeci amirallerin bildirisi, CHP'nin 128 milyar yok oldu yalanı, Meral Akşener'in iğrenç Netanyahu benzetmesi ve Rize İkizdere kışkırtıcılığı, Anadolu Ajansı mensubunun soru görünümlü FETÖ saldırısı, birbirinden farklı gibi görünen ama aynı algı oyunlarıdır. Kuzey Marmara Otoyolu, Ukrayna'dan sonra Polonya'ya 24 adet Taarruzi SİHA satışı, Türkiye'nin ürettiği ATAK Helikopterlerinin Filipinlere satışı, uyuşturucu ve terör ile mücadelede tarihi başarı, Kıbrıs, Libya, Suriye, Afrika, Akdeniz, Karadeniz, Kafkasya ve Azerbaycan konularında geliştirilen başarılı ilişkiler ve icraatlar karartmaya uğruyorlar.

Türkiye'nin gücünü, enerjisini iç gündem ve sorunlar ile meşgul etmeye çalışıyorlar.