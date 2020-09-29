CHP'YE gönül vermiş vatandaşlarımız da dünden beri Azerbaycan'a destek veren açıklamalar yapıyorlar. Ünal Çeviköz size söylüyorum. İddialarınızı Ermeniler dile getiriyor. Böyle bir günde muhalefet etmek adına, katil Ermenistan'ın tarafını tuttunuz.

Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Peki CHP sürekli olarak Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü üstlenme vazifesini kimden alıyor...?

CHP'li Ünal Çeviköz'ün; PKK, YPG, PYD mensuplarının Ermenistan'a Ermenilerle birlikte savaşmak için gittikleri görüntülerle ilgili, bir beyanı var mı...? Türkiye aleyhine iddialarına gelince; eğer iddia ettikleri doğru ise, sözleri devlet sırrının ifşasıdır. Eğer doğru değilse, iğrenç yalan ve iftiraları ile vatana ihanet etmiştir. Türkiye'nin haklı ve asil duruşunu gölgelemiştir.

Haklı davayı haksız gibi göstermiştir.

Türk milleti canını, kanını ve ruhunu Azerbaycan'lı Türk kardeşleriyle birleştiriyor. Aziz ve asil milletimiz savaşıyor; Suriye'deki cihatçılar değil...

HEPSİ BİR OLDULAR

PKK/PYD/YPG'nin Karabağ bölgesinde binlerce aktif teröristi bulunduğu biliniyor. Fransa, ABD, İsrail ve İran bu işlerin içinde ve beraberdirler. Türkiye'deki Ermeni kökenli vatandaşlarımızla ve Ermenistan vatandaşları ile asla sorunumuz yoktur. Bizim sorunumuz; emperyalizm ile ve onların kukla-işgalci yönetimleri iledir.

Ermenistan'da nüfus 2 Milyon'un civarındadır. Türkiye'de kaçak çalışıp evine ekmek gönderen Ermenistan vatandaşları on binler ile ifade ediliyor.

Bıraksalar Ermenistan'da kimseler kalmaz.

ATEŞ KESMELİ Mİ...?

Her zaman aynı iğrenç oyunu oynuyorlar. Bosna Hersek'te Sırplar Boşnakları hunharca öldürürken de yaptılar. Ne zaman Boşnak kardeşlerimiz, karşılık verdiler ve Sırplar kaybetmeye başladı. O zaman ateşkes için ortaya çıktılar. Haçlı/ Siyonist ittifakı yenildiği zaman acilen ateşkes ilan edip hemen masaya oturmayı hatırlayıverir. Ermeniler sivilleri hedefleyip de saldırdığında hiç ses çıkartmayanlar, Azerbaycan karşılık verip üstünlüğü ele geçirince, ateşkes/ diplomasi diye bağırmaya başladılar.

Azerbaycan bu meseleyi kökünden halletmek için Karabağ'ın da ötesine kadar gitmeli, ateşkes ancak o zaman telaffuz edilmelidir. 1992'den bu yana müzakere ve diplomasi ile ne elde edilmiştir...? Türkler ve Müslümanlar masada hep sinsi oyun ve tuzaklar ile mağlup edilmişlerdir. Ermenistan ve arkasındaki güçler, savaştan ve kılıçtan başka hiçbir şeyden anlamazlar.