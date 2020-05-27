Virüs ile film fırıldak

PANDEMİ sonrası neler yaşayacağız...? Teşebbüs hürriyetimiz olabilecek mi...? İnsanın hür iradesi yok mu olacak...? İdarecilerimizi hür irademizle bizler belirleyebilecek miyiz...?

Bilim adamları, politikacılar, işadamları üzerinden aklımızı, ruhumuzu, kalbimizi ele geçirmek istiyorlar. Emperyalist yamyamlar adına Rockefeller Vakfı, Beyaz Saraya "Covid-19 Ulusal Eylem Planı" sunmuş. Buna göre; süreci siyasiler, akademisyenler ve işadamlarından oluşacak bir kurul yönetecek. Önerilen şey; "dijital izleme ve tanımlama sistemi" Bunu yapacak firmalar ise; Facebook, Google ve Apple... Hepsinin sahipleri kendileri... Yani resmen; yönetimi devralmak için virüs ile film fırıldak... En sonunda ağızlarındaki baklayı çıkarttılar...

Kimin seçtiği, kime, ne kadar sorumlu oldukları belli olmayan bir topluluk; daha doğrusu emperyalist yamyamlara ait/bağlı kişiler, devletleri ve milletleri idare etsin istiyorlar...



LİBYALI İŞBİRLİKÇİ HAİN

Libya'da Türkiye'ye karşı; İran ile İsrail aynı adamı destekliyor... Rusya, Çin, ABD, Batı ittifakı aynı darbeciyi destekliyor. BAE, Mısır, bazı Arap devletleri aynı işbirlikçi Libya'lı hain ile iş tutuyor!... Aslında hepsinin arkasında Siyonist Yahudi terörist İsrail var. Arap devletleri ile milletlerini birbiri ile asla karıştırmamak lazım. Arap milletlerinin ezici çoğunluğunun kalpleri Türkiye iledir. Ama devletlerinin idarecilerini Siyonist Yahudiler ele geçirmişlerdir.

Artık iç çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız... Tüm dertleri Türkiye'dir ve karşımızda aslında İsrail vardır.



BABACAN'DAN FETÖ'YE BAYRAM TEBRİĞİ

Düşünce suçundan dolayı hapse atılan gazeteciler diye birşey icat ettiler...

Kamuoyu merak ediyor. Ali Babacan "düşünce suçluları" derken, darbe çığırtkanlığı yapan FETÖ tetikçilerini mi kast ediyor...? Tabii ki öyle... Londra, ABD merkezli, Telaviv destekli terör örgütleri PKK-FETÖ'ye, bir bayram tebriği ve mesajı da Ali Babacan göndermiş. Babacan'a göre; Cumhurbaşkanlığı sistemi berbat bir sistem, Cumhurbaşkanlığı forsu ile parti logosu yan yana konduğundan beri ülke dikiş tutmuyor. Peki neden Anayasa değişikliği için imza attınız diye sormazlar mı...? Parti kurmakla boşuna masraf etmiş; doğrudan kendi gibi düşünen İP, CHP veya terörist sevici HDP'ye katılabilirdi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşına çıkanların hepsi, BATI 'nın ellerine verdiği nakaratı okuyor. Erdoğan, birini eziyor diğeri geliyor. Allah Erdoğan'ın yar ve yardımcısı olsun!



ÇEŞME

CHP Genel Başkanı ile CHP'li İBB Başkanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restore ettiği çeşmenin musluğunu çevirip su akıttılar ve bunu millete hizmet yaptık diye duyurdular. AK Parti'li İBB Başkanları, İstanbul'a 200 kilometre uzaklıktaki Melen'den su getiriyorlar, boğazın altından 5,5 kilometre uzunluğundaki borularla Avrupa Yakası'na kadar taşıyorlar.

Vakıflar Genel Müdürlüğü restore ediyor.

Kendi dönemindeki İSKİ, sadece su bağlıyor. Sonra birileri geliyor, musluğu açıp ben yaptım diyor. Böyle giderse;

CHP'li İBB Başkanı malum şahıs, 25 yıllık Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine ait icraatlerinin tamamına çökecek...!



ÖLMEDEN YAPAMADIK

Millet, FETÖ mensuplarını bir türlü bulamayıp da dindar müslümanları TSK'dan atmak için nasıl çırpındığınızı ve yaptıklarınızı asla unutmayacak...!

27 Mayıs'ın yıldönümünde, İsmail Hakkı Karadayı öldü. Kader işte... 28 Şubat'ın patronuydu. İsrail'e tekmil verenlerdendi. ABD/İsrail aşırı sağı ile birlikte 'İslam'la savaş' yürütüyordu.

Çevik Bir'le beraber çok zulmetti...

Olmadı; ölmeden o zulmün ve millet düşmanlığının hesabını tam olarak soramadık...

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