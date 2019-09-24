Saklanılmış, meşru olmayan

"HÜKÜMET IMF ile görüşüyor" yalanını sürekli dillendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile... İP Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, IMF yetkilileriyle görüştüğü ortaya çıktı. Türkiye ekonomisine bir kumpas mı kuruluyor...? Sürekli, "hükümet IMF ile görüşecek" diyen CHP'li Faik Öztrak, IMF ile gizli toplantı için "rutin" demişti. Öztrak'a cevap veren IMF Türkiye İcra Direktörü, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca, böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, "saklanan, meşruiyet dışı toplantı" dedi. Demek ki; IMF'deki bazı yetkililerden dahi gizlenen bu toplantılar, rutin haline gelmiş...!

IMF ile otel odalarında, saklanan ve meşru olmayan buluşmaların nedeni nedir...? Amacınız nedir...?

Çıkacak raporları beraber mi yazıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devletini IMF ile antlaşma yapmaya mı zorlayacaktınız...? O görüşme fotoğraflanmasa millet nereden bilecekti...?



BATI'YA KUL KÖLE OLMAK İSTEYENLER

IMF, Batı'ya kul köle olmanın ismidir. IMF, emperyalist yamyamların, devletlerin yönetimlerini borçlandırarak o devletleri ele geçirmelerinin sembolüdür. Sürekli olarak, IMF ile ilişki kurmamız ve onlardan borç para almamız gerektiğinden bahsedenler, milletimizi ve devletimizi emperyalist yamyamların kulu kölesi yapmak isteyenlerdir... Bütün bu kişi ve grupların karşısında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise; yerli ve milli, bağımsız, Müslüman hassasiyetler ile davranan, Batı'nın kölesi olmak istemeyen Türkiye'yi temsil ediyor...



BATI'YA KUL SİYASİ PARTİLER

Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin, Türkiye'de siyasi partileri var... Yani; isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi ama ruhları Batı'ya kul köle olmuş, siyasi kuruluşlar...

Hatta; düşmanlarımıza hizmet eden, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, bilim adamları, işadamları var...

Bu nedenle; her seçim ve siyasi partiler, aslında bir beka meselesidir.

Çünkü; düşmanlarımıza hizmet eden içimizdeki hainler, 100 yıldır, demokrasi adı altında, kurdukları siyasi partiler ile seçimlere giriyorlar.

Memleketimizi ele geçirmeye çalışıyorlar... ABD, Siyonist Yahudiler ve BATI; Türkiye'yi hür, tam bağımsız ve Müslüman hassasiyetler ile davranan bir devlet yapmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan'a katlanamıyorlar...



GERİCİLER TEKNOFEST YAPIYOR

Bu cümleleri sosyal medyada Düşündüren Deli adlı Twitter hesabında gördüm... "Gerici - yobaz" dedikleri insanlar; Teknofest'i yapıyor, insansız araba tasarlıyor, insansız jeti yapmayı planlıyor, yapay zeka ve otonom sistemler tasarlıyor. Batı putuna tapanlar, dans ederek, alkollü içki içerek ilerici olduklarını zannedenler; "Heykel Çalıştayı" yapıp kendilerini tatmin ediyor. Kendilerince çağdaşlığın zirvelerinde geziyorlar.

Kendisini muhalefet olarak tanımlayanların, 1.720.000 kişinin gezdiği TEKNOFEST'e kör ve sağır kaldıklarını fark ettiniz, değil mi...?



KİMLER YAPIYOR..?

Şehit düşen askerlerimize, Allah'tan rahmet diliyorum, cennette makamları yüce olsun. Ateş düştüğü yeri yakar, Rabbim ailelerine sabır versin, ülkemizin başı sağolsun. Şehit haberleri aldıkça, yüreğimiz yanıyor, içimiz parçalanıyor. Bu kahpe saldırıları, CHP'li İBB Başkanının, çizgisini çok beğendiği terörist sevici Demirtaş'ın, dağ kadrosu PKK/ PYD/YPG yapıyor, hatırlatalım...

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