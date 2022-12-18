ERHAN AFYONCU

döneminde 1474'te bir taraftan Erdel'e akınlar yapılırken diğer taraftan Arnavutluk'ta İşkodra kuşatıldı. Daha sonra kuzeye yönelindi. Kırım Hanlığı'nda, kurucusuın 1466'daki ölümünden sonra oğulları arasında taht mücadeleleri başlamıştı.Şirin BeyiCenevizliler'e karşı Osmanlılar'dan yardım istedi. Bu fırsatı değerlendiren1475'tekomutasındaki bir donanmayı Kırım'a gönderdi. Cenevizliler'in elindeki Kefe ve Kırım'ın sahil kesimi ele geçirildi.Kırım'ın Osmanlı topraklarına katılması ve ilk Rus ilişkileriyle ilgili rahmetliHocamızın önemli araştırmaları vardır.Kefe'yi fethedip ardından da Kırım Hanlığı'nı himaye altına alınca, Osmanlı Devleti ile Rus prenslikleri komşu oldular. Moskova PrensiKefe'deki Osmanlı makamlarına Türkiye ile ilişki kurmak istediğini bildirdi. Olumlu cevap gelince1492'dee bir mektup göndererek tüccar ve elçileri için serbest geçiş müsaadesi istedi.Kırım Hanıınelçilerine dostane bir arabuluculuklaİstanbul yolunuaçmıştı.31 Ağustos 1492 tarihli mektubundaşeklinde hitap ederken kendinidiye tanıtmıştı.Osmanlı bürokrasisi bu unvanları padişaha uygun bulmadı. Bu yüzden1497'deki mektubunadiye başlayacaktı.Bu dönemde dünyanın önemli devletlerinden biri olmayan Rusya, birçok knezlikten oluşuyordu ve Rus prenslikleri Altınordu Devleti'ne vergi veriyorlardı.İstanbul'a gönderdiği elçisiden çok dikkatli davranmasını, Osmanlılar'ın tabiiyet işareti olarak algılayabilecekleri herhangi bir hareket yapmamasını emretmişti.Osmanlı yönetimi ise Rusların tabiiyet sunmak istediklerini düşünüyordu. İki devlet arasında eşitlik gibi bir durum hayal bile edilemezdi.1497'dein huzuruna çıkandiz üstüneçökerek sultanı selamlamasıgerekirken eğilerek selamverdi. Sultanın huzurundadiğer elçilerden geri kalmamakiçin öne geçmeye çalışıpdirekt padişaha hitapetmeye çalışınca bu durumhoş karşılanmadı.Elçinin protokole uymayan davranışları yüzünden Osmanlı yöneticileri, Rusların çok kaba ve kültürsüz olduklarına hükmettiler. Sultan, Kırım Hanı'na yazdığı mektupta bu durumu belirtip Rusların doğrudan padişahla değil Kefe Valisi'yle temas kurmalarını emretti.Rus elçilik heyetinin protokol kurallarını ihlal eden davranışlarına rağmen Moskova'ya ticari haklar verildi. Osmanlı topraklarından Rusya'ya baharat, ipekli kumaşlar ve kadife gönderilirken, kuzeyden kürk, cıva ve keten gibi mallar alınıyordu.Birkaç yıl sonra, 1499'daaynı amaçlarla Osmanlı Devleti'negeldi. Rusların Büyük Prensi'nin o dönemlerdede en büyük endişesi tebaasına Karadeniz ticaretiiçin bazı avantajlar sağlamaktı.İki devlet arasındaki ilişkiler, siyasi bir mana taşımasa da o tarihten itibaren 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar dostane devam etti.KIRIMHanı Mengli Giray'ın 1502'de Altınordu Devleti'ni ortadan kaldırmasından sonra Ruslar için "Tatar boyunduruğu" dedikleri dönem sona erdi. Moskova Knezliği, bağımsızlığını kazandıktan sonra yavaş yavaş büyüdü. Bu yıllarda Ruslar, Osmanlılar'a karşı bir tehlike teşkil etmedikleri gibi Lehistan-Litvanya Devleti'ne karşı müttefiktiler.Moskova Büyük Prensi ve Osmanlı Devleti arasındaki dostane ilişki, Yavuz Sultan Selim döneminde biraz daha canlılık kazandı. Yavuz Sultan Selim, 1512'de tahta geçişini Büyük Prens Vasili'ye bir elçiyle haber verdi. Vasili, 1514'te gönderdiği elçiyle iki ülke arasındaki mevcut dostluğu yeniledi. 1515'te Kırım Hanı ile anlaşmazlıkları için sultanın yardımına başvurdu.Vasili aynı amaçla 1520'de de Yavuz'a elçi gönderdi. Ancak elçilik heyeti, öncekinden ileri bir netice alamadı. Osmanlı sultanı, Kırım Tatarları için Rusya'ya yardım etmese de Rus tüccarlarının özellikle Azak için ticaret imtiyazlarını onaylamıştı.Kanuni Sultan Süleyman, Moskova Prensi Üçüncü Vasili'nin kendisine 1523'te gönderdiği elçi Johann Morosov'u nazik bir biçimde karşıladı, ama eski dostane ilişkileri canlandırmadı. Rus Prensi'nin 1526'da Macaristan seferi sırasında sultanı Belgrad'da karşılamak üzere aynı amaçla gönderdiği iki elçi, hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldular.Vasili'nin 1531 Nisan'ında Kanuni'ye bu yüzden gönderdiği bir mektuba da cevap verilmedi ve Moskova'nın girişimleri sonuçsuz kaldı.İlk Rus Çarı olan Dördüncü İvan (Korkunç İvan), 1547, 1549 ve 1552 yıllarındaki seferleriyle Kazan'ı ülkesine ilhak etti. Ardından 1556'da da Astrahan'ı ele geçirince bölgedeki Müslüman halkın İstanbul'a ulaşan şikâyetleri, Osmanlı-Moskova arasındaki ilişkileri bozdu.