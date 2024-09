GELİN bugün anlatılması da yazılması da kolay olmayan bir konuya gidelim. Sicilya'da batan 56 metrelik süper lüks tekne Bayesian'dan, sahibi Mike Lynch'ten girelim, Zelenski'den, Putin'den, yazılımlardan, KURSK saldırısından, CIA'dan, MI6'den çıkalım. Ve Türkiye için gizli gizli atılan adımlara uzanalım...

Amiral Giuseppe De Giorgi, BAYESIAN için "Böyle iyi donanımlı ve modern bir geminin bu kadar çabuk batması şaşırtıcı. Teknenin dalgaların arısında hızla kaybolması daha da ilginç" açıklaması yaptı.

İtalyan DONANMASINI yöneten AMİRAL bunları söylüyordu. Mike Lynch geçtiğimiz günlerde yazdığım gibi Autonomy'yi, Hewlett Packard'a 11 milyar dolara sattı. Yıl 2011... Dolandırıcılık suçlamasıyla uğraştı. Haziran'da yakayı kurtardı. Mike Lynch, aldığı paranın bir kısmıyla da DARKTRACE isimli şirketi kurdu. Yıl 2013...

KURUCU İRADE İNGİLİZ İSTİHBARATI... Ortaklardan biri, MI5'in siber savunma ekibinde üst düzey bir isim olan Stephen Huxter'dı.

Autonomy'nin satışından elde edilen gelirle bir de Invoke Capital sahne alıyordu. Huxter, şirketin genel müdürü olarak 30 yıllık GCHQ emektarı Andrew France'ı işe aldı!

İNGİLİZ DERİN DEVLETİ MERKEZDEYDİ. Daha sonra şirketin yönetim kuruluna katıldı.

Ancak asıl kahraman MI5 ajanı olan Dave Palmer'dı.

MI5'in eski Başkanı Jonathan Evans da bir süre Darktrace'in yönetim kurulunda yer alıyordu.

NSA'dan Jim Penrose ise şirketin Amerikan operasyonlarına başkanlık etti. Yani İNGİLTERE'den AMERİKA'ya uzanan bir HAT vardı. İşbirliği de dolandırıcılık da masadaydı!

Neyse... Konumuz bugün biraz daha farklı. BAYESIAN'da ölen Mike Lynch'in ortak olduğu şirket Darktrace'in değeri, RUSYA-UKRAYNA savaşı başlar başlamaz YÜZDE 40 arttı!

Darktrace, uzun zamandır Ukrayna'daki siber savaşta yer alıyordu. Şirket, siber savaşa dahil olan taktikleri ve grupları dikkatlice analiz edip incelemekle kalmıyor, aynı zamanda 2023'te "Prevent-Ot" adlı bir yazılım da geliştiriyordu.

GÜVENLİK AÇIĞI BULMA KONUSUNDA rakipsiz olan DARKTRACE, Rusya'ya aynısını yapıyordu. Hem açıklarını buluyor hem de nasıl saldırı yapılabileceğini masaya döküyordu.

6 Ağustos günü UKRAYNA BİRLİKLERİ KURSK'a giriyor, Kremlin donup kalıyordu. UKRAYNA'nın doğusunda yaklaşık bin km. uzunluğundaki hattı kontrol eden Rusya, KURSK saldırısı karşısında yapacak bir şey bulamıyordu. Sahada olan aktörlerden biri DARKTRACE ve Mike Lynch'ti. Darktrace Rus savunma sistemini KÖR ediyor UKRAYNA'nın elindeki DRONE'larla şov yapmasının önünü açıyordu. Rus savunma sistemi kör ve sağır ediliyor, Ukrayna ise DRONE SÜRÜLERİYLE gelip vuruyor Kremlin'i şaşkına çeviriyordu.

Darktrace, Mike Lynch ve matematikçi arkadaşlarının tasarımıydı. Şirketin Cambridge ve San Francisco'daki merkezleri dışında Auckland, Boston, Chicago, Dallas, Londra, Los Angeles, Milano, Mumbai, New York, Paris, Seul, Singapur, Sidney, Tokyo, Toronto ve Washington D.C.'de ofisleri bulunuyordu. Dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları, enerji ve kamu hizmetleri, finansal hizmetler, telekomünikasyon, sağlık, üretim, perakende ve ulaşım gibi sektörlerde Darktrace'in kendi kendine öğrenen yazılımına güvenmekteydi. SAVUNMA yönü kadar SALDIRI tomografisi çekmesi de ilginçti.

Devam.

Süper lüks teknesinde kızıyla birlikte hayatını kaybeden Mike Lynch, 2016'da TÜRKİYE ve Ortadoğu'da DİSTRİBÜTÖR olarak Elon MUSK ile yani STARLİNK ile bir anlaşma yaptı. Artık patron STARLİNK'ti. Gariptir, Putin bir yıl önce Vladivostok'taki Doğu Ekonomi Forumu'nda Elon Musk için "Kendisi kesinlikle olağanüstü birisi. Bunun kabul edilmesi gerekiyor ve sanırım bunu küresel anlamda herkes de kabul ediyor.

Aktif ve yetenekli bir iş insanı" değerlendirmesinde bulunuyordu.

Ukrayna, Kırım'ın liman kenti Sivastopol'da Rus filosuna saldırmak için STARLİNK'ten yardım istiyordu. Musk da "Hayır olamaz" diyordu. Bu da Putin'den övgü dolu sözler almasını yolunu açıyordu.

Ancak 6 Ağustos sabahı Elon Musk önderliğinde modifiye edilmiş STARLİNK sahne alıyor, ortağı DARKTRACE ile KURSK operasyonunu başlatıyordu. Ruslar, 80 yıl sonra istila ile karşılaşıyordu.

UKRAYNALI askerler ilerliyor, Ruslar sivilleri zor kurtarıyordu.

Hem stratejik olarak hem teknik olarak hem zamanlama olarak KURSK PUTİN'e uyarıydı! Aslında gücünün sınırlı olduğu söyleniyor ve sahada gösteriliyordu. Burada üzerinde durduğum konu DARKTRACE ile STARLİNK'in yaptıklarıydı.

ÖNCÜ OLARAK...

Giriyorlar, dağıtıyorlardı. Ve karşıda rakipleri de yoktu!

Mike Lynch'nin ölümü, İNGİLTERE'nin SİBER SAVAŞTA, ELEKTRONİK SAVAŞTA EN ÖNEMLİ OYUNCUSUNU KAYBETTİĞİ anlamına geliyordu. Hawlett Packard dolandırıcılığı için, rakipsiz kalmak için CIA sahne aldı diyebilirdik. Bir dostumun uyarısı üzerine "KURSK SALDIRISININ İNTİKAMI

SİCİLYA'DA ALINDI! LYNCH'i RUS İSTİHBARATI TASFİYE ETTİ" şeklinde de düşünmek akla uzak değildi.

KURSK saldırısıyla Lynch ölümü arasında yaklaşık iki hafta vardı.

Tüm bunlar yaşanırken, 30 Ağustos coşkuyla kutlanırken CIA sosyal medya hesabından Kapadokya'yı paylaştı. 15 Temmuz şifresinin KAPADOKYA olduğu hatırlatılarak çeşitli yorumlar yapıldı. Daha öncesinde ise ELON MUSK'ın KAPADOKYA ile ilgili paylaşımları vardı.

BAYESIAN olayında RUS İSTİHBARATI İHTİMALİNİ ileten dostum, Elon Musk'ın ANADOLU'yu işaret eden elinde kılıçlı figürlerle paylaşımlarını yolladı. Gerçekten ilginçti.

Putin'i yanıltan akıl acaba Başkan Erdoğan'ı da mı yanıltacaktı? Elon Musk, Starlink ve Darktrace TÜRKİYE'de bir adım mı atacaktı.

KAPADOKYA yeraltına inen inanışların önemli simgesiydi.

Basit bir koordinat olarak algılamayın! CIA da KARTAL VE KAPADOKYA'lı paylaşım yaparak Türkiye'de sarsıcı hamlelerin deneneceğini mi haber veriyordu!

Bence DARKTRACE ve STARLİNK ittifakının atacağı, atabileceği adımlar iyi hesap edilmeliydi... Bir hamle üstünlükleri varsa sonuçlarının hızla değerlendirilmesi gerekmekteydi. Geçtiğimiz yıl STARLİNK uyduları NİĞDE üzerinde görüldüğünde bayram yapılmıştı. Bayramla yetinmeyelim. Arka planını düşünelim... Savaşın ve mücadelenin yöntemi değişti.

Putin'e gösterildi. İstenen neyse razı olması için... İŞİNİ KIŞ TUT, YAZ ÇIKARSA BAHTINA...



NOT: Elon Musk'ın şirketinin adını X olarak değiştirmesinin Kapadokya ile ilgisi neydi?