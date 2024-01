JEFFREY Epstein'in cezaevinde öldürülmesinden yaklaşık 5 yıl sonra ilişkileri ortaya saçılmaya başladı. Bir akıl bir güç bir odak ABD içinden dünyaya mesaj vermekte.

Gizleyebilecekleri AĞ'ı bilerek isteyerek deşifre etmekteler...

İÇ içe geçmiş yüzlerce konu var. Manşetlerde ise her şeyi tek başına yapmış gibi anlatılan EPSTEIN...

Sağladığı hizmete karşı kimseden para aldığı yok! Kimsenin parasını alıp işletmiş değil! Başkanlar da prensler de milyarderler de onun yanında...

Neden?

Çözülmesi gereken düğüm burası. Ancak yine çok sürpriz hamle geldi. Gerçekten ilginçti...

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudiler'in yoğun olarak kullandığı "Chabad- Lubavitch World Headquarters" adlı sinagog, polis baskınına uğradı. Baskında, sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Haliyle ABD'de de sosyal medya bu konu ile inledi.

Herkes bir şey söylüyordu. Takip edenler bilecektir! CHABAD'ı yıllar önce buraya taşıdım. Çok önemli ilişkileri bağrında tutan bir örgüttü... Dünyanın her yerinde etkiliydi.

Trump'ın damadı Kushner YAHUDİ'ydi. Eşi Ivanka da evlenmeden önce din değiştiriyor ve YAHUDİ oluyordu. Genç çift hem evlendikten sonra hem TRUMP'ın seçimlere katılmasından kısa bir süre önce Haham Schneerson'un kabrine gidiyordu. Kushner HARVARD'da okurken de CHABAD evinde görev alıyordu.

Chabad-Lubavitch hareketi, Haham Schneerson'a MESİH GÖZÜYLE BAKIYORDU.

ARALARINDA YAŞADIĞINA İNANIYORDU. Cemaatin KÜRESEL lideri bu isimdi!

Neyse... Konu derin ve uzun...

İsimlere ve ilişkilere geçelim...

24 Ocak 2009 yılında Jan Koum, Kaliforniya'da WhatsApp'ı kurdu. Koum anında WhatsApp adını seçti. Çünkü kulağa "naber" gibi geldi. Bir ay sonra doğum günü olan 24 Şubat 2009'da Kaliforniya'da WhatsApp Inc.'i kurdu. Ağustos'ta ise WhatsApp 2.0, iPhone için App Store'da yayınlandı. Koum da ilginç ilişkilerin odağındaydı. Mesela dostlarından biri Jeffrey Epstein'di.

2015 Ekim'de Koum, Epstein, Sheldon Adelson ve Haham Berel Lazar, New York'ta buluşuyordu.

CHABAD için bağışların yönü belirleniyordu. Biraz geri dönelim... Putin 1999'dan itibaren CHABAD'ın en yakın sırdaşlarından oligarklar, Lev Leviev ve Roman Abramovich'i, CHABAD HAHAMI Berel Lazar'ın liderliğinde Rusya Yahudi Cemaatleri Federasyonu'nu kurmaları için görevlendirdi. Daha sonra Tevfik Arif, Felix Sater ve Tamir Sapir'i bir araya getirdi.

New York'a SOHO'ya kadar uzanan hattı açtı. Trump'la ortaklık da böyle oluştu. Gizli kahraman Abramovich olunca eski eşi Dasha Zhukova ile Ivanka yakınlaşıyordu.

Daha sonra Jared Kushner de dahil oluyor, AĞ büyüdükçe büyüyordu. Hatta Trump, Sapir'in kızı ile Leviev'in sağ kolu arasındaki düğüne Mar-a-Lago'da ev sahipliği yapıyordu.

Batı'da HAZAR MAFYASI diye tanımlanan bu yapı bilinmediği kadar etkiliydi. İddialar insan kaçakçılığından kara para aklamaya ve uyuşturucu trafiğini tek elde toplamaya kadar gidiyordu... Küçük kızlarla ilgili iddialar manşetleri süslese de Epstein hakkında bu NOTLAR sütunlarda kendine yer bulamıyordu. Küresel ölçekte KÜRESEL YASA DIŞI EYLEMLER kesinlikle BÜYÜK BANKALARIN GÜCÜ ile yapılabilirdi. Pek bilmezdik.

Seks ticareti ve pedofiliden hüküm giyen Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle sorgulanan JPMorgan davası için üç milyarder mahkemeye çağrıldı. Sergey Brin, Thomas Pritzker, Mortimer Zuckerman'in mahkemede ifade vereceği ortaya çıktığında büyük yankı meydana gelmişti. Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, Hyatt Otelleri yönetim kurulu başkanı Thomas Pritzker ve emlak kralı Mortimer Zuckerman uçurumun kenarındaydı. Disney'in eski başkanı Michael Ovitz de...

Jeffrey Epstein KÜÇÜK KIZ TRAFİĞİNDE suçlu bulunuyor ve yapılan incelemelerde JP MORGAN'ın işin arkasındaki finansörlerden olduğu ortaya çıkıyordu. İsimleri gizlenen küçük kızlar adına açılan davadan banka 290 milyon DOLAR tazminat ödemeye mahkum ediliyordu.

Epstein'in yakın dostlarından biri JP MORGAN'ın kilit isimlerinden olan Jes Staley'di. Daha sonra BARCLAY'in CEO'su oldu. Son günlerde ortaya çıkan belgelere göre JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'un da gizemli isim Epstein'a çok yakın durduğu anlaşılmaktaydı...

Karayipler'deki özel ADA özel uçaklar buraya taşınan küçük kızlar İsrail ve Fransa orijinli ajansların servisleri, başkanlar, prensler, milyarderler ve işin arkasında pek de görülmek istenmeyen KÜRESEL FİNANS DEVLERİ...

Lisede öğretmenlik yaparken önü açılan Epstein nasıl oluyordu da JP'yi ve Deutsche Bank'ı sonuna kadar arkasına alabiliyordu!

Konu kesinlikle çok derin. Şu an kimse ne yapılmak istendiğini anlayabilmiş değil. ABD'ye bakınca bunu görmek zor olmuyor!

Muazzam bir liste deşifre ediliyor Epstein'ın ilişkileri ortaya saçılıyor, kimse operasyonu anlamıyordu!

İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor, Çin tehdit olmaya devam ediyor, Ortadoğu kaynıyor, Rusya Ukrayna'da yolunu açıyor ABD ise seçime gidiyordu! ADAY olacak tüm isimler neredeyse listenin içindeydi! Ve her şeyi bilen, her şeyin içinde olan içerideki akıl Ghislaine Maxwell de "CHABAD üyesiyim" diyerek destek almanın yolunu arıyordu.

Yine zaman zaman yazdığım ilginç bir figür olan TRUMP'ın danışmanı Steve Bannon da EPSTEIN ile yakınlık kuruyordu...

ABD'de yayımlanan Rolling Stones dergisi, Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'ın "AJAN OLDUĞUNU BİLDİĞİ İÇİN JEFFREY EPSTEIN İLE YAKIN OLMAK İSTEDİ" başlıklı habere imza atıyordu.

Rolling Stone'un iddialarına göre Steve Bannon Epstein'ın birden fazla istihbarat örgütüne çalıştığı fikrindeydi... Bannon 2018'de Epstein'ın Manhattan'daki malikanesine gitti. Görüşmeyi raporlayıp yetkililere sundu.

Görüşme bittiğinde ise bizi ilgilendiren bir TÜYO veriyordu!

2018'deki DOLAR fırtınasının nedeninin Epstein olduğunu sızdırıyordu! Yani adam onca işi gücü bırakıp bizim paramıza bile saldırıyordu. Arkada kimlerin olduğunu yazmama gerek yok sanırım...

Konu medyaya yansıtıldığı gibi değil. Olay büyüyecek. Hem de çok fazla. Epstein kesinlikle CIA'nın önemli bir adamıydı. Ancak yine ABD DERİN DEVLETİ kendisinden kurtuluyordu. Peki ABD neye nasıl hazırlanıyordu?

Sanırım bir adım sonrasına bakmakta fayda vardı.



NOT: "TÜRKİYE AYAĞI VAR MI?" şeklinde çok soru geliyor... Cevap basit: NASIL OLMAZ Kİ!