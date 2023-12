TERÖR bu kez yüzünü ÇEKYA'da gösterdi. Prag'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Jan Palach Meydanı'ndaki Karl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 14 genç bir saldırganın kurşunları ile hayatlarından oldu. Saldırıda 10'unun durumu ağır olmak üzere 25 kişi de yaralandı.

Olay, Çekya Cumhuriyeti'nin modern tarihindeki en ölümcül silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Saldırganın Prag'a 21 kilometre mesafedeki bir köyden gelen 24 yaşında bir erkek olduğu belirtildi. Herhangi bir suç geçmişi olmayan David Kozak isimli saldırgan okul koridorlarında ve sınıfların içinde rastgele ateş açtı. Polis katliamdan sonra "TERÖRİZMLE İLGİSİ YOK" açıklaması yaptı. Ülkede bugün ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Petr Pavel, birlik çağrısı yaptı.

Peki olay neydi? Açıklamalar doyurucu muydu? Sorulması gereken başka sorular var mıydı?

Asıl nereye bakılmalıydı?

Gelin birlikte bir göz atalım..

Önce bir hatırlatma...

Çok önceleri yazmıştım.

ÇEKYA'nın en önemli işadamı olan Petr Kellner, ALASKA'da kayak için gittiği tatilde helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybediyordu. Kellner çok önemli bir isimdi. Aynı dönemlerde yine Fransa'nın en önemli ailesinin en önemli üyesi olan Olivier Dassault da aynı şekilde can veriyordu. İki büyük patronun ortak noktası hedef olmalarına yetiyordu. Her ikisi de ÇİN ile TEKNOLOJİK alanlarda işbirliğine gitmek istiyordu, bu yönde adımlar atıyordu. Ortaklıklar kuruyor AVRUPA'dan Çin'e yol açıyorlardı. Kaza sonucu ölüyorlardı.

Petr Kellner değişik bir isimdi. Bio-teknolojiden telekomünikasyona, medyadan sigortacılığa, emlaktan bankacılığa kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor ancak kendisi pek görülmüyordu.

Kellner, 1990'ların başında ÇEKOSLOVAKYA'nın dönüşüm yıllarında fotokopi makineleri ve ofis malzemeleri satışıyla yürümeye başladı.

Zirveye kadar tırmandı. Çok mesafe alınca da PPF Group'un büyük pay sahibi oldu. Orta Avrupa'dan Çin'e uzanan yolu araladı. Pekin özellikle 2012'den sonra Prag üzerinden bir destek arayışına başlıyordu.

Cumhurbaşkanı Zeman, Kellner'in de dostu olarak Çin'den gelecek yatırımları "BATMAZ UÇAK GEMİSİ" olarak yorumluyordu! Ancak beklenen yatırım bir türlü de gelmiyordu.

CEFC China Energy, çoğunluğu Çek Cumhuriyeti'ndeki gayrimenkul varlıklarına yaklaşık 1 milyar dolar akıtıyordu. Bir yatırımdan çok VARLIK SATIŞI gündeme geliyordu. Çin'in ÇEKYA'ya PRAG'a girmesi de lobi faaliyetleri üzerine yaptığı harcamaları gündeme getiriyordu.

Bu nedenle tarihi ve köklü bir üniversite olan KARL da hesaba dahil ediliyordu. Oradan yayılacak rüzgarın siyaseti yönlendireceği tahmin edilmekteydi.

Dünyanın en eski akademik kurumlarından biri olan üniversite, Güvenlik Politikası Merkezi Başkanı olan Milos Balaban'ı ve sosyal bilimler fakültesinin diğer iki üyesini kovuyordu. Üniversite merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen konferanslar için Çin büyükelçiliği devreye giriyor ve yüklüce para ödüyordu. Bunun sonucu olarak da 4 önemli isim görevden el çektiriliyordu.

Peki aslında neler oluyordu?

Gelin o tarafa ilerleyelim...

PPF yani helikopter kazısında hayatını kaybeden Petr Kellner'in şirketi ayrıca Çin'de oldukça aktif olan bir tüketici kredisi şirketi Home Credit'in de sahibiydi.

Çek iş adamı Petr Kellner'in sahibi olduğu Home Credit şirketi, Çek Cumhuriyeti'nde Çin yanlısı bir kampanyayı finanse etti. Bu da doğaldı.

Yönelişleri belliydi sonuçta. Her yerde böyle olurdu bu işler...

ÇEKYA halkı ÇİN lehine POZİTİF düşünmeye itilecekti. Bunun için politikacılar, uzmanlar ve aynı zamanda gazetecilerden oluşan bir ağ oluşturuldu. Rol alan herkes ÇİN yanlısı AĞ'ın parçasıydı.

Tam bir istihbarat şeması vardı ortada! Tabloya bakıldığında önemli bir isim daha dikkat çekmekteydi! O da Çin konusunda olumlu tutumuyla tanınan Çek cumhurbaşkanı Miloš Zeman'ın tercümanlığını da yapan Çek Çin uzmanı Vít Vojta'ydı.

PPF oyuncusu Home Credit Çin'de kredi veren popüler bir oluşumdu. Çekya'daki üniversitede yaşananların arkasında da aslında HOME CREDIT bulunmaktaydı. Kellner'in, Çin ile olan yürüyüşünün devam etmesi için başvurduğu akıllıca bir yöntemdi bu. PARA vererek ÇİN LEHİNE OLUMLU ALGI meydana getirmekteydiler.

Skandalla sonuçlanıncaya kadar işler tıkır tıkır işliyordu.

KARL ÜNİVERSİTESİ bu işin merkezi olarak seçiliyordu.

PROPAGANDA ÜSSÜ YANİ..

KARARGAH! Üniversitedeki görevliler açığa çıkınca HOME CREDIT başka bir aksiyona girişiyor ancak öğrencilerin kitlesel protestosu nedeniyle sonuç alamıyordu. Şema anlaşılıyordu...

Üniversitenin siyaseti, siyasetin de ÇİN'in yolunu açmak için bir araç olarak düşünüldüğü denklem İNTERNET-İLETİŞİMMEDYA- YAPAY ZEKAHUAWEI gibi parantezleri kapsıyordu. ÇEKYA'da iki parça oluşuyordu! Çin ile yürümek isteyenler ve karşı olanlar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor eski komünist asker, NATO'da general olan PETR PAVEL başa geliyordu.

Söylemleri her daim ÇİN karşıtıydı. Tayvan'a gitmeyi ilk düşünen AVRUPA'lı liderdi.

NATO yanlısı tutumları da ortadaydı. Buna rağmen bazı odaklar tüm bunlara inanmakta zorlanıyordu. Ruhundaki komünist ruhun gölgesinin kendisini Kellner gibi Çin dostu yaptığına inananlar da yok değildi. Bilinmez...

Daha bir ay önce ÇİN DIŞİŞLERİNİN PRAG'da uzun süre bulunduğu ve bir dizi gizli toplantılara imza attığı biliniyordu. ÇEKYA, ÇİN için çok önemliydi. Kaybetmek istemezlerdi. ABD de NATO da aynı şekilde. Karl Üniversitesi'ne operasyon yapanlar Çin'i hedef alıyordu. Skandalı patlatıyorlardı!

Başarılı da oluyordu. Bu arada yine inanılmaz önemli bir adım atılıyor ve ABD bize vermediği F-35'leri Prag'a yolluyordu.

Bunun için yeşil ışık yakıyordu...

Prag üzerinde ABD ile Çin'in mücadelesini görmek mümkündü! Bu da merkez olarak seçilen KARL ÜNİVERSİTESİ'ne yansıyor ve orada can yakıcı hale dönüşüyordu. Masum gençlerin neden öldüğü hiçbir zaman açıklanmayacaktı. Fail de...

Katliama imza atan bir "DELİ" olarak yansıtılacaktı. "Sorunları olan biri" denilecekti. Arkadaki büyük kapışmaya kimse bakmayacaktı. Böyle oluyordu bu işler... Görülmesi gerekenler görülmüyordu... KÜRESEL SAVAŞ PRAG'ı mesken tutuyor çok kişi ıskalıyordu. Olan buydu.

Belli ki bu ne ilk ne de son'du!