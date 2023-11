7 EKİM'DEKİ HAMAS saldırısının KÜRESEL sonuçları olacaktı. Zaten operasyonu düzenleyen AKIL bunu hedefliyordu. Yazılanlar, çizilenler, söylenenler pek olaya bu açıdan yaklaşmasa da 7 Ekim ABD ile İngiltere'nin, ABD ile Çin'in, Avrupa Birliği ile İngiltere'nin, Paris-Berlin hattı ile Pekin'in mücadelesini kapsamaktaydı.

İsrail'e ilk günden bu yana verilen akıl almaz, sınırsız destek zaten bunun en önemli işareti ve kanıtıydı.

HAMAS'ın saldırı gerçekleştirdiği günden bu yana OPERASYONUN ÇOK BÜYÜK OLDUĞUNU, konunun İsrail-Filistin savaşının dışında başka bir anlam taşıdığını aktarmaya çalışıyorum.

Elbette merkezde Türkiye vardı!

2013 bizim için de dünya için de önemli tarihti! Kırılmanın her yerde hissedildiği bir yıldı! Türkiye içeride REJİMİ SARSAN ZELZELEYE yakalanırken, Çin Kazakistan'da İPEK YOLU'nu ilan ediyordu.

Defalarca yazdığım gibi görünmez ortak ve aklın sahibi İNGİLTERE'ydi.

Üzerinden 10 yıl geçti. 10 yılda yaklaşık 1 trilyon dolar harcanan proje kapsamında Çin yönetimi, 150'den fazla ülke ve 30 uluslararası örgütle işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Dünya Bankası ve Harvard gibi üniversiteler yaptıkları araştırmalarda, Kuşak ve Yol Girişimi'ndeki altyapı projelerinin inşası için Çin'den yüksek miktarda kredi alan 22 ülkenin bu borçları ödeyemediğini ortaya koydular. Araştırmalarda Pekin'in bu ülkelere 2008- 2023 periyodunda 240 milyar dolarlık kurtarma paketi sunduğu da not düşülüyordu. Çin ve İPEK YOLU tarafında durum böyleyken ABD Başkanı Biden G7 Zirvesi'nde oyunu ifşa ediyor, "Build Back Better World" sloganıyla YENİ BİR DÜNYA KURMAK İÇİN YOLA ÇIKTIKLARINI açıklıyordu.

Kime karşı? Elbette Çin'e ve arkasındaki İngiltere'ye karşı...

Bu çıkışın eyleme dönüştüğü yer ise G-20 zirvesi ve DELHİ oluyordu. Hindistan yeni büyük oyuncu olarak yerini alıyor, BATI da arkasında duruyordu.

Hindistan, ABD'nin yakın ilgisinin dışında zaten Pekin'in PAKİSTAN üzerinden GWADAR LİMANI'na inmesine tepkiliydi! Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'nu da içerdiği için Kuşak ve Yol Girişimi'ne karşı çıkıyordu. Bu da SIR değildi! Hint-Pasifik Bölgesi'ni Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak çok uluslu bir demir yolu, denizcilik projesi olarak tanıtılan Hindistan- Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun en önemli tarafı BİZİM DIŞARIDA TUTULMAMIZDI! Yani İPEK YOLU'nda yer alan Türkiye, ABD'nin AB'yi yanına alarak Hindistan'dan başlattığı projede ANKARA'ya yer vermiyordu.

Bu da ORTADOĞU'daki tüm dengelerin sarsılacağı anlamına gelmekteydi. 7 Ekim'den bu yana olaya da böyle bakmaya gayret ediyordum.

Türkiye'nin dışarda bırakıldığı projede Hindistan'ın Mumbai limanından kalkan gemilerin Dubai'ye yanaşması, buradan da demiryoluyla Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail rotasını takip ederek Akdeniz üzerinden Avrupa'ya bir nakliye rotası oluşturulması öngörülüyordu!

Yunanistan'ın Pire limanına ulaşan KORİDOR oradan da Almanya'nın kuzeyindeki HAMBURG'a uzanacaktı.

Plan buydu! Dikkat ederseniz OYUNDA iki önemli ülke yoktu! Biri TÜRKIYE diğeri ise İNGİLTERE... İpek Yolu Pekin- Londra köprüsü kurarken burada hepsi dışarıda tutulmaktaydı!

Çin'in 10 yıldır emek ve para harcadığı İPEK YOLU PROJESİ doğrudan hedef alınmaktaydı... Doğal olarak Türkiye de...

Peki İSRAİL ORTADOĞU'daki son rota olacaksa projenin sağlığını etkileyecek olanların ortadan kalkması gerekmez mi? Yani İSRAİL için ABD için tek görünür tehlike HAMAS'tı.

Bunun için de bir neden bulup savaşı başlatmak durumundaydılar.

7 Ekim buydu!

TEPKİ'yi ölçmek için DAHİ olmaya gerek yoktu. Buna rağmen saldırı oldu. TEPKİ de büyük oldu. ABD-AB gözlerini kapadı.

HAMAS'ın yani GLOBAL GATEWAY'e risk olan bir yapının ortadan kaldırılmasını izliyorduk. Çoluk çocuk demeden katliamlara devam edilmesinin nedeni buydu. HAMAS ile birlikte MÜSLÜMAN KARDEŞLER-TÜRKİYEİNGİLTERE karşı cepheye konuluyordu. KÖRFEZ zaten HAMAS'ı ve İHVANÜ-L MÜSLİMİN'i' onaylamıyordu.

KATAR Ankara'nın yanında yer alsa da son dönemde ABD baskısıyla küçük adımlarla ARABULUCULUK rolü verilerek saf değiştirmeye zorlanıyordu! Zaten Pentagon ORTADOĞU'da "HUZURU" sağlamak için UÇAK GEMİLERİNİ HÜRMÜZ'den geçiriyordu!

Delhi'de GLOBAL GATEWAY açıklanmadan bir süre önce DENGE POLİTİKASI olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri BRICS'e dahil ediliyordu! Ancak DELHİ'de bu adım atılınca YÜK bu iki ORTADOĞU ülkesinin sırtına vuruluyordu! İMZAYI atanlar bunlardı! Elbette ABD ve AB ile birlikte... İPEK YOLU'na karşı bir hamle geliyor, ABD-AB- ORTADOĞU bir safta yer tutuyordu. Türkiye dışarıdaydı.

Bunu da YPG/PKK'ya verilen sınırsız destek ile ekonomik çevrelemede görüyorduk. Bu projenin ve hattın güvenliği için de KÜRT OLUŞUMUNUN önemi ortada! Olaya bir de buradan bakmakta fayda vardı!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan her krizin arkasında bu yatıyordu! F-35'te de F-16'da da... Vermeyeceklerdi. Tıpkı Almanya'nın Eurofighter'ı vermeyeceği gibi. SAFLAR netti. Silah da para da yabancı yatırımcı da bulmamız istenmiyordu. Bu doğal olarak içeride siyaseti etkileyecek bir basınçtı! Türkiye ya bu EKSENE yanaşacak ya şimdi bulunduğu kulvardan ilerleyecekti. Her iki yolda da değişik sonuçlar karşımıza çıkacaktı... Özellikle İÇ SİYASET bu kampların etkisinde kalacak ve değişimi zorlayacaktı... İttifakların geleceği bu tercihle yakından ilgiliydi! Size garip gelecek ancak "ANAYASA MAHKEMESİ ile YARGITAY arasındaki krize de buradan bakın" derken eksik yazmışım!

İçeride sarsıntı meydana getiren, gündem olan yakıcı tüm olaylar bu pencereden rahatlıkla görülebilirdi. Ünlü isimlerin isminin geçtiği finansal skandallar da buna dahildi!

NOT:

ABD Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Müsteşarı Brian E. Nelson'ın, "ABD'nin HAMAS'ın fon toplama ve hareket ettirme kabiliyetlerini engelleme çabalarını ilerletmek üzere Türkiye'ye ziyarette bulunacağı" açıklandı. ABD, HAMAS adına yatırım portföyü işlettiğini düşündüğü bazı isimlere, şirketlere yaptırım getirmişti! HAMAS Türkiye'ye göre mücahit bir yapılanma ABD-AB'ye göre ise terör örgütü! Gördüğünüz gibi saflar netti... Savaşın nedeni de...