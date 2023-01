Manşet WAR

KÜRESEL arenaya şöyle bakılıyor... Her devlet kendi çıkarları için belirlediği istikamette yürüyor, uygun politikalar üretiyor ve bunların toplamı da sonuçta koca bir denge meydana getiriyor. Aynı yöne kürek çektiklerinle İTTİFAK, karşı olduklarınla ise HUSUMET OLUŞMAKTA... Şimdi yaşadığımız kurgu gördüğümüz oyun aslında İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra kuruldu.

ABD, AVRUPA'ya kurtarıcı olarak geldi. Kiminle savaştı? ALMANYA ile...

Peki SSCB ne yaptı? O da Almanya ile savaştı! Peki aynı DÜŞMANA karşı savaşan iki DEVLET savaş biter bitmez niye DÜŞMAN OLMAYA KARAR VERİYORDU.

Kaldı ki SSCB'nin ABD'nin karşısında duracak gücü hiç yoktu. Bugün de yok...

Bazıları anlamasa da oyunu görmese de konu buydu.

Soros'lar, Rothschildler, Rockefeller'lar SSCB'yi yıkmaya soyundu. Çok da başarılı oldular. Ancak ABD hemen yardıma koştu. Ülke içindeki temizliği yaptığı gibi petrol fiyatlarını uçurarak Putin'in önünü açtı. Petrol fiyatları sanıldığı gibi EKONOMİK bir unsur değil tamamen SİYASİ bir enstrümandı. ABD zamanında müdahale etmese, AVRUPA'yı hakimiyeti altına alan SOROS FELSEFESİ koca bir RUSYA'yı da onlara bağlayacaktı. Bu oyunun sonunda ABD'nin yıkılması tasfiye olması kaçınılmazdı.

Uzak kalmadılar, oyuna müdahale ettiler.

Washington'un derinleri gerçek rakiplerinin AVRUPA BİRLİĞİ olduğunu çok iyi biliyordu. Macron da, Merkel de bundan haberdardı. Ancak ALMANYA'nın kendi çıkışını bulması, AB'yi de peşinden sürüklemesi gerekiyordu.

Eğer ROTAYI RUSYA'ya çevirirse İYİ İLİŞKİLER ve PARA AKIŞI kendilerini hedefe götürürdü. Düşünceleri buydu. Rusya ile iyi ilişkiler arkada bekleyen ÇİN'e kapının aralanmasını sağlardı.

Lizbon'dan Tokyo'ya kadar olan eksene ALMANYA yani AB hükmederdi. Para da, hammadde de, petrol de, asker de, silah da buradaydı.

Bir de nüfus...

Bu oyunun tasfiye edeceği güç, elbette İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra AVRUPA'ya çöken ABD'den başkası değildi.

Yanı başımızda bu denge oluşurken Türkiye bunu göremedi. ABD-RUSYA dengesi dışında AB'ye yakın partiler iktidarlar oldu. AK PARTİ'nin ilk dönemleri de böyle... Bu dengeyi bildiğim için 24 Şubat'ta Rusya UKRAYNA'ya girdiği an ilk baktığım PETROL FİYATLARI oldu. ABD gerçekten AB'nin yanında RUSYA'nın karşısındaysa yapacağı basitti. PETROL FİYATLARINI indirecek, Kremlin'i vuracak ve Putin'in iktidarını bitirecekti. Ben de olsam öyle yapardım. Peki böyle bir adım atıldı mı? Hayır!

Aksine petrol fiyatları 140 dolara geldi. ABD, savaşın finansmanını AB'ye yaptırdı!

Rusya cebini doldururken hem UKRAYNA'yı alıyor, hem de AB'yi sarsıyordu.

AVRUPA'nın KÜRESEL EGEMEN olabilmesi için hem askeri gücü hem de enerjiye ulaşan hatları ele geçirmesi şarttı. İKİ BÜYÜK EKSİKLE yürüyordu. Bunu da en iyi ABD biliyordu.

Putin'in ALMANYA ile bu kadar iyi ilişkiler içindeyken, Berlin'e kaşlarını çatması anlaşılabilir bir şey değildi.

Obama da, Biden da, Trump da KUZEY AKIM gaz hatlarına şiddetle karşıydı.

10 bin km. ileriden AB'nin yaptıklarına itiraz ediyorlardı.

Neden? Çünkü EKONOMİK rakip gerçek anlamda Berlin-Paris ekseniydi. Bir de ÇİN'in bunlarla iyi ilişki kurması ve ticarette ABD'yi sollamaları düğmeye basılmasını zorunlu hale getirmekteydi.

OLAN BUYDU.

Merkel'in ya da KUZEY AKIMLAR'ın fikir babası Gerhard Schröder'in hayal kırıklığının nedeni de buydu! Putin'i ve derin Rusya'yı ikna ettiklerini sanıyorlardı.

Oysa oyun Washington'dan kuruluyordu.

Rusya ile et-tırnak gibi olmak için yola çıkan ALMANYA, şimdi LEOPARD tanklarını UKRAYNA'ya yolluyor ve PESKOV'un da altını çizdiği gibi resmen savaşın tarafı oluveriyordu. Geleceği kurmak için Moskova ile yürümenin faydasına odaklanan Berlin, şimdi hedefti! Daha EKİM ayında Alman Sağlık Bakanı "Biz Almanya olarak Putin ile savaşıyoruz" diyordu. Ortada ne tank ne de Leopardlar vardı.

Ancak söylenen doğruydu.

Ve her şekilde RUSYA'nın püskürtülmesi, Putin'e geri adım attırılması şarttı. Bunun için savaş verilmekteydi. Ve bu ritim giderek artmaktaydı.

Hatta Almanya Dışişleri Bakanı, sosyal medyadan mesaj yayınlayıp "Artık savaşın tarafıyız" diyordu.

Almanya ve AB'nin alacağı ne vardı bu savaştan? Hiçbir şey! Çünkü kazanacakları bir ülke yoktu karşılarında.

ABD ise sahne önünde ne olursa olsun arka planda kesinlikle RUSYA'ya yardım edecekti. NET!

Olan biteni EKONOMİK olarak okumaktan uzak olduğumuz için ABD'yi de Rusya'yı da anlamıyoruz.

Her iki BÜYÜK GÜÇ de KÜRESEL EKONOMİNİN MİMARLARINI KENDİ ÜLKELERİNDE VE DÜNYADA istemiyor.

SAVAŞIN GİZLİ KOD'u da bu. KÜRESEL DENGENİN kendi omuzlarında yükselmesini istemekteler.

Bu nedenle enerjiyi de silahı da kullanacaklardı. Hiç çekinmeden. Soros nasıl Putin ve Bush ile savaştıysa, karşı ekip de onunla felsefesiyle savaşıyordu. Olan biten buydu.

AVRUPA'dan ruhu alan KÜRESEL EKOL ve oyuncuları, burada çok güçlüydü. 6'lı masa bunun görünür haliydi. Şimdi bu ekip, bu ekol TANK KARARINDAN sonra hiç olmadığı kadar seçimler için asılacaktı. Aylar önce yazdığım gibi DÜĞÜM TÜRKİYE'de çözülecekti. AK PARTİ- MHP çizgisinin kazanması AB için kara günleri getirirken MASA'nın kazanması dengeleri değiştirecek ve Putin'i sonu görülemez bir tünele sokacaktı. Ve her iki şıkkın da bambaşka KÜRESEL etkileri ve sonuçları olacaktı.

Savaşın uzama ihtimali giderek büyürken Türkiye'de kimin lider olacağı çok önemli ve kritikti! Erdoğan gibi keskin ve geri adım atmayı sevmeyen bir lider mi, geri çekilmeyi fazilet sayan öne çıkmakta sakınca gören biri mi?

TANK kararından sonra dışarısı da İKİNCİ ŞIK için bastıracaktır...

Zaten manşetlerle gelmeye başladılar bile...

Düne kadar "ERDOĞAN OLMASA EKMEK BULAMAZDIK" diyenler, şimdi açıktan saldırıya geçti.

Garip değil mi! Oysa savaş daha yeni başlıyordu...

İzleyelim...

