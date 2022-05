TÜRKİYE'DEKİ gerilimi hep birlikte yaşıyoruz. 2023'e giderken tansiyonun çeşitli nedenlerle artacağı ortada.

SIR da değil.

Çünkü dünyanın tepesi karışık.

Orada bir huzur bulunmadığı sürece TÜRİYE gibi kilit ülkelerde rüzgarı SAMYELİ gibi değil, LODOS gibi hissederiz...

Küresel çatışmayı burada siyasi partiler üzerinden şirketler üzerinden isimler üzerinden anlatmak mümkün. Ancak gerek yok.

Önemli olan Türkiye, şu an hangi pozisyonda neyi nasıl savunuyor? Karşı taraf yani muhalefet ne istiyor ve amacına nasıl ulaşacak?

Hangi metotlar kullanılacak?

Bu soruların cevapları zaten ülkenin eksenini belirlemiş olacak!

Devam...

Washington'da ABD dış politikasının duayeni olarak kabul edilen Henry Kissinger, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video konferans yoluyla katıldı.

"Savaş, kolayca üstesinden gelinemeyecek karışıklıklar ve gerilimler yaratmadan önce, barış müzakerelerinin gelecek iki ay içinde başlaması gerekiyor..." sözleriyle adeta racon kesti. Tüm yaşananların UKRAYNA'nın TARAFSIZ statüyü kabul etmemesinden kaynaklandığını belirten Kissinger, "Batı, Rusya'yı ezici bir yenilgiye uğratma hayalinden vazgeçmeli.

Bunun sonuçları AVRUPA için feci olur. Avrupa ülkeleri büyük resmi akıllarından çıkarmamalı..." diyerek de resmen alenen RUSYA'nın yanında yer aldığını alacağını gösterdi! Dahası, "Ukrayna, savaşın sona ermesi ve barış anlaşmasına varılması için Rusya'ya toprak vermeli" çıkışıyla noktayı koyarken AVRUPA'yı titretti! Bu sözler İSVİÇRE'de DAVOS'ta bir anlamda HABSBURGLAR'ın kalesinde söyleniyordu. Koca bir akımın temsil edildiği merkezdi... Herkes bu kadar rahat konuşamazdı. Ancak Kissinger konuştu.

Kissinger'dan bir gün önce Ukrayna lideri Zelensky toplantıya katılıyor ve kısa öz konuşuyordu:

"AVRUPA'dan DAHA FAZLA PARA DAHA FAZLA DESTEK DAHA FAZLA SİLAH İSTİYORUZ. BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ..."

Kissinger bunu bildiği için AVRUPA'ya ayar veriyordu.

Daha sonra diğer önemli oyuncu SOROS katılım sağlıyordu. O da önemli vurgular yapıyordu.

Kissinger'ın tam tersi hedef gösteren Soros, "Putin ve Rusya medeniyetimiz için en büyük tehlikedir.

Putin gitmeden rahat nefes alma şansımız yok. Elbirliği ile bunu başarabiliriz..." diyerek Zelensky'nin AVRUPA ruhunun yanında duruyordu.

Bu iki farklı görüşte, iki AMERİKALI'dan geliyordu.

İki görüş, SOROS'un "Açık toplumlarla totaliter rejimlerin kavgası bu" sözünde çatışıyordu. Kissinger yakın dostu Putin'i kenarda tutup zarar görmesini engellemeye çabalarken, Soros doğrudan Putin'i hedefe koyuyor ve "DÜNYA HUZURU İÇİN GİTMESİ ŞART" diyordu.

Putin üzerinden kopartılan fırtına CİNPİNG ve ERDOĞAN için geçerliydi. Soros zaten karşı olduğunu gizlemiyordu. Macar lider Orban da bu listeye dahil ediliyordu.

ABD'de SOROS'un evine bombalı paket yollanırken, Başkan Trump Başkan Erdoğan'la çok iyi çalışıyordu.

Çünkü ünlü spekülatör Soros, Bush'la da Trump'la da kavgalıydı. AÇIK TOPLUM'u savunan ve bunun için servetini döken SOROS RENKLİ DEVRİMLERLE anılacak kadar güçlüydü. Arkasında ABD'nin diğer kanadı ve AVRUPA vardı. Kabaca FRANKFURT EKOLÜ diyebileceğimiz bu rüzgar böyle çok önemli isimleri bünyesinde barındırıyor ve dünyaya istedikleri şekli vermek istiyorlardı.

Zaten SOROS "Dünyayı değiştiremeyeceksem para ne işe yarar" diyen bir isimdi.

Yine KABACA Soros'un temsil ettiği akıl İSTANBUL SERMAYESİNE çok yakındı. Elbette herkesi kapsamıyor ancak genel itibariyle durum budur.

Siyasete bakışları da böyledir.

KÜRESEL SERMAYENİN KÜRESEL AKLIN gölgesini isterler. Gizli de değil bu...

Vakıflar, üniversiteler, şirketler, bankalar ile bunu yaparlar. ANAVATANI da AVRUPA'dır.

Trump'ın daha öncesinde Bush'un ya da yakın arkadaşı Putin'in temsil ettiği GÜVENLİKÇİ AKIM ise SİLAHI, ORDUYU, SINIRLARI KORUR!

Putin ABD'nin LOCKHEED MARTİN ve EXXON-MOBİL kanadına bağlıdır. RUS DERİN DEVLETİNİN BİR NUMARALARI her yıl yapılan ULUSAL DUA KAHVALTISI için ABD'ye giderdi. SEKMEZDİ!

ENERJİ ve SİLAH şimdilerde nasıl yükseldi?

Nasıl geldi eski koltuğunu geri aldı! Pandemide can çekişen sektörler nasıl ayağa kalktı? SAVAŞLA...

Kissinger'ın Putin'le Moskova'da 10 gün baş başa görüştüğünü akıllardan çıkarmadan olan bitene bakmak şart! Soros ve Kissinger kaynaklı fırtına üzerinden dönüp içeri bakılması gerekmektedir. AK Parti'yi de MHP'yi de 6'lı masayı da ancak ve ancak buradan anlayabiliriz. Bir üçüncü yol yok çünkü. Siyaset de buna göre şekillenir!

Burada da dışarıda da...

Genel itibariyle söylemlere bakıldığında muhalefet AÇIK TOPLUMU savunur.

AVRUPA ile ABD'nin diğer kanadıyla Türkiye'nin geleceğini arar. Bu ekole her partide gönül veren isimler vardır. GÜVENLİKÇİ refleksi öne çıkaran EKOL için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Olan biten de budur. İKİ EKOL dünya üzerinde DAVOS'ta çatıştığı gibi çatışmaktadır.

Türkiye kilit ülke olduğu için, buradaki yönetimin hangi seçeneği işaretleyeceği çok önemli olduğu için KAVGA bitmeyecek aksine üzerine koyarak gidecektir.

Koalisyonlu dönemlerde iki ekol hükümetlerin içinde GİZLİ PAYLAŞIM yapıyor kimsenin ruhu duymuyordu.

BAŞKANLIK ile birlikte "ya biri ya diğeri" olmak zorunda. Bu da TÜRKİYE'yi güçlü yaptığı kadar sistem oturuncaya kadar bünyesini rüzgarlara açık hale getirmektedir.

2023'ten sonra bu aşılacaktır.

Bu nedenle önümüzdeki seçimler tarihi önemdedir...

Tam da bu nedenle basınç giderek artacaktır...