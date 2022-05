TEKRAR seçilen Macron'un yeni siyasi planı, Rusya Ukrayna savaşı ve Moskova'yı içeriden kemiren iç karışıklık...

Ve bunun Türkiye'ye yansıyan gölgeleri...

Gelin bugün buradan gidelim... Derin dehlizlere girerek ilerleyelim...

Bayramda çok sevdiğim bir dostum ısrarla aramasına rağmen bana ulaşamamış. Dün konuştuk. "Neredesin Allah aşkına günlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum" serzenişiyle söze başladı. Ve "SAŞA ÖLDÜRÜLDÜ!" diye noktayı koydu... Çok şaşırdım ve üzüldüm. İnanamadım...

Neler oluyordu? Açalım...

Vagit Alekperov, Rusya'daki önemli isimlerdendi.

LUKOİL'in patronuydu. 1993 yılında şirketin başına geçmişti.

Dünya petrolünün yüzde 2'si LUKOİL'den soruluyordu.

Koca bir devdi. AVRUPA ile yakın temasları vardı. Rota AVRUPA'ydı yani. Lukoil'in Başkanı Vagit Alekperov, Nisan'ın ortalarında görevini bıraktı! Bırakmak zorunda kaldı. Sürpriz bir şekilde. Hem yaptırım listesindeydi hem de SAVAŞA KARŞIYDI. Gücü gereği sözünü esirgemiyordu.

Alekperov'un gençlik yıllarında çok yakın bir dostu vardı. O isim bir çatışmada Alekperov için can veriyordu. Alekperov da sonra iyice güçlenince LUKOİL'i ele geçiriyor ve kendisi için ölen adamın iki oğlunu yanına alıyordu. Film gibiydi hikayeydi. Ve bunlardan biri SAŞA'ydı... Yani Alekandr Subbotin... Ağabeyi de yıllarca şirketin gizli patronluğunu yapmış son dönemde yüklüce bir servet ile MONACO'ya yerleşmişti. Saşa ise Rusya'da kalıyordu. Zamanının çoğunu İSPANYA'da geçirse de bağı koparmıyordu. Alekperov istifa ettirilince, KREMLİN LUKOİL'in başına Saşa'nın geçmesini istedi. Ancak kabul etmedi. Bunun üzerine Saşa da bilinen bilinmeyen pek çok OLİGARK gibi öldürüldü...

Savaşın başlamasından sonra PETROL ve GAZ ile ilgili pek çok OLİGARK ÖLDÜRÜLÜYORDU!

Peki neden? Neler oluyordu?

Alekperov'un istifa ettiği günlerde OLİGARKLARIN ölüm haberi geliyordu...

İspanya'nın Girona kentinden Moskova'ya uzanan bir hattı bu. Rus oligarklar Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev'in, 20 Nisan'da önce aile üyelerini öldürüp ardından intihar ettikleri bildirildi. İntihar ya da cinnet yoktu. Böyle sunuluyordu.

Novatek adlı doğal gaz firmasının başkan yardımcısı olan 55 yaşındaki Sergey Protosenya'nın evinde bıçakla önce eşini ve 16 yaşındaki kızını öldürdüğü ardından da intihar ettiği açıklanıyordu. Aynı zaman diliminde Moskova'da yaşayan bir başka Rus oligark olan, Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı ve eski üst düzey Kremlin yöneticisi Vladislav Avayev'in de eşi ve küçük kızını öldürerek intihar ettiği açıklanıyordu! Mart ayının başında ise Ukrayna doğumlu Rus oligarkı Mikhail Watford İngiltere'deki evinde ölü bulunuyordu.

66 yaşındaki Mikhail Watford'un cesedi garajda bulunuyordu. Oligarklara yaptırımların geldiği gün. Bulan da bahçıvandı... 2000'li yılların başında İngiltere'ye yerleşen ve Mikhail Tolstosheya olan ismini Mikhail Watford olarak değiştiren OLİGARK, servetini sahip olduğu petrol rafinerisi ve doğal gaz şirketi sayesinde elde etmişti. Gazprom şirketinin üst düzey yöneticisi Leo Shulman, St Petersburg'daki evinde ASILI OLARAK bulunuyor yine komşusu olan oligark Alekandr Tyulakov'ın da şüpheli ölümü bütün gözlerin MOSKOVA'ya dönmesine yol açıyordu. Medyaya yansıyanlar sınırlı olsa da başka başka ölümler daha vardı.

Bunu söyleyen çok isim bulunuyordu.

ÖLEN bütün oligarklar CİDDİ ZENGİNLİĞE SAHİP OLMAKLA BİRLİKTE yaptırım LİSTESİNDE OLAN İSİMLER DEĞİLDİ.

Tamamına yakını MONACO ve İSVİÇRE'yi finansal trafikte kullanıyordu. Avrupa ile yakın ilişkileri vardı. Ve hepsi savaşa karşıydılar. Saşa'nın Monaco'da yaşayan ağabeyi Valery Subbotin de bir uçak dolusu adamla Moskova'ya indi. Dedektiflerle beraber olayı araştırmak için. Umarım başına bir şey gelmez.

ORTADA BİR TEMİZLİK VARDI. VE PARMAK İZLERİNDEN CİNAYETİ ÇÖZMEK ZORDU. İŞ yoruma kalıyordu! Ancak ENERJİ sektöründeki isimler hedefti. Bu isimlerin ortak bir özellikleri de KREMLİN'e yakın olmaları ve orada ciddi trafik yönetmeleriydi.

AVRUPA yanlısı oldukları SIR da değildi. Savaş istemiyorlardı.

Kremlin'den habersiz ciddi miktarda paranın İSVİÇRE'ye indiği de bilinen ancak konuşulmayan bir gerçekti.

Kremlin'de böyle içinde önemli isimlerin bulunduğu kabarık bir TASFİYE listesinden söz edilmekteydi. İşin ilginç yanı ölümlerden sonra polislerden önce GAZPROM'dan bir yetkilinin olay yerlerine gitmesiydi.

Saşa oturup yemek yediğimiz sohbet ettiğimiz bir arkadaşımızdı. Ailesini de tanırdım. Türkiye'yi çok severdi.

Ancak işin boyutları Moskova'yı içeriden kemiren bir hastalık haline gelmişti. AVRUPALI başkentlerde nasıl uykusuz geceler başladıysa şimdi aynısı Moskova için geçerliydi.

Hem orduda, hem patronlar dünyasında PUTİN'e karşı bir direniş başlamıştı. İkinci kez seçilen Macron da bambaşka bir ufukla AVRUPA'yı geleceğe taşımak istiyordu. Savaşın boyutlarını değiştirip yeni bir strateji ile yürümek istiyordu.

Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında yaşanan gelişmelere işaret ederek AB dışında bir AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU OLUŞTURULMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORDU. Yani AVRUPA BİRLİĞİ etrafının DEMOKRATİK DEVLETLERLE ÖRME PLANI... Bunu RUSYA içinden başlatalı çok olmuştu zaten. Putin'in en büyük riski içerisiydi! Tasfiyelerle ne kadar gidecekti! Bilinmez. Ancak bu plan Türkiye'yi de içine alacak şekilde düşünülüyordu.

2023'teki seçimlerin AVRUPA için ne kadar önemli olduğunu haftalardır yazıyorum. Erdoğan'ın yerine bir başka ismi getirmek için ellerinden geleni yapacaklardı.

Umulmadık zamanlarda umulmadık alanlardan geleceklerdi. 6'lı masa da İmamoğlu da bu planın ruhu için ERDOĞAN'a karşıydı.

Olan bitene sınırların dışına çıkıp bakabilirsek sanırım taşlar yerine daha sağlıklı bir şekilde oturacaktır...

Mesele Türkiye'nin konumu ve alacağı roldü. Avrupa için Erdoğan önlerindeki engeldi....

Önümüzdeki günlerde yaşanacaklara buradan bakmakta fayda vardı...

İçerideki siyasi gelişmelere de adaylara da çekişmelere de gerginliklere de bu pencereden bakılmalıydı.

Gerisi hikaye...