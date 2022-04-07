Son kale

RUSYA-UKRAYNA savaşı hemen bitecek gibi görünmüyor.

Çünkü oyunu kuran BÜYÜKLER, savaşın bir süre daha devamını istemekte.

Alınacak sonuçlar için bu önemli. DÜNYA DENGESİ söz konusu olduğunda ABD'nin Cumhuriyetçi-Demokrat ayrımını nasıl da ortadan kaldırdığını bu savaşta izlediği politikalarla gördük. Trump, Biden'a karşı kaybetti. Ancak her ikisinin de uyguladıkları politikalar aynı! Garip değil mi! Amerikan Derin devleti kurguladığı oyunu adım adım sahneye koydu.

Yıl 2018'di, Trump da Başkan'dı. İngiltere'ye gitti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'le yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Kuzey Akım -2 projesine atıfta bulunarak "Benim için bu bir trajedidir, bence yapılan şey korkunç bir şeydir" ifadelerini kullandı. Devam da etti:

Eğer biri ülkeniz üzerinde böylesine bir güce sahipse; barış için çalışmanız, güçlü bir şekilde çalışmanız nasıl söz konusu olabilir? Bu anlaşma Almanya, Alman halkı ve NATO için çok kötü olmuştur...

NATO'nun öne çıkışını gösterecek olan işaret fişeği Trump'tan geliyordu.

Aynı şekilde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde de "Almanya Rus gazına bağımlı. Moskova Berlin'i kontrol ediyor... Almanya Rusya'nın esiri" diyordu.

Zaten tutarlı davranan Trump, imzaladığı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası (NDAA) ile Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım -2 boru hattı projesine yaptırımlar getiriyordu.

Başbakan Merkel de bu konuda netti!

Merkel, "Kuzey Akım -2 projesinde Amerikan yaptırımları doğrultusunda geri adım atmayacağız.

Ülkelerin kendi egemenlik alanları dışındaki bölgelere yönelik yaptırımlarına karşıyız..." sözleriyle adeta ABD'ye meydan okuyordu.

Putin de Rusya da MERKEL'i destekliyordu.

Derken Merkel gitti Olaf Scholz geldi. Ukrayna meselesi de el altından ısıtıldı. GİZLİ GÜNDEM RUS GAZI VE KUZEY AKIM -2'ydi! Mesela bir sabah ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Kuzey Akım -2 doğal gaz boru hattını engelleyeceklerini ilan ediyordu. Yeni Başbakan Olaf Scholz da Washington'a gidiyor, Beyaz Saray'da Rusya'nın engellenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor, ancak KUZEY AKIM -2'ye girmiyordu.

Biden ise "Kesinlikle bunu sona erdirecek gücümüz ve kararlılığımız tam" diyerek kestirip atıyordu...

2006-2009 yılları arasında Rusya ile Ukrayna sorunlar nedeniyle doğal gaz kesintileri yaşanıyor ve bunun bir daha olmaması için bu proje hayata geçiriliyordu. Bin 230 kilometre uzunluğundaki boru hattı ile RUS GAZI BALTIK DENİZİ'nin altından ALMANYA'ya geliyordu. Ukrayna da Polonya da bu projeyle devre dışı kalıyordu.

Çok uzun zamandır yazdığım gibi bu proje hayata geçtiğinde Rusya da Almanya da AVRUPA'yı tamamen ele geçirmiş olacaktı. Avrupa'da özellikle DOĞU AVRUPA'da Berlin ile Washington'un bilek güreşini bilmeyen yoktu. İKİ GÜÇ DE BURALARI KONTROL ETMEK İSTİYORDU.

ABD bu gerekçeyi söyleyemeyeceği için başka bir enstrüman üzerinden bu ilişkiyi bozmak zorundaydı.

ABD bu nedenle sık sık Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğine vurgu yapıyor "Doğal gaz arzının çeşitlendirilmesi kaçınılmaz" diyerek niyetini ortaya koyuyordu... ÖRTÜLÜ MESELE ise ABD'nin ALMANYA'nın Rusya üzerinden kurmaya çalıştığı oyunla ÇİN'e kadar uzanma projesini görmüş olmasıydı.

Rusya'nın UKRAYNA'ya saldırması da savaşın hemen bitecek olmaması da AVRUPA'yı titreten vahşet görüntülerinin sürmesi de bu nedenle gerekliydi!

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de Rusya'nın saldırıları konusunda konuşuyor ve "42 yıllık kariyerim boyunca Avrupa'da ve belki de dünyada barışa ve güvenliğe karşı en büyük tehditle karşı karşıyayız'' diyordu.

Almanya, Rusya ile BÜTÜNLEŞMEK istiyor bir el bunu bozuyordu. Yeni oyunu başlatıyordu! Milley de EN BÜYÜK TEHDİT tanımlaması yapıyor ve arkasından "'Putin'in işgalden caydırılması, ABD Ukrayna'ya asker gönderme taahhüdünde bulunmadan mümkün olmazdı'' diyordu!

NATO'ya UKRAYNA'yı almak isteyen ABD, karşı çıkan ise Almanya idi. Asker göndermeyecekseniz neden KİEV'i ateşe atıyordunuz?

Niye Putin'in saldırması için gerekli koşulları meydana getiriyordunuz? Rusya'yı DURDURAMAYAN

ABD, şimdi DOĞU AVRUPA'DA DAHA ÇOK ASKER BULUNDURACAK DAHA ÇOK ÜS KURACAKTI! Almanya yani AVRUPA'nın RUSYA ile bir adım sonrasında da ASYA ile buluşmasının önüne geçecekti.

Oysa en başından bu yana AVRUPA'nın RUSYA'nın gazına bağımlı olmasını isteyen de ABD'den başkası değildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in de Merkel'in de hesap etmediği buydu.

RUS SARAYLARINA GELİNLER VEREN, ÇOCUKLAR HEDİYE EDEN ALMAN EKOLÜ,

PUTİN ile büyük geleceğe açılacaktı. Ufukta kendilerini bekleyen ÇİN vardı. Ancak Biden, Trump'ın başlattığı politikaları devam ettirip Putin'e daha fazlasını vererek ALMANYA'nın da AVRUPA'nın da yanından çekip aldı. AVRUPA - RUSYA yakınlaşması ABD kadar İngiltere için de büyük sorundu. UKRAYNA'ya giren RUS ORDUSU AVRUPA ile ortak gelecek hedefini silip atıyordu.

Bundan kazanan da doğal olarak ABD-İNGİLTERE ittifakı oluyordu... Avrupa için de geriye son kale TÜRKİYE kalıyordu. Bu nedenle ANKARA'ya aralıksız gelip gidiyorlardı.

Çok geleceklerdi! Başkan Erdoğan'ı yeterince yanlarında bulamadıkları an MUHALEFETLE yükleneceklerdi. KÜRESEL SAVAŞIN BURADAKİ

MÜCADELESİ 2023 SEÇİMLERİ olacaktı...

Başkan Erdoğan tüm dengeleri elinde tutan liderdi...

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