CHP lideri, Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Başkan'la görüştü.

Herkes için sürpriz bir görüşmeydi.

Kemal Bey, ziyaret öncesi ve sonrası Başkan ERDOĞAN'ı hedef alıyor ve "MERKEZ BANKASI'NIN KURUMSAL KİMLİĞİNE SAYGI GÖSTERMELİ!" diyordu. "Görüşme neden yapılıyordu?", "Ne gerek vardı?", "Amaç neydi?" gibi sorulara belki başka bir yazıda cevap ararız. Önemliydi çünkü! CHP adına ciddi bir hamleydi.

Haftayı bitirirken, Kemal Bey'in geçtiğimiz günlerde sözünü ettiği "SİYASİ SUİKASTLAR" olabilir çıkışına odaklanmak istiyorum. Kemal Bey'e duyum nereden, nasıl geldi bilemiyoruz tabii. Ancak işaretler NEGATİF GELMEYE başladı!

Açalım biraz...

Raoul Wallenberg, Nazi Almanya'sını yaşamış bir isimdi.

NAZİLER'in postal sesleri altında inleyen Avrupa'da cesur bir figürdü. Macaristan'a DİPLOMAT olarak koştu. İsveç pasaportu vardı. BUDAPEŞTE'de özel elçi olarak hizmet veriyordu! Yahudiler'e koruyucu pasaportlar dağıtıyordu. İnsanları ölüme giden yolculuktan çekip alıyordu. Kimine göre bu sayı 100 bini bulmuştu. Pasaport verdiği Yahudiler'i alıp İsveç'e yolladı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında resmen kahramanlık yapıyordu.

Masum insanları HİTLER'in zulmünden kurtarıyordu... Günde 12 bin Yahudi Auschwitz'e gönderilirken, Wallenberg hızla sahte İsveç pasaportlarını Yahudiler'e dağıtmaya başlayıp hikayesini yazıyordu. İsveç elçiliğinin yakınlarında tam 30 binayı İsveç koruması altına alarak ilk adımını atıyordu!

Yüzlerce, binlerce aileyi yok olmaktan kurtaran isimdi!

İngiliz siyasetçi, David Amess de Raoul Wallenberg hayranıydı.

Wallenbergler çok ünlü, çok köklü bir aileydi.

Bankacılık asıl işleriydi.

Rothschildler'in de ötesine geçen ancak ön planda olmayan bir zihniyete sahiplerdi. Şu an bile pek çok küresel şirketin sahipleriydi.

Pek bilinmezdi. Çok ama çok zengin olsalar da FORBES'ta görünmezlerdi!

İngiltere'de Marble Arch Sinagogu'nun dışında Raoul Wallenberg heykeli vardı. Bunun yapılmasını sağlayan kişi David Amess'di! Uzun mücadeleden sonra!

Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Charles'ı buraya getirip Wallenberg'e saygı göstermesini sağlayan kişi de AMESS'den başkası değildi.

David Amess, İRAN dostu olarak bilinen, TAHRAN'ın TERÖRLE anılmasından büyük rahatsızlık duyan bir siyasi kişilikti. MI6 ile çalışıp İRAN KÖKENLİ terör saldırılarının önüne geçen bir isimdi. Paris'te yaptığı gibi...

Afganistan'dan çekilmeyi şiddetle protesto ediyordu.

Yaklaşık iki hafta önce BUDAPEŞTE'de konferansa katıldı!

Kabaca şunları söyledi:

İngiliz İstihbarat Başkanı ve MI6 memurları, Pakistan ile de Taliban ile de görüştü.

Afganistan'ın terör yatağı olmasını istemiyoruz.

Ancak işler kolay değil.

Afganistan'da istihbarat teşkilatlarının ileriye dönük çalışma zorlukları var. Muhbirlerin çoğu ya kaçtı ya da saklandı.

Haber alamıyoruz! Bu nedenle, ajanları terörist grupların içine başarılı bir şekilde yerleştirmek için kurulu bir muhbir ağını yeniden inşa etmemiz gerekecek.

Ancak bu zaman alacak.

Orada olan biteni anlamak için hemen adım atmalıyız...

Geri çekilmeden sonra TALİBAN'ın eline inanılmaz silahlar geçti. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. İstihbarat için çok hızlı adım atmalıyız... Operasyonlar için istihbarat ağı için YANLIŞLIK yapıp TALİBAN'ı finanse etmek istemiyoruz...

David Amess, Saab, Ericsson, AstraZeneca gibi çok sayıda marka ile onlarca bankanın sahibi ya da ortağı olan Wallenberg'lere yakındı.

Sir David Amess AİLENİN içinden biri gibiydi... KÜRESEL bir anlayışa sahipti...

Muhafazakâr Parti milletvekili Sir David Amess seçmenleriyle görüşürken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İngiltere'yi şoke eden bu cinayet işlenirken aynı saatlerde artık olağan hale gelen AFGANİSTAN'da da CUMA SALDIRILARI oluyordu! VE ŞİİLER'e ait camiler bombalanıyordu.

Geçtiğimiz haftaki saldırıda yüze yakın insan hayatını kaybederken dün de ortalık kan gölüne dönüyordu... ABD başta olmak üzere YABANCI GÜÇLER ülkeden çıkıyor ancak KAOS hakim oluyordu!

GARİP DEĞİL Mİ!

David Amess'in öldürülmesi, Şİİ camilerinin bombalanması, Suriye'de gerilimin tırmanması hep aynı hat üzerinde olan işler gibi durmaktaydı... Başkan Erdoğan, SURİYE ile ilgili mesaj vermeye devam ederken siyasetin yönünü değiştirmek isteyen güçler burada devreye girebilir mi?

Mümkün! Herkesin çok dikkatli olması gereken bir dönemden geçtiğimiz sanırım ortada.

Gerilimi yükseltmeden, anlayışla adım atılması herkesin hayrına olacaktır... Kimin ne hesap yaptığını bilmek kolay değil çünkü.

Her olayı sakin bir tavırla tartışmanın kimseye zararı olmayacaktır... Oyun kurmak isteyenlere zemin hazırlamayalım...

Kesinlikle dikkatli olalım... İngiltere'deki cinayeti buradan uzakta görmeyelim...