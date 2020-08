Büyük ittifak!

GARİP şeyler oluyor...

Türkiye DOĞALGAZ buldu ancak tartışmalar bitmedi. Herkes bulunduğu yerden söylemesi gerekeni, yapması gerekeni yapıyor gibi... İçerideki tepkileri daha doğrusu cılız desteği anlamak zor değil. Türkiye yakıcı konularda bile artık BİR BÜTÜN olamıyor.

Bence içerideki en büyük sorun bu. MİLLİ davalarda bile ayrıyız...

Doğalgaz MÜJDESİNDE de farklı olmadı. Olamazdı da...Ancak bir dostumun hatırlattığı gibi MÜJDE AÇIKLAMASINDAN önce yapılan bir operasyon vardı.

Türkiye MÜJDE'yi bekliyor "Acaba Başkan Erdoğan ne açıklayacak" sorusunun cevabıyla ilgileniyorken, REUTERS sahne aldı.

FLAŞ olarak geçtiği haberinde "TÜRKİYE 800 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ BULDU" diyordu... Haberde 'Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte' ifadelerine de yer verilmişti.

Ve REUTERS haberi, İKİ TÜRK YETKİLİYE dayandırarak yapıyordu.

Böyle bir yetkili var mıydı?

Varsa rakamı onlar mı verdi?

Ajans kendi kafasına göre mi kurgu bir habere imza atıyordu? Sorular havada...

Bu haberle birlikte BORSA'da enerji şirketlerinin hisseleri kapışılıyor, beklenti çıtası farklı bir noktaya konuyordu. Erdoğan'ın açıklamasıyla REUTERS'in haberi arasındaki fark da muhalefete KALKAN olarak gidiyor, onlar da "ABARTMAYIN" tavrıyla yürüyorlardı...

Dostumun da dediği gibi KİM BU İKİ TÜRK YETKİLİ? Soru bu! Böyle iki yetkili var mı bilemiyorum.

Ama dünyaca ünlü ajans, ismini bilemediğimiz insanlar üzerinden operasyon yaptı! Neden bu kadar rahat operasyon yiyoruz bilmiyorum. Ancak kim yaptıysa bulunmalı diye düşünüyorum...

Devam... Garip olaylardan ilerleyelim yine...

Son dönemde DERİN AMERİKA, özellikle Rockefeller ve Rothschild ailesiyle karşı karşıya geldi.

Yazdık çizdik. Detaylarıyla...

Amerikan derin devletinin en çekindiği ailelerin başında, bu ikisiyle birlikte hatta daha çok çekindiği HANEDANLAR vardır. Aileler vardır.

Kimilerine göre bu garip gibi görünse de gerçek böyle.

Derin Amerika, David Rockefeller'in ölümünden sonra aile içinde gücünü artırdı. Hatta aynı yönde hareket etmeye başladılar.

Rothschild ailesiyle ilgili karşı karşıya geldikleri konularda Derin Amerika'nın artık geri adım atmadığını gördük. Bunu da ortaya koyan çok olay çok örnek var. Ancak adını çok duymadığımız Avustralya'nın gerçek sahibi olan Baillieu ailesi ya da Baillieu Hanedanı, Derin Amerika'nın bağlı olduğu gizli örgütlerin tamamının da üzerindedir.

Marshall Baillieu, eski bir politikacı. Avustralya, çok uzak bir ülke olmasına rağmen Baillieu ailesi Washington'ın en önemli gücüdür. Derin Amerika'nın tüm üyeleri Marshall Baillieu ile karşı karşıya gelmeyi istemez. Şimdi Rothschild ailesi belki de 2020'nin en önemli adımını attı.

Pandemiden daha etkin olan bu adım Rothschild ailesiyle Baillieu ailesini ortaklığa götürdü.

Marshall Baillieu, sıradan finans kurumlarında da görev yaptı.

Hep kendini gizledi.

Dünyanın belki de yaşayan en önemli ve en güçlü ismi olan Marshall Baillieu, hep sıradan yaşamayı ve kaybeden biri gibi görünmeyi tercih etti. Rothschild & Co dünyanın en önemli yatırım bankasıdır. Rothschild & Co İngiltere'den değil Avustralya'dan yönetilirdi.

O nedenle Marshall Baillieu, Avustralya Rothschild &

Co'nun başkanı oldu. 84 yaşındaki biri bir bankanın başkanı olmaz. Yönettiği gücün başına geçtiğinin ilanıdır bu açıklama.

ORTAKLIĞA ve İTTİFAKA da böyle bakmakta fayda var.

Marshall Baillieu, Kıbrıs adasının yeni off-shore merkezi olması fikrini ilk ortaya atan kişiydi. Marshall Baillieu, yaklaşık 14 bin kilometre uzaklıktaki Kıbrıs adasının off-shore merkezi olmasını istemesi, nereden bakarsanız bakın anlaşılmaz gibi görünebilir. Ancak yeni dünyanın merkezi Akdeniz olacak.

Akdeniz o nedenle her geçen gün daha da önem kazanacak. Akdeniz'de güç olmak isteyenlerin ne kadar ciddi çığlık attığını görüyoruz.

Sadece Avrupa mı? ABD de Çin de hatta Japonya da Akdeniz'e giriş yapmak için adımlar atıyor. İşte burada BAILLIEU ILE ROTHSCHILD'in büyük ittifakı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Derin Amerika artık Rothschild ailesini görmezden gelemez.

Planlarının dışında tutmaya devam edecekse, Derin Amerika'nın elinde çok ama çok önemli kozlar var demektir. Baillieu ile Rothschild'in nasıl bir araya geldiği ise hala meçhul.

DERİN AMERİKA içinde Baillieu ailesine yakın çok ama çok önemli isimler var.

Mesela Steve Bannon...

Baillieu ailesiyle hep çok yakındı. Marshall Baillieu'nun, Steve Bannon'ın tutuklanmasıyla birlikte Rothschild ile ortaklık yaptığını düşünenler bile var.

Daha doğrusu Steve Bannon hamlesinin bardağı taşırdığını ileri süren kayda değer çok isim var.

Marshall Baillieu, Adalet Bakanı William Barr'ı aradı ve Bannon'ın başına gelebilecek her olumsuzluktan Başkan Trump, Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo'yu sorumlu tutacağını söyledi. Evet YANLIŞ okumadınız! Hiç bilmediğiniz ya da çok az bilinen biri ABD'nin TEPESİNİ ARIYOR VE TALİMAT VERİYOR... Olacak gibi değil ama oldu...

Marshall Baillieu, 5 milyon dolar kefaletle çıkardığı Bannon'a, özel bir koruma ekibi gönderdi. Eski askerlerden oluşan bu ekip Bannon'ı koruma altına aldı. Şimdi Bannon üzerinden yeni bir oyun şekillenir mi? Bunu anlamalıyız. Çünkü Marshall Baillieu, Derin Amerika'yı yönetmiyordu ama etkisi vardı. Hem de fazlaca etkisi vardı. Şimdi karşı tarafla aynı masaya oturması yeni dönemin daha da karışacağını gösteriyor. Pandemi devam ediyor ve etkisini siyasette de ekonomi de gösteriyor.

Gösterecek de...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın