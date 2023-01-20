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ENGİN ARDIÇ
Siyasi zavallılar

Siyasi zavallılar

20.01.2023, Cuma
Artık iyice kabak tadı veren, bıktıran, hatta tepki uyandıran "aday" hakkında iyice uçtular...
Bazı manyaklar kendi arkadaşlarını öne sürmeye kalktılar...
Rivayet muhtelif.
Şubat sonlarına kadar da bu böyle gidecek.
Biz de genel merkez kedisi Şero'yu önermiştik, kabul görmedi.
Şimdi de Abdüllatif Şener ismi ortaya atılmış. Evet, Şener Şero'dan daha güçlü bir isim.
Daha kimler çıkar kimbilir...

***

Abdüllatif Şener, CHP milletvekili.
Ama AK Parti'nin de kurucularından.
Eh, bu bile yeterince bir fikir veriyor kendisi hakkında!
Oradan ayrılmış, Türkiye Partisi diye bir parti kurmuştu.
Sonra onu da bıraktı, CHP'ye geçti.
Maliyecidir. Bakanlığı, başbakan yardımcılığı da olmuştu.
Hepsi bu.

***

Fakat acaba arkasında ABD ile AB var mı?
Ne marifetini görmüşler ki destek verecekler?
Hangi AK Parti seçmeni "Eskiden bizdendi" diyecek de oy atacak?
Hangi Kemalist "İmana gelmiş" diyecek?

***

Asıl şenlik de şurada:
Altılılar, cumhurbaşkanı yardımcısı mı olmak isteyecekler Meclis üyesi mi?
Birini olursan ötekini olamıyorsun.
Önce Meclis'e girip sonra istifa ederek başkan yardımcısı olmak mümkün.
Peki seçmen buna göz mü yumacak?
Ya da milletvekili kalıp cumhurbaşkanının icraatına imza vermek de mümkün.
Böylece yasama ile yürütme iyice birbirine girer...
Bunu da "kuvvetler ayrılığı" diye yutturmak isterler ama kaç saftırık inanır?

***

Öyle bir yola girdiler ki çabaladıkça batacaklar.
Anayasa'dan "Türk" tanımını kaldırmak istemenin ayıbı da yanlarına kalacak.
Askerin kendi başkomutanını alkışlamasına karşı çıkmanın ayıbı gibi.
İHA ve SİHA üretimini durdurmak istemenin ayıbı gibi.
Gaziantep'i Urfa sanmanın şaşkınlığını hiç saymıyorum, alıştık.
Lefter de Fenerbahçe'nin kalecisiymiş ya...
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