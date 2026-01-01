Viral Galeri Viral Tıkla Yurdun doğusu buz kesti! A Haber bölgede: Diyarbakır'da son 53 yılın en yoğun kar yağışı

Yurdun dört bir yanı 2026'nın ilk gününde yoğun kar ile mücadele ederken, Doğu Anadolu'nun incisi Diyarbakır'da hayat durma noktasına geldi. Şehir merkezi başta olmak üzere kar kalınlığı 30-35 santime ulaşırken A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan bölgedeki son durumu aktardı. Yılmaz, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildiği belirtirken, yağışların son 53 yılın en yoğun kar yağışı olduğuna dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 22:34 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 22:52
Türkiye, yeni yılın ilk gününde başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı ile güne merhaba derken Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise hayat adeta durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) özellikle doğudaki illere yoğun kar yağışı, buzlanma ve don uyarısında bulunurken A Haber ekipleri sahada sokakların nabzını tutuyor.

Kar yağışının en yoğun görülen illerinden olan Diyarbakır'da kar kalınlığı yer yer 30-35 santime ulaşırken A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Kayapınar ilçesinde bölgedeki son durumu paylaştı.

DİYARBAKIR'DA SON YILLARIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları...

"SON 53 YILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI"

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'da kar yağışının etkisini aralıklı olarak sürdüğünü belirtirken, 1973 yılından bu yana bölgede görülen en yoğun kar yağışı olduğuna dikkat çekti. Yılmaz açıklamalarının devamında ise sokakta mahsur kalan araçları ve bölgedeki son durumu aktararak; "Son yılların en yoğun yağışı bölgede hakim, özellikle de 1973 yılından sonra Diyarbakır'da böylesine bir kar görüldü. Hemen ben aslında etrafı ekranlara taşımak istiyorum."

"KIRSAL KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMİ GEÇTİ"

Burası Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Talaytepe Mahallesi. Araçlar burada mahsur kaldı, özellikle de sabah saatlerinde çok sayıda kişi mahsur kaldı, evden dışarı çıkamadı, esnaf kepenk açamadı. Bugün Diyarbakır ve bölgede yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu günü evlerinde geçirdiğini söyleyebiliriz. Diyarbakır şehir merkezindeki kar kalınlığı yer yer 30 yer yer de 35 santimi bulduğunu belirtebilirim. Kırsal bölgede yani Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde, Kulp'un Şenyayla bölgesinde, Dicle'nin Görese Dağı bölgesindeki kar kalınlığı 60 santimi geçtiğini söyleyebilirim. Tabii kar yağışı hayatı olumsuz yönde de etkiliyor aynı zamanda.

"KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ"

Şehir merkezinde bu kadar bir yağış yoktu açıkçası. Yani dört gündür bir gün hariç, dün vardı bir önceki gün güneşliydi. Bugün de yoğun bir kar, gerçekten şehir merkezinde yani hayat tabiri caizse felç oldu diyebiliriz. Yollar kapalı, pek çok noktada şu anda ulaşım... Evet ben arabamı çıkartamadım, hatta ben aslında buradaki sitenin içerisindeki araçları da bir yandan ekranlara taşımak istiyorum. Ben de evde mahsur kaldım, kameraman arkadaşıma ulaşamayınca şu anda böyle yayınımızı yapıyoruz.

