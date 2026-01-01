Viral
Galeri
Viral Tıkla
Yurdun doğusu buz kesti! A Haber bölgede: Diyarbakır'da son 53 yılın en yoğun kar yağışı
Yurdun doğusu buz kesti! A Haber bölgede: Diyarbakır'da son 53 yılın en yoğun kar yağışı
Yurdun dört bir yanı 2026'nın ilk gününde yoğun kar ile mücadele ederken, Doğu Anadolu'nun incisi Diyarbakır'da hayat durma noktasına geldi. Şehir merkezi başta olmak üzere kar kalınlığı 30-35 santime ulaşırken A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan bölgedeki son durumu aktardı. Yılmaz, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildiği belirtirken, yağışların son 53 yılın en yoğun kar yağışı olduğuna dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 01.01.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 22:52