Yurdun doğusu buz kesti! A Haber bölgede: Diyarbakır’da son 53 yılın en yoğun kar yağışı

"KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ"

Şehir merkezinde bu kadar bir yağış yoktu açıkçası. Yani dört gündür bir gün hariç, dün vardı bir önceki gün güneşliydi. Bugün de yoğun bir kar, gerçekten şehir merkezinde yani hayat tabiri caizse felç oldu diyebiliriz. Yollar kapalı, pek çok noktada şu anda ulaşım... Evet ben arabamı çıkartamadım, hatta ben aslında buradaki sitenin içerisindeki araçları da bir yandan ekranlara taşımak istiyorum. Ben de evde mahsur kaldım, kameraman arkadaşıma ulaşamayınca şu anda böyle yayınımızı yapıyoruz.