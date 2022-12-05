İçinde yaşadığımız sevimsiz gerçeklik, insanları, özellikle gençleri bunalttıkçada güç kazanıyor.Yalnız edebiyatta değil, sinema ve televizyonda da.En çok izlenen dizilerin başındageliyor.Bir... Şimdi çok moda.Farklı ama tehlikeli, üstelik sürekli değişen bir evren... Kahramanları bekleyen ürkütücü serüvenler...Karışık kafaları büsbütün karışıyor ve bundan mutlu oluyorlar.filminisanan dıngıllar bile türedi.Sahtekar serserinin biridemişti de, bendeniz dedemiştim.Herif öldü, bir kuruş da vermedi tabii.

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Ülkemizde canı sıkılan ittifak kuruyor ya, bir yenisi daha çıkıyormuş.Adı belli değil.Daha kurulmamış da, görüşmeler sürüyormuş.Adalet Partisi... Böyle bir parti bugün de varmış... Başkanı Vecdet.Memleket Partisi... Bu, bildiğin Muharrem.Doğru Parti... Bizim Meriç de oranın başkan yardımcısı.Bir de Ümit Özdağ... Zafer Partisi.Bunlar meğerseinsanlarmış.Sosyal, laik, hukuk devleti, kuruluş felsefesi, fabrika ayarları falan filan.Kemalist bir atılım.Plan, program, proje?Öyle bir şey yok. Öyle bir şeye gerek de yok.

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İttifak birbirine güç vermek, gerektiğinde yardım etmek için kurulur.Örneğin Millet İttifakı, Gültekin'in muazzam siyasi prestiji ve desteğiyle ayakta durmaktadır! O olmasaydı yanmışlardı.Peki bunlardan hangisi hangi seçim çevresinde güçlüdür de ötekiler onun kuyruğunda meclise girebileceklerdir? Hangisi ne kadar oy alıyor da ötekileri peşine takacak?Ne umuyorlar?Hiiiç... Vecdet, Muharrem, Rıfat ve Ümit belki Meclis'e böylece kapağı atarlar. (Bu partiler boşuna mı kuruldu?)Bu da yeter.

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Distopik bir Türkiye düşlüyorum.Adı belli olmayan ittifak iktidarda.Diğer bir gereksiz ittifak da ana muhalefet olmuş, yani TKP, TKH, Sol Parti ve Devrim Hareketi...Bir algoritma değişikliği yaparak tersini de kurabilirsiniz.Peki Kılıçdaroğlu bu distopyanın neresinde?Öyle biri yok ki!... O, Amerikalı bilgisayar programcısı bir çocuğun zihninde mevcuttu, birdenbire yok oldu.Çocuk nerede çalışıyordu acaba?