31 Aralık’ta okul var mı? Okullar açık mı, mesai yarım gün mü?

Yeni yıl yaklaşırken tatil takvimi yeniden merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi 1 Ocak'ın resmi tatil olması netlik taşıyor ancak 31 Aralık'ın durumu hem öğrenciler hem de çalışanlar tarafından araştırılıyor. 8 Aralık itibarıyla yılın son gününe 24 gün kala, "31 Aralık'ta okullar açık mı, mesai yarım gün mü olacak?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında üst sıralara çıktı. Konuyla ilgili merak edilen detaylar netlik kazanmaya başladı.