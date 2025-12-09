31 Aralık'ta okul var mı? Okullar açık mı, mesai yarım gün mü?
Yeni yıla sayılı günler kala gözler 31 Aralık tarihine çevrildi. Öğrencilerden çalışanlara herkes, yılın son gününün nasıl geçeceğini araştırıyor. Her yıl farklı bir güne denk gelen 31 Aralık, bu kez çarşamba gününe geliyor. Hafta içine denk gelmesiyle birlikte 'Okullar açık olacak mı, mesai yarım gün mü olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Bu konuda resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
