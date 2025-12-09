Viral Galeri Viral Liste 31 Aralık'ta okul var mı? Okullar açık mı, mesai yarım gün mü?

Yeni yıla sayılı günler kala gözler 31 Aralık tarihine çevrildi. Öğrencilerden çalışanlara herkes, yılın son gününün nasıl geçeceğini araştırıyor. Her yıl farklı bir güne denk gelen 31 Aralık, bu kez çarşamba gününe geliyor. Hafta içine denk gelmesiyle birlikte 'Okullar açık olacak mı, mesai yarım gün mü olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Bu konuda resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

31 Aralık’ta okul var mı? Okullar açık mı, mesai yarım gün mü?

Yeni yıl yaklaşırken tatil takvimi yeniden merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi 1 Ocak'ın resmi tatil olması netlik taşıyor ancak 31 Aralık'ın durumu hem öğrenciler hem de çalışanlar tarafından araştırılıyor. 8 Aralık itibarıyla yılın son gününe 24 gün kala, "31 Aralık'ta okullar açık mı, mesai yarım gün mü olacak?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında üst sıralara çıktı. Konuyla ilgili merak edilen detaylar netlik kazanmaya başladı.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2025 tarihinde resmi takvimde yarım gün tatil bulunmuyor. Dolayısıyla mesai düzeni ve eğitim programı normal işleyişine devam edecek. Öğrenciler ve çalışanlar günü olağan saatlerde tamamlayacak.

OKULLAR VE İŞ YERLERİ AÇIK OLACAK MI?

Yılın son günü olan 31 Aralık'ta okullar da iş yerleri de açık olacak. Herhangi bir idari izin ya da özel düzenleme açıklanmadan, gün standart mesai kapsamında değerlendirilecek.

RESMİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi tatil, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü geçerli olacak. Bu tarihte okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise iş sözleşmeleri ve kurum politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

