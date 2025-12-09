Viral Galeri Viral Liste BİM 9-12 Aralık aktüel kataloğu: BİM’e bu hafta ne geliyor, hangi ürünler indirimde?

BİM 9-12 Aralık aktüel kataloğu: BİM’e bu hafta ne geliyor, hangi ürünler indirimde?

BİM, Aralık ayında aktüel fırsatlarını sürdürmeye devam ediyor. Zincir market, her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı ve Cuma günleri için hazırladığı yeni indirim kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. 12 Aralık Cuma günü geçerli olacak listede ev-yaşam kategorisinde cazip fırsatlar bulunuyor. Peki 9-12 Aralık aktüel kataloglarında hangi ürünler indirimde? İşte öne çıkan ürünler ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2025 13:09
BİM 9-12 Aralık aktüel kataloğu: BİM’e bu hafta ne geliyor, hangi ürünler indirimde?

Evini yenilemek isteyenler ve uygun fiyatlı alışverişi tercih edenler aktüel ürünleri araştırmaya başladı. BİM'in bu haftaki kampanyasında elektrikli ısıtıcı modellerinden mutfak gereçlerine, çocuk oyuncaklarından tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar yer alıyor. İşte 9-12 Aralık 2025 BİM aktüel ürün katalogları ve fiyat listesi…

BİM 9-12 Aralık aktüel kataloğu: BİM’e bu hafta ne geliyor, hangi ürünler indirimde?

9 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOG

Dana Kangal Sucuk Maret 500 g: 229 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g: 149 TL
Tam Yağlı Tava Peyniri Peysan 600 g: 119 TL
Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg: 175 TL
Bohça Mantı Superfresh 1000 g: 145 TL
Piliç Baget Lezita-Erpiliç 1000 g: 59,90 TL
Dana Döner Aytaç 200 g: 105 TL

BİM 9-12 Aralık aktüel kataloğu: BİM’e bu hafta ne geliyor, hangi ürünler indirimde?

Tam Buğday Unlu Kakaolu Bisküvi Yaşam 3×131 g: 42,50 TL
Filtre Kahve Mehmet Efendi 250 g: 220 TL
Siyah Zeytin Tanem 2 kg: 215 TL
Siyah Çay Doğuş Tiriyaki 5 kg: 950 TL
Pizza Tabanı Munu 450 g / 25 cm (5 adet): 37,50 TL
Mayonez Hellmann's 381 g: 115 TL
Ketçap Hellmann's 610 g: 75 TL

BİM 9-12 Aralık aktüel kataloğu: BİM’e bu hafta ne geliyor, hangi ürünler indirimde?

12 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOG

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı (1800W): 1.190 TL
Kumtel Fanlı Konvektör HC-2948 (2000W): 1.750 TL
Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör (2000W): 2.390 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı (2000W / 3 Kademe): 649 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı (2300W): 1.850 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı (1200W): 599 TL

BİM 9-12 Aralık aktüel kataloğu: BİM’e bu hafta ne geliyor, hangi ürünler indirimde?

Casper VIA X45 Cep Telefonu (8GB / 256GB): 9.990 TL
Casper VIA M45 Cep Telefonu (6GB / 128GB): 6.990 TL
Polosmart Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti: 199 TL
Tablet Kalemi (Farklı Çeşitler): 499 TL
Desenli Telefon Kılıfları:149 TL

SON DAKİKA