Kick boks sporcusu Büşra Karakaş'tan turist kadına darp! "Saçlarımı çekti başımı fayansa çarptım"
İstanbul'a tatil için gelen Rus turist Maria Avdienko, doğum günü partisinde hayatının kabusunu yaşadı. Parti esnasında bahçeye çıkan Avdienko, arkalarından gelen model ve kick boksçu Büşra Karakaş tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Avdienko, 'Büşra Karakaş beni saçlarımın arkasından yakalayıp çekmeye başladı. Başımı fayansa çarptım.' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 09.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:39