Kick boks sporcusu Büşra Karakaş'tan turist kadına darp! "Saçlarımı çekti başımı fayansa çarptım"

SAÇINDAN ÇEKİLDİ YERE İTİLDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde A. D. iddiaya göre Avdienko'yu yanına çağırdı. Avdienko da yanına gittiği A. D.'nin doğum gününü kutlamak istedi. A. D. partideki gürültülü ortam nedeniyle kadına bahçeye geçmeyi önerdi. Bahçeye geçecekleri sırada A. D., parti sırasında yanında bulunan model ve kick boksçu Büşra Karakaş'a birşeyler söyleyerek Avdienko ile yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre arkalarından bağırarak gelen Büşra Karakaş, Avdienko'yu saçından çekti; A.D.' nin ise gülümseyerek Avdienko'yu ittiği iddia edildi.