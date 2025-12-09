Viral Galeri Viral Liste Kick boks sporcusu Büşra Karakaş'tan turist kadına darp! "Saçlarımı çekti başımı fayansa çarptım"

Kick boks sporcusu Büşra Karakaş'tan turist kadına darp! "Saçlarımı çekti başımı fayansa çarptım"

İstanbul'a tatil için gelen Rus turist Maria Avdienko, doğum günü partisinde hayatının kabusunu yaşadı. Parti esnasında bahçeye çıkan Avdienko, arkalarından gelen model ve kick boksçu Büşra Karakaş tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Avdienko, 'Büşra Karakaş beni saçlarımın arkasından yakalayıp çekmeye başladı. Başımı fayansa çarptım.' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 09.12.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:39
Kick boks sporcusu Büşra Karakaş’tan turist kadına darp! Saçlarımı çekti başımı fayansa çarptım

Kan donduran olay, 18 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Levent'te bulunan bir kitap ofisinde meydana geldi.

Kick boks sporcusu Büşra Karakaş’tan turist kadına darp! Saçlarımı çekti başımı fayansa çarptım

İddiaya göre tatil için İstanbul'a gelen Rus Maria Avdienko, daha önce sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu Nezir T. tarafından iş insanı A. D.'nin doğum günü partisine davet edildi. Nezir T.'nin kendisini otelden alması sonrasında Avdienko, partinin düzenlendiği ofise gitti.

Kick boks sporcusu Büşra Karakaş’tan turist kadına darp! Saçlarımı çekti başımı fayansa çarptım

SAÇINDAN ÇEKİLDİ YERE İTİLDİ
Gecenin ilerleyen saatlerinde A. D. iddiaya göre Avdienko'yu yanına çağırdı. Avdienko da yanına gittiği A. D.'nin doğum gününü kutlamak istedi. A. D. partideki gürültülü ortam nedeniyle kadına bahçeye geçmeyi önerdi. Bahçeye geçecekleri sırada A. D., parti sırasında yanında bulunan model ve kick boksçu Büşra Karakaş'a birşeyler söyleyerek Avdienko ile yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre arkalarından bağırarak gelen Büşra Karakaş, Avdienko'yu saçından çekti; A.D.' nin ise gülümseyerek Avdienko'yu ittiği iddia edildi.

Kick boks sporcusu Büşra Karakaş’tan turist kadına darp! Saçlarımı çekti başımı fayansa çarptım

BAŞINI FAYANSA ÇARPTI
Dengesini kaybederek yere düştüğünü söyleyen Avdienko, başını fayansa çarptı. Ağrı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan Avdienko, ayağa kalmaya çalıştığı sırada Büşra Karakaş'ın bir kez daha saçlarını çektiğini söyledi.

Kick boks sporcusu Büşra Karakaş’tan turist kadına darp! Saçlarımı çekti başımı fayansa çarptım

Partideki diğer davetliler tarafından yerden kaldırılan Avdienko, olay sonrası cep telefonuyla yaşananları kaydetti. Olayın ardından A.D. ve Büşra Karakaş içeri geçerken Avdienko ise arkadaşıyla partiden ayrıldı.

SON DAKİKA