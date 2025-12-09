Viral Galeri Viral Liste Bir bardakta şifa: Kış soğuklarında içinizi ısıtacak 5 bitki çayı

Kış soğuklarının etkisini artırdığı bu dönemde, bağışıklık sistemini güçlendiren doğal yöntemler merak ediliyor. Soğuk algınlığı ve grip riskine karşı hangi bitki çaylarının daha etkili olduğu sıkça araştırılıyor. Peki dondurucu havalarda vücudu koruyan, hastalıklara karşı kalkan görevi gören bitki çayları hangileri? İşte içinizi ısıtan ve bağışıklığı destekleyen 5 güçlü kış çayı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2025 12:20
Mevsim geçişleriyle birlikte soğuk algınlığı, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanırken, bitki çaylarına olan ilgi de yeniden yükseliyor. Antioksidan ve bağışıklık güçlendirici özellikleriyle öne çıkan pek çok bitki çayı, hastalıklardan korunmaya ve hastalık sürecini daha hafif atlatmaya yardımcı oluyor. İşte kış boyu vücudu destekleyen en etkili 5 bitki çayı ve hazırlanış yöntemleri…

Ekinezya

Kış aylarında sık görülen soğuk algınlığı ve nezleye karşı en çok tercih edilen bitkilerden biri ekinezyadır. Düzenli tüketildiğinde vücudun savunma kapasitesini desteklediği bilinen ekinezya, özellikle üst solunum yolu şikayetlerinin yoğunlaştığı dönemlerde öne çıkıyor. Kış boyunca ekinezya çayı tüketmek bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlıyor.

Tarif: Bir litre kaynamış suya 3-5 yemek kaşığı kuru ekinezya ekleyin ve 2-5 dakika demlemeye bırakın. Yaklaşık 15 gün düzenli tükettikten sonra kısa bir ara vererek yeniden devam edebilirsiniz.

Ihlamur

Ateş düşürücü, terletici ve öksürük hafifletici özellikleriyle bilinen ıhlamur; grip, nezle ve soğuk algınlığı dönemlerinde en çok tercih edilen çaylardan biri. Sindirimi desteklemesi ve boğaz ağrılarını yatıştırması da sık tüketilme nedenleri arasında.

Tarif: Su kaynadıktan sonra ıhlamuru ekleyip 10 dakika demleyin. Gün içinde 3 bardağa kadar tüketebilirsiniz.

Adaçayı

Adaçayı, toksinlerin atılmasına katkı sağlaması, stres azaltması, boğaz ağrılarını hafifletmesi, kan şekerini dengelemesi ve ağız yaralarını iyileştirmesiyle öne çıkıyor. Sadece kışın değil, yıl boyunca tüketilebilecek faydalı bitkilerden biri.

Tarif: 2 çay kaşığı adaçayını sıcak suyla 5-10 dakika demleyin. Yoğun tat oluşursa limon veya bal ekleyerek içebilirsiniz.

Zencefil Çayı

Asya kökenli zencefil çayı; sindirimi hızlandırması, soğuk algınlığını hafifletmesi, boğaz ağrılarını azaltması ve kan şekerini düşürmesiyle biliniyor. Kas ağrılarına karşı da doğal bir rahatlatıcı etki sağlıyor.

Tarif: 4 cm taze zencefili ince dilimleyip suyla 15-20 dakika kaynatın. 5 dakika dinlendirdikten sonra limon ve bal ekleyerek servis edin.

