Yunanistan'ın12 mile çıkarmaya hazırlandığısöyleniyor...Buna göre, yalnızca Girit'in batısı ve güneybatısında 12 mil yapacaklarmış, diğer karasuları 6 milde kalacakmış. Amaç elbette mavi vatanın Türkiye Libya bağlantısını kesmek.Ee? Savaşacak mıyız?Yıllardır yırtınıyoruzdiye, ne yapacağız?Yoksadeyipkıvırtacak mıyız?deyip geçebiliriz de ha...Amerikabelirtiyor.İnanalım mı?bunu yaparsa,olarak tarihe geçer.

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ağzından bir demeç yayınlandı. Papazın adı belirtilmedi.Diyesiymiş ki,Ne Yunanlılar bu kadar dangalaktır, nede biz bu kadar gaddar.Gerçi daha önce de Atina metropoliti,davet etmişti ama...Şimdi bu papaz da diyesiymiş ki,...Hadi canım sen de, derdiBir savaş çıkarsa ne biz Atina'yıne de onlar İzmir'i...O eskidendi.Savaş birkaç gün sürer ve esas olarak adalarda cereyan eder.Bol bombardıman...İki taraf için de stratejik amaç, birbirinin hava ve deniz kuvvetlerine kayıp verdirmek olacaktır.unutunuz. Orada Amerikan duvarı var. Zaten Türkiye'yi frenlemek amacıyla kuruldu.Kıbrıs'ı bilemem.Kıbrıs'ta bizi geri püskürtürlerse buna hiçbir Türk iktidarı dayanamaz, ayakta kalamaz.Burada deprem olur.Bu arada YPG'nin Suriye sınırından doğru girişeceği saldırı da ayrı konu...Fakat kazanırsak da, bir daha hiçbir muhalifın çöpe attığı kâğıt mendile bile yaklaşamaz!Ortada neBey kalır, neHanım, ne de onların konu mankenleri...

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Yunanistan, Girit'te bu numarayı yapar da Türkiye sesini çıkarmazsa,kaybeder.Görelim bakalım,bizim seçimlerde oyunu kime veriyor?Kullansın canım, ne de olsa eski bir Osmanlı tebaı sayılır, tarihi olaraktan...