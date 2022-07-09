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ENGİN ARDIÇ
Durun! Siz kardeşsiniz!

Durun! Siz kardeşsiniz!

09.07.2022, Cumartesi
Netflix'te "Fauda" adında bir dizi oynuyor, sakın kaçırmayınız.
Bizim dilde "kargaşa" demekmiş.
Yok, burada küfür yok. Erşan gibi değil.
Bir İsrail dizisi...
Filistin "meselesini" anlatıyor.
Elbette kendine göre ama öküzce değil.
Propaganda yapmıyor, "insan gerçeğini" işlemiş.
Bir Mossad "vurucu timi", Moreno'nun yönetiminde Doron, Gabi, Boaz, Eli, Avihai, Naor ve Nurit, Filistinli militan Ebu Ahmed'i (onlar tabii Abu Ahmad diyorlar) öldürmeye çalışıyor...
Düğün basıyorlar yanlışlıkla damadı vuruyorlar, bu sefer gelin Emel (Amal) canlı bomba oluyor ve intikam alıyor...
Karşılıklı hamleler, karşılıklı cinayetler birbirini izliyor...
Sonuna gelmedim. Ebu Ahmed mi ölecek, Doron mu bilmem.
Çok başarılı, son derece ustaca çekilmiş bir dizi... Çok suyu çıkarılmış bir deyim olduğunu bilmesem "Soluk soluğa izleniyor" diyeceğim...

***

İki şey beni çarptı, bakalım sizi de çarpacak mı?
Bir: Arapça ile İbranice birbirine ne kadar da benziyor!
Böyle olduğunu biliyorduk, çünkü ikisinin de kökeni ortak, Akadca.
Babil yani. "Semitik" dillerin atası.
Asurca da bunun kuzey lehçesidir.
Evet ama böyle yan yana, iç içe duymak çok etkileyici.
Kimin konuştuğunu bilmesek ayırt etmekte zorlanacağız.
Bir de, Mossad ajanları bülbül gibi Arapça konuşabiliyorlar, buna karşılık Filistinlilerin azıcık çalışmaları gerekiyor.
İki: Birbirlerinin "kılığına" ne kadar da kolay ve çabuk girebiliyorlar!
Saçını açıp bir de kısa etek giydin mi oldun sana Yahudi kızı.
Kafanı örtüp oluyorsun Arap.
Tipler aynı!
Kızlar da aynı güzellikte ya da çirkinlikte.
Mossad tetikçisi Doron tipi, Esenyurt'ta tüpgazcı olarak da karşınıza çıkabilirdi hani...
Şuradan da belli ki dizide Arap rollerini oynayanlar da Yahudi sanatçılar ve ayırt etmek mümkün değil.

***

Lafın burasında kaçınılmaz olarak şu hüküm gelip kendini dayatıyor:
Bunlar kardeş yahu!
Louis de Funes'in oynadığı bir Fransız komedyasında, isimleri Süleyman ve Salomon olan iki kişiye soruluyordu: "Siz kardeş olmayasınız?" Birbirlerini öldürdüler ve görünür bir gelecekte de öldürecekler.
Filistin meselesinin çözüleceği yoktur.
Çünkü iki şeyin birlikte gerçekleşmesi şart: Bir, Yahudiler, Filistinlileri eşit olarak görecekler ve onların da devlet kurmaya, kendi kendilerini yönetmeye hakları olduğunu kabul edecekler...
İki: Bütün İslam dünyası da bir İsrail devletinin yaşamaya hakkı olduğunu kabul edecek.
Toprakları kardeşçe paylaşmayı bilemediler.
Bayramınız mübarek olsun efendim,
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