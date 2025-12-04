Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 100 bin TL’ye ulaştı! İşte banka banka ödeme planı

FAİZ KREDİ KAMPANYASINDA TUTAR 100 BİN TL'YE ULAŞTI

Bazı bankalar yalnızca belirli limitlerde faizsiz kredi verirken, bazıları bu tutarı 100.000 TL'ye kadar yükseltiyor. Vade süreleri 3 ile 12 ay arasında değişiyor. Müşterinin gelir durumu ve banka politikaları kredi üst limitini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Faizsiz kredi kampanyasından yalnızca yeni müşteriler faydalanabiliyor.