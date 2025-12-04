Viral
Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 100 bin TL’ye ulaştı! İşte banka banka ödeme planı
Bankalar Aralık ayında sıfır faizli kredi kampanyalarını yeniledi. Yeni limit 100.000 TL'ye ulaştı. Faizsiz finansman sunan 9 banka, anapara dışında hiçbir ödeme talep etmiyor. Vade süreleri ve limitler ise bankadan bankaya değişiyor. Peki hangi banka en yüksek sıfır faizli krediyi veriyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:54