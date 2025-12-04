Viral Galeri Viral Liste Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 100 bin TL’ye ulaştı! İşte banka banka ödeme planı

Bankalar Aralık ayında sıfır faizli kredi kampanyalarını yeniledi. Yeni limit 100.000 TL'ye ulaştı. Faizsiz finansman sunan 9 banka, anapara dışında hiçbir ödeme talep etmiyor. Vade süreleri ve limitler ise bankadan bankaya değişiyor. Peki hangi banka en yüksek sıfır faizli krediyi veriyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:54
Faiz ödemeden kredi kullanmak isteyenler için bankalar kampanyalarını güncelledi. Sene sonu itibarıyla 9 banka, 100.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi ve nakit avans desteği sunuyor. Faizsiz krediler, acil ihtiyaçlarını düşük maliyetle karşılamak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki sıfır faizli kredi koşulları neler? İşte banka banka ödeme planları…

FAİZ KREDİ KAMPANYASINDA TUTAR 100 BİN TL'YE ULAŞTI

Bazı bankalar yalnızca belirli limitlerde faizsiz kredi verirken, bazıları bu tutarı 100.000 TL'ye kadar yükseltiyor. Vade süreleri 3 ile 12 ay arasında değişiyor. Müşterinin gelir durumu ve banka politikaları kredi üst limitini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Faizsiz kredi kampanyasından yalnızca yeni müşteriler faydalanabiliyor.

Aralık ayı kampanyalarında %0 faiz oranı ile sunulan kredilerin yanında %2,99'a kadar değişen uygun faizli seçenekler de bulunuyor. Uygun faizli kredi tutarlarında limit 150.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor. Başvuru süreci çoğunlukla mobil bankacılık üzerinden birkaç dakika içinde tamamlanıyor. Güncel kampanyalardan yararlanmak isteyenler, bankaların resmi internet siteleri üzerinden detayları inceleyebilir.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

İş Bankası

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 55.000 TL

Ödeme Detayı:

  • 3 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans
  • 1 ay vadeli 30.000 TL'ye kadar ek hesap
Garanti BBVA

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 75.000 TL

Ödeme Detayı:

  • Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50.000 TL'ye kadar kredi
  • 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli avans hesap

