Tahliye yolu açılıyor! 11. Yargı Paketi ile 55 bin mahkuma çıkış kapısı: Gözler Meclis’te

İlk etapta yaklaşık 55 bin hükümlünün bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Ancak hukukçular arasında değerlendirmeler farklılık gösteriyor.

Bazı görüşlere göre sayı 95 bine, bazı tahminlere göre ise 150 bine kadar yükselebilir. Tahliyelerin kademeli yapılması planlanıyor.