Viral Galeri Viral Liste Tahliye yolu açılıyor! 11. Yargı Paketi ile 55 bin mahkuma çıkış kapısı: Gözler Meclis'te

11. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçip geçmediği, düzenlemenin kapsamı ve infaz indirimiyle ilgili beklentiler kamuoyunun odağında. Özellikle infaz düzenlemesi, COVID dönemi yasası ve af beklentisi nedeniyle binlerce kişi süreci yakından takip ediyor.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:39 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:41
11. Yargı Paketi'nde süreç hızlandı. Yaklaşık 55 bin mahkuma tahliye yolu açabilecek düzenlemeleri içeren teklifin ilk 15 maddesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi gözler kalan maddelerin oylanmasına ve paketin Genel Kurul'a taşınmasına çevrildi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.

55 BİN MAHKUMA ADIM ADIM TAHLİYE YOLU
KOMİSYONDA 15 MADDE KABUL EDİLDİ

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Adalet Komisyonu'nda pakete ilişkin görüşmeler dün başladı. Toplam 38 maddeden oluşan düzenlemenin ilk 15 maddesi komisyonda kabul edildi. Görüşmelerin bu akşam devam etmesi ve paketin sabaha karşı komisyondan geçmesi bekleniyor.

27. MADDE ÖNE ÇIKIYOR

Paketin en dikkat çekici unsuru 27. madde. Bu madde, infaz sisteminde önemli değişiklikler içeriyor.

Düzenlemeye göre:

⏺ 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen ve kapalı cezaevinde kalan hükümlüler, 3 yıl erken açık cezaevine geçebilecek.

⏺ Açık cezaevinde bulunan hükümlüler ise 3 yıl erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.

İlk etapta yaklaşık 55 bin hükümlünün bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Ancak hukukçular arasında değerlendirmeler farklılık gösteriyor.

Bazı görüşlere göre sayı 95 bine, bazı tahminlere göre ise 150 bine kadar yükselebilir. Tahliyelerin kademeli yapılması planlanıyor.

