Tahliye yolu açılıyor! 11. Yargı Paketi ile 55 bin mahkuma çıkış kapısı: Gözler Meclis'te
11. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçip geçmediği, düzenlemenin kapsamı ve infaz indirimiyle ilgili beklentiler kamuoyunun odağında. Özellikle infaz düzenlemesi, COVID dönemi yasası ve af beklentisi nedeniyle binlerce kişi süreci yakından takip ediyor.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:41