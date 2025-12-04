Viral
65 yaş, engelli aylığı... Sosyal yardımlara 16,91'lik zamlı oran: Kim ne kadar alacak?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte sosyal yardım alan milyonlarca kişinin gözü zam hesabına çevrildi. Kasım ayı enflasyonunun yüzde 0,87 olarak gerçekleşmesiyle birlikte beş aylık enflasyon farkı yüzde 16,91'e ulaştı. Bu oran, yeni yılda sosyal destek ödemelerinde beklenen artışların şimdiden şekillenmesine neden oldu. A Haber canlı yayınına konuk olan Ekonomist Sinan Alican sosyal yardımlara gelecek zamları kalem kalem hesapladı.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:02