Viral Galeri Viral Liste 65 yaş, engelli aylığı... Sosyal yardımlara 16,91'lik zamlı oran: Kim ne kadar alacak?

65 yaş, engelli aylığı... Sosyal yardımlara 16,91'lik zamlı oran: Kim ne kadar alacak?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte sosyal yardım alan milyonlarca kişinin gözü zam hesabına çevrildi. Kasım ayı enflasyonunun yüzde 0,87 olarak gerçekleşmesiyle birlikte beş aylık enflasyon farkı yüzde 16,91'e ulaştı. Bu oran, yeni yılda sosyal destek ödemelerinde beklenen artışların şimdiden şekillenmesine neden oldu. A Haber canlı yayınına konuk olan Ekonomist Sinan Alican sosyal yardımlara gelecek zamları kalem kalem hesapladı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:02
65 yaş, engelli aylığı... Sosyal yardımlara 16,91’lik zamlı oran: Kim ne kadar alacak?

Türkiye'de milyonların maaş ve ödeme planı için kritik eşik yine enflasyon rakamları oldu. Memur maaşları, emekli aylıkları ve sosyal destek ödemelerinde belirlenecek artış oranları doğrudan açıklanan verilere göre şekilleniyor. Kasım ayı enflasyon verisinin duyurulmasıyla gözler, artışların ne kadar olacağına çevrildi.

65 yaş, engelli aylığı... Sosyal yardımlara 16,91’lik zamlı oran: Kim ne kadar alacak?

Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından gözler sosyal yardımlara çevrildi. Ekonomist Sinan Alican, açıklanan rakamlar doğrultusunda sosyal destek programlarında beklenen güncellemeleri değerlendirdi.

SOSYAL YARDIM MİKTARLARI NE KADAR OLACAK?
65 yaş, engelli aylığı... Sosyal yardımlara 16,91’lik zamlı oran: Kim ne kadar alacak?

KASIM AYI ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ekonomist Alican, son açıklanan verilere göre kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 olarak kaydedildiğini açıklarken bu oranın beklenen yüzde 1,25 lik oranın altında kaldığını ifade etti. Bu veriyle birlikte 5 aylık dönem için hesaplanan enflasyon farkı %16,91 seviyesine ulaştı.

65 yaş, engelli aylığı... Sosyal yardımlara 16,91’lik zamlı oran: Kim ne kadar alacak?

Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,57 olarak uygulanmıştı. Yeni hesaplamada ise henüz aralık verisi dahil edilmedi. Ekonomist Alican'a göre, aralık ayı verisinin gelmesiyle birlikte oranların %17 bandına yaklaşması muhtemel görülüyor.

65 yaş, engelli aylığı... Sosyal yardımlara 16,91’lik zamlı oran: Kim ne kadar alacak?

SOSYAL YARDIMLARA YANSIYACAK TAHMİNİ GÜNCEL TUTARLAR

Mevcut 5 aylık veri üzerinden hesaplama yapıldığında bazı sosyal desteklerde beklenen artışlar şöyle şekilleniyor:

Destek Türü Mevcut Tutar Beklenen Yeni Tutar
Evde Bakım Desteği 11.701 TL 13.679 TL
18 Yaş Altı Engelli Aylığı 4.302 TL 5.029 TL
SSPE Yardımı 11.701 TL 13.679 TL
Engelli Aylığı 6.451 TL 7.541 TL
65 Yaş Aylığı 5.387 TL 6.297 TL
SON DAKİKA