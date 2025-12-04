65 yaş, engelli aylığı... Sosyal yardımlara 16,91’lik zamlı oran: Kim ne kadar alacak?

Türkiye'de milyonların maaş ve ödeme planı için kritik eşik yine enflasyon rakamları oldu. Memur maaşları, emekli aylıkları ve sosyal destek ödemelerinde belirlenecek artış oranları doğrudan açıklanan verilere göre şekilleniyor. Kasım ayı enflasyon verisinin duyurulmasıyla gözler, artışların ne kadar olacağına çevrildi.