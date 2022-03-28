Bakınız Kemal Bey ne diyor:Nasıl olacakmış bu? Bir devlet kendikurumuyla nasıl helalleşir? Arası mıbozuktu?Sivil bürokrasiyi de öpsünler, tapu müdürlerine çimcirik atsınlar, muhtarlara antinikuntini...Kemal Bey ne demek istiyor?Türkçe'ye çevirelim:Halka ateş açıp 250 kişi öldürenlerkoyuverilsin...Yunan ordusunun bile yapmadığını yapıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atanlar öpülsünler...Başkanlık konutuna bomba atanlar zaten sütten çıkmış ak kaşık, orada Tayyip oturduğuna göre(!) Darbeye kalkışmak suç sayılsın ama "" darbe girişimi hoşgörülsün...Ömer Halisdemir'in üstüne üç şarjör boşaltanın maaşına zam yapılsın...Duvar dibinde donla oturan o herifleri de kuvvet komutanlıklarına getirelim hatta...Dayaktan ağzı burnu dağılan da genelkurmaya...Adil Öksüz savunma bakanı.

***

Aileleri de büyük acılar çekmiş...İnsan eşine bir sorar değil mi, ne dersin, darbe yapayım mı hanım? O kadıncağıza da yazık değil midir?Bunları demek istiyor.Bunlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmak gerekiyormuş.Niçin? Yoksa FETÖ örgütüne bir "" mu var?Yoksa dilden yanaktan öte ortada bir "" mı var?Kemal Bey söz veriyor: "Darbe girişimine karşı çıkmış olanlarınhepsi kodese...Hatta şehitler de mezarlarından çıkarılıp belediye çöplüğüne...Yaralıların protezleri geri alınsın, topallaya topallaya gezsinler... Nerede?Hapisane avlusunda tabii. Karşı koyma suçundan yatacaklar...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün adı ""...Zaten birinci köprü Atatürk-1, ikinci köprü Atatürk-2, üçüncü köprü Atatürk-3...Çanakkale köprüsü yeşil alan...Fetullah'ın adı Kemal Gülen!

***

Gülüyorsunuz ama, yutacak keriz o kadar çok çıkar ki şaşarsınız.Hele kendini solcu sananlar...