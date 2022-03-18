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ENGİN ARDIÇ
Asfaltta maydanoz

Asfaltta maydanoz

18.03.2022, Cuma
Hadi yaşadınız...
CHP iktidara gelince Anadolu "yeniden" üretim, ticaret ve lojistik merkezlerinden biri haline gelecekmiş..
Yani eskiden öyleymiş de sonra bunu elinden kaçırmış, şimdi yeniden geliyor.
Acaba ne zamanlar öyleymiş?
Selçuklu devri olsa gerek.
Osmanlı esas olarak bir Balkan devletiydi, Anadolu'yu bir "asker deposu" olarak görüyor, Anadolu vilayetlerinde yaratılan artıdeğeri emip İstanbul'a çekiyordu...
Böylece Anadolu şehirleri birer birer söndüler.
Peki cumhuriyetle mi Anadolu bir üretim, ticaret ve lojistik merkezi haline geldi?
Adama gülerler.
Diyarbakır'ın ticareti esas olarak Irak ile yürüyordu, araya sınırı çekince Diyarbakır'ın eli kolu budandı.
İngiltere'yle imzalanan ticaret anlaşması zaten Bursa ipekli dokuma tezgâhlarının çanına ot tıkamıştı, önceki yüzyılın ortalarında...
Ne satıyorduk Anadolu'dan? Pamuk, tütün, incir, üzüm.
Bu nasıl bir lojistik merkezidir?

***

CHP iktidara gelince büyük şehirlerde ve özellikle Marmara Bölgesi'nde toplanmış nüfus ve milli gelir "yeniden" ülke sathına yayılacakmış... Boşalan Anadolu üretim, dijital dönüşüm ve yeşil enerji merkezine dönüştürülecekmiş...
Yeniden...
CHP devrinde Anadolu'da milli gelir çok mu yüksekmiş?
Öyle ya, şeker fabrikası kurmadılar mı?
Anadolu'nun boşalmasını önlemek için herhalde Fenerbahçe'ye maçlarını Niğde, Erzincan ve Tunceli'de oynama şartı koyacaklar...
Anadolu dijitale geçiyor.
"Yeşil enerji merkezi" de oluyor ama orasını pek anlayamadık.

***

Bütün bu safsata, ülkemizde "boş laf etmenin" ne kadar kolay olduğunu da gösteriyor.
Neyse, buna da şükür... 1965 seçimlerinde halka "patates fabrikası" vaat edenler de görülmüştü.
Bir kalıyor Kayseri'ye liman yapmak...
Herhalde Orta Anadolu'ya ambalaj sanayii kenti kurmaktan, Şanghay'dan gelecek malları paketleyip paketleyip Bakü'ye göndermekten daha gerçekçidir.
CHP'nin bundan öte vaatleri, gençlere ücretsiz pasaport vermek, oyun konsolundan KDV almamak gibi ucuzluklar...
Genç çiftlere evlilik desteği vereceklermiş...
İnsanın aklına münasebetsiz şeyler geliyor...
Onu evlilik eskiyince düşünürsünüz...
Hele hele konut sahibi olmak isteyenlere konut kredisi vereceklermiş ki, bugünkü iktidarın aklının ucundan bile geçmemişti...
TOKİ, esas olarak keçiboynuzu alım satımıyla uğraşıyordu...

***

İçlerinden biri de bugün ağzını açsın da 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında iki laf etsin...
Sıkı mı? Onlar gelince üçüncü İstanbul köprüsünü yeşil alan yapacaklar! Vallahi öyle demişlerdi.
Asfaltta maydanoz yetiştirecekler, böylece bir yeşil enerji kaynağımız daha olacak.
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